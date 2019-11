Slavia má o problém méně. Hvězdný útočník Barcelony hrát v úterý nebude

Barcelona Trenér Ernesto Valverde potvrdil, že fotbalistům Barcelony bude v úterním domácím utkání 4. kola základní skupiny Ligy mistrů se Slavií s největší pravděpodobností chybět zraněný útočník Luis Suárez.

Délku hráčovy absence kouč nedovedl odhadnout, zranění pravého lýtka ale podle něj není příliš vážné.

„Nevím, kdy bude zpět. Je krajně nepravděpodobné, že by zítra nastoupil, na zítra je s největší pravděpodobností mimo. Uvidíme, co na víkendový ligový zápas, tam si nejsem jistý. Ale není to vážné zranění,“ uvedl na tiskové konferenci před zápasem se Slavií Valverde.

Suárez nedohrál sobotní zápas s Levante, s kterým Barcelona překvapivě prohrála 1:3. Dvaatřicetiletý uruguayský kanonýr musel v 41. minutě střídat a přepustil místo Carlesi Pérezovi.

Suárez patří k největším hvězdám a oporám katalánského giganta. Před utkáním s Levante skóroval v pěti z předchozích šesti soutěžních duelů Barcelony, neprosadil se pouze v úvodním vzájemném souboji se Slavií.



V Edenu, kde španělský mistr vyhrál 2:1, přesto zařídil vítězný gól, neboť si po jeho zásahu srazil míč do vlastní sítě domácí Peter Olayinka.