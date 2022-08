Slavia - Panathinaikos 2:0, dvě červené, góly Schranz a Usor. Domácí po půli vládli

Před odvetou, která se hraje za týden v Řecku, je to pro červenobílé nadějný výsledek. Ale pozor: ani náhodou ještě není rozhodnuto. Na stoletém stadionu Apostolose Nikolaidise v Aténách čeká na slávisty peklo. A vzpomeňte, jak se v bouřlivých kulisách rozsypali v minulé sezoně v Budapešti, ve Varšavě nebo v Rotterdamu...

I proto je důležité, jak v domácím prostředí náročný dvojzápas rozjeli.

Góly Schranze i střídajícího Usora, které padly v závěru první a na začátku druhé půle, zprvu bojácnou Slavii uklidnily. Ale nebyl to od ní ve čtvrtek večer bezchybný výkon.

Zvlášť první poločas byl dlouho opatrný. Oťukávací a z domácí strany poměrně nervózní. Po přestávce i s vědomím vypracovaného náskoku už Slavia působila mnohem sebevědoměji.

Bylo to cítit i z emocí na tribunách. V Edenu bylo přes sedmnáct tisíc fanoušků.

Příběh zápasu se rodil až po čtyřiceti minutách hry. Domácí příznivci zrovna bouřlivým aplausem vyprovázeli z trávníku vyloučeného útočníka soupeře Palaciose, kterého navíc vzápětí následoval i jeden z asistentů trenéra Jovanoviče.

Řekům se hrubě nelíbilo rozhodnutí z předchozích vteřin.

Palacios z půlky hřiště nastartoval k rychlému sólu, zbavil se dvou slávistů, než mu cestu v pokutovém území zatarasil čistým skluzem Ousou. Argentinský fotbalista přes něj přepadl, ale nezdálo se, že by se snažil filmovat a vymodlit si penaltu. Ničeho se nedožadoval, vstal a chtěl hrát dál.

Jenže nemohl.

Francouzský rozhodčí Buquet totiž pískl a za filmování mu ukázal žlutou kartu, která pro něj byla druhá v zápase. Přísný verdikt.

A taky moment, který hosty v Praze poprvé vyvedl z míry. Vždyť do té chvíle měli dění na trávníku relativně pod kontrolou. Po červené se však stáhli, pustili nejprve do tutovky Lingra, jehož dokázal vychytat brankář Brignoli. Následný roh už ale ani on nezachránil. Santos vrátil míč do nebezpečného prostoru, Schranzovu hlavičku napoprvé odvrátili obránci, napodruhé už neměli šanci.

Slovenský univerzál byl jedním ze tří nových hráčů v domácí sestavě, která proti víkendovému ligovému selhání s Hradcem Králové (0:1) doznala celkem tří změn. Hráli i Olayinka s Lingrem.

Nováčci Ewerton a Usor tentokrát začali mezi náhradníky. Když ale vlétli do druhého poločasu, okamžitě se přičinili o druhý gól Slavie. Potom už domácí dominovali.

Přitom na začátku to spíš byli hosté, kteří klidně manévrovali s balonem, věřili si a při kombinacích nezmatkovali. Od prvních minut z nich čišela výrazná sebejistota, i když se nikam nehnali. A než jim v průběhu zápasu odešly síly, nepříjemní pro soupeře byli i v momentech, kdy se bránili: aktivní napadání, agresivita, fyzičnost.

Trenér Jindřich Trpišovský před čtvrtým týmem řecké ligy varoval už před zápasem. Přirovnával ho k nizozemskému Feyenoordu, proti kterému červenobílí narazili v minulé sezoně Konferenční ligy. Kapitán Tomáš Holeš připojil: „Dostali jsme asi nejhoršího možného soupeře.“

Pro Panathinaikos, klub s ikonickým zeleným trojlístkem ve znaku, to byl první pohárový zápas po pěti letech. V Evropě naposledy nastoupil v srpnu 2017, kdy nezvládl předkolo Evropské ligy s Bilbaem, což ze současného kádru pamatuje pouze kapitán Kourbelis.

Ten v Edenu hru řeckého týmu ze středové řady poměrně suverénně řídil. Dirigoval spoluhráče, při přerušení k nim promlouval, gestikuloval, usměrňoval.

A Slavia dlouho nevěděla kudy.

V úvodu se sice do šance dostala po dobré práci Ousoua, který na polovině hřiště předskočil váhajícího útočníka Ioannidise a rozjel nebezpečnou akci. Traoré však po Olayinkově centru z dvanácti metrů hlavičkoval slabě a nepřesně.

V dobré příležitosti netrefil míč ještě Lingr, kterého prudkou přihrávkou zprava hledal Douděra, Schranz pak z halfvoleje pálil nad.

Gól dal až z poslední akce prvního poločasu, což slávisty do zbytku zápasu nakoplo. Po změně stran je nerozhodila ani červená karta pro Santose, který v roli posledního stáhl rozběhnutého Šporara, byť na vlastní polovině.

V tu chvíli přebral na moment hlavní roli opět sudí Buquet, jenž po faulu nejprve napomenul Šporara za protesty. Až po chvíli nejistě vytáhl i červenou pro Santose, několik sekund to však vypadalo, že kartu snad nemůže najít...

Prazvláštní incident však vzápětí v Edenu vystřídala radost.

Traoré vyslal do šance Ewertona, který trefil tyč, a dorážející Usor levačkou zvýšil.

Gólů v řecké síti pak mohlo přibýt víc, ale i Panathinaikos měl zajímavou šanci: Vagiannidis ovšem zbytečnou ztrátu kličkujícího Ewertona nepotrestal.

Vítěz dvojzápasu se o účast ve skupině Konferenční ligy utká v druhé polovině srpna s lepším z dvojice Trnava - Čenstochová.