Slavia obrátila bitvu se Zlínem, titul mohou slavit již v neděli. Máme na to šest pokusů, libují si v Edenu

Praha Fotbalisté pražské Slavie po obratu zvítězili v 28. kole první ligy nad Zlínem 2:1, zvýšili svůj náskok v čele tabulky na 18 bodů a jsou krok od třetího titulu po sobě. Získat jej mohou už v neděli. „Ševce“ poslal v Edenu do vedení v sedmé minutě z penalty Roman Potočný, ale v 29. minutě srovnal Nicolae Stanciu a v 50. minutě otočil skóre ve prospěch obhájce trofeje Jan Kuchta.

Slavia jako jediná dál drží neporazitelnost v ligové sezoně. Svou rekordní šňůru bez prohry v nejvyšší soutěži protáhla už na 40 utkání a vyrovnala i nejlepší československou sérii v podání Sparty z let 1943 až 1946. Zlín v posledních pěti kolech nebodoval a zůstal třináctý.



„Šest kol před koncem máme šest pokusů (na titul). Je to komfortní a příjemná situace. Jsme za to rádi a chceme to proměnit co nejdřív, abychom měli klid ve zbytku sezony,“ řekl při on-line tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kouč Pražanů opět vsadil na rozestavení s třemi stopery a oproti víkendovému utkání v Liberci vrátil do sestavy opory Bořila, Zimu, Provoda či Kuchtu. „Červenobílí“ podle očekávání začali aktivně. Ve čtvrté minutě pálil Masopust do brankáře Dostála a neprosadil se ani z dorážky Tecl.

Chvíli nato překvapivě otevřeli skóre „Ševci“. Poznar nejprve vystřelil do brankáře Koláře, poté ho fauloval Bořil a rozhodčí Ginzel nařídil penaltu. Potočný z pokutového kopu nezaváhal a poslal domácího gólmana na opačnou stranu. Slavia v lize inkasovala po pěti zápasech.

Pražané pak měli převahu a v 29. minutě srovnali. Tecl na hranici vápna přiťukl míč nabíhajícímu Stanciuovi a ten ze strany prostřelil Dostála. Připsal si už 11. gól v ligové sezoně.

V závěru poločasu sudí Ginzel po poradě s videorozhodčím dvakrát v krátké době odvolal původně nařízenou penaltu pro Slavii. V 39. minutě nejprve zrušil pokutový kop a navíc červenou kartu pro Cedidlu za údajný faul na Tecla, poté vzal zpět své rozhodnutí, když si Vraštil při odkopu nastřelil ruku.

„Moc si nevybavuji, že bych to zažil takhle dvakrát v krátkém sledu. Není to nic příjemného, když je něco odvolané. Myslím, že situace byly posouzeny správně, i když jsem to ještě neviděl,“ uvedl Trpišovský.

Pět minut po přestávce už Pražané otočili stav. Kuchta nejprve trefil tyč a Stanciuovu dorážku obránci zblokovali. Balon se pak odrazil i od gólmana Dostála a Kuchta je přece jen doklepl do sítě. V ligovém ročníku skóroval už potřinácté a upevnil si vedení v tabulce kanonýrů.

Hosté po obratu nerezignovali a v 66. minutě měli obrovskou šanci na vyrovnání. Po centru z levé strany nejprve Poznar hlavičkoval do tyče a dorážky z hranice malého vápna pak poslal nad.

„Bohužel rozhodlo podklouznutí našeho hráče a takový polovlastní gól. Oni to tam dotlačili, my stoprocentní šanci nedáme. Kdybychom ji dali, možná bychom to uhráli,“ přemítal zlínský trenér Bohumil Páník.

Na opačné straně mohli v závěru krátce po sobě pojistit tři body střídající Van Buren a Oscar, ani jeden z nich ale neuspěl. „Složitý zápas až do poslední minuty. Herní výkon nebyl z naší strany moc dobrý, jsme rádi, že utkání máme za sebou,“ řekl Trpišovský.

„Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Ve druhém poločase jsme hráli lepší hru, vícekrát jsme zatížili obranu domácích než v první půli. Na Slavii si moc stoprocentních šancí nevytvoříte, pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek, musíte ji proměnit,“ poznamenal Páník.