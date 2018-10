Slavia mě na zápas s Petrohradem nepozvala. Přitom jí jsem nic špatného neudělal, mrzí Petrželu

PRAHA Od roku 1982 do roku 1992 působil jako kapitán a později jako trenér v pražské Slavii. V letech 2000 až 2006 zase zažil povedené období v Zenitu Petrohrad. Ve čtvrtek se oba bývalé kluby Vlastimila Petržely utkají v rámci Evropské ligy. Podle impulsivního kouče bude mít Slavia v Petrohradu velmi málo šancí uspět.

„Petrohrad má spoustu zkušeností z pohárů, navíc po dlouhých letech stojí na jeho lavičce Rus, za kterým jde celá kabina,“ řekl Lidovým novinám 65letý kouč, který před rokem přivedl Baník Ostrava do první ligy. V minulé sezoně zachránil v lize Zlín a od té doby je bez angažmá.

Pane Petrželo, chystáte se osobně na zápas klubů, v nichž jste dlouhá léta působil?

Nechystám. Sotva dýchám, cítím se mizerně, jsem nemocný. Ale i kdybych byl zdravý, nejel bych tam. Slavia mě tam nepozvala. To mám za to, že jsem jí tam dlouhá léta dělal kapitána a pak ji trénoval.

Alexandru Baluta

Co od čtvrtečního zápasu čekáte?

Nemám o Slavii moc informací, ale vím, že v Ostravě hráli bez útočníka a na hrot proto dali toho trpaslíka (Alexandra Balutu). Možná to byl od trenéra zastírací manévr, protože nevěřím, že by hráli bez útočníka i v Petrohradu, to by toho trpaslíka úplně zválcovali.

O víkendu neprohrála jen Slavia, také Zenit neuspěl na hřišti Machačkaly. Co vy na to?

To jsem čekal, že v Machačkale prohrají, není to žádné překvapení, Neumí na ně, už když jsem tam trénoval já, tak jsme tam pokaždé prohráli. Ale teď budou hrát doma, tam jsou silní a Slavii porazí.

Zenit už nemá tolik hvězd jako před deseti lety, kdy vyhráli Evropskou ligu a pravidelně hráli v Lize mistrů. Jaká je podle vás jeho současná síla?

To mužstvo se mi teď naopak moc líbí. Už tam nejsou lidi jako Danny, kteří to zpomalovali. Po dlouhé době je to postavené hlavně na ruských hráčích, kteří mají velmi dobrý vztah s trenérem Semakem. I díky němu táhnou všichni za jeden provaz, ti předchozí trenéři ze zahraničí si tam šli jen vydělat, protože tam byl ještě Gazprom.

Tvrdíte tedy, že je mužstvo pod někdejším ruským reprezentantem Sergejem Semakem silnější než dřív?

Jednoznačně. Když byl v Petrohradu ještě Gazprom, vedení sídlilo v Moskvě a tam byl vlivnej agent, kterej to zkoušel i na mě. Chtěl mi tam natahat samý drahý hráče ze zahraničí, když viděl, že nejsem z Ruska. Ale já nebyl blbej, postavil to mladejch klucích a oni mi to vrátili. A to stejné se děje i teď, vedení konečně řeklo dost. Vykašlali se na drahý hráče, sázejí na kluky z mládeže, která je v Petrohradu výborná. Věřím proto, že se Petrohrad zase brzo dostane mezi evropskou elitu.

Arťom Dzjuba (vpravo)

Lídrem Petrohradu je útočník Arťom Dzjuba, který zazářil na mistrovství světa v Rusku. Jaký máte názor na jeho hru?

Naprosto klíčový hráč Petrohradu, kabina za ním jde. Má obrovskou sílu, zbourá i ty černochy, kteří hrají v obraně Slavie. Pokud jí můžu poradit, měla by ho zdvojovat, aby ho odřízla.

Když už jsme u rad pro Slavii. Jak by měla v Petrohradu hrát?

Nesmí tam bránit, to by byla její smrt. Zenit by se stejně prosadil. Jestli chtějí uspět, musí útočit. Ale stejně si nemyslím, že by tam mohla mít Slavia šanci.

Pojďme k jinému tématu. Počítám, že jste stále ve spojení s Petrohradem, kde jste byl velmi oblíbený. Vracíte se tam ještě?

Samozřejmě, třeba za čtrnáct dní tam jedu, jsem pozván na setkání nejlepších sportovců světa. Bude to obrovská akce, kam se nedostane jen tak někdo. Ale především mám z Ruska minimálně jednou týdně nějaký hovor, nezapomněli na mě, mají mě tam rádi. Třeba dneska (ve středu) mi z Ruska volalo deset lidí, aby se mě zeptali na Slavii. Víte, tamní novináři se mnou rádi mluví, teď už jsou z nich šéfové nebo majitelé novin. Mají totiž rádi mojí upřímnost. To se v Česku moc nenosí, proto mi nikdo nevolá, aby znal můj názor.

V Rusku nedávno utrpěli debakl čeští reprezentanti, co jste na to říkal?

Tak to mě vůbec nepřekvapuje, ty týmy byly úplně někde jinde. To, že to byl takový debakl, to bylo spravedlivé vyústění síly obou týmů. Vždyť se podívejte, kolik hraje Čechů v zahraničí v základu. Kolik jich hraje v Rusku? Nikdo. Když jsem tu byl já, skoro každý tým měl Čecha v kádru, já tu měl čtyři kluky. A teď? Nikdo. Tak se nemůžete divit, že Rusko, které je ve čtvrtfinále mistrovství světa porazí Česko 5:1.

Velmi dobrý vztah máte vedle fanoušků Petrohradu i s fanoušky Baníku Ostrava, který o víkendu porazil právě vedoucí Slavii a ztrácí na ni už jen dva body. Co říkáte na jeho tažení sezonou?

Jsem moc rád, že je Baník tam, kde je. Mají výborné hráče a především výborné diváky, se kterými mám vynikající vztah. Pořád mám husí kůži z toho, jak jsme postupovali do ligy a v zápasech proti Sigmě (Olomouc) nebo Opavě chodilo na stadion 15 tisíc diváků. To jsem nikde jinde v Česku nezažil, proto jsem si to tam zamiloval. Připadal jsem si jako v Petrohradu, kde také nebylo slyšet nic z toho, co jsem na hráče během zápasu křičel. Byl bych moc rád, kdyby se Baníku povedlo vyhrát titul, byla by to pohádka pro celý tým.