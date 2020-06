Slavia s Plzní vydřely důležitá vítězství. Sparta se posunula na třetí místo, v šestce se udržel i Baník

Praha Fotbalisté Slavie vyhráli základní část první ligy a do pětikolové nadstavby si přenesou šestibodový náskok před Plzní. Pražané ve 30. kole porazili doma Zlín 1:0, Plzeň zvítězila v Olomouci stejným výsledkem. Skupinu o titul dále tvoří Sparta, Jablonec, Liberec a Ostrava, která udržela šesté místo po bezbrankové remíze v Liberci.

30. kolo první fotbalové ligy: Slavia Praha - Fastav Zlín 1:0 (0:0) Branka: 74. Masopust. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Hurych - Orel (video). ŽK: Holeš, Bořil - Čanturišvili, Bačo, Conde, Bartošák, Džafič. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu). Sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela (46. Takács), Zima, Bořil - Ševčík, Holeš (68. Traoré) - Masopust, Stanciu (86. Hellebrand), Provod - Musa (79. Frydrych). Trenér: Trpišovský. Zlín: Dostál - Matejov (81. Cedidla), Bačo, Buchta, Simerský, Bartošák (58. Fantiš) - Džafič, Conde, Janetzký (81. Martínez), Čanturišvili (75. Jawo) - Poznar. Trenér: Páník.

Zlínu stejně jako v minulém kole v Plzni chyběl kapitán Jiráček. Hosté nastoupili v rozestavení s třemi stopery a v první půli působili organizovaným dojmem, byť favorita do několika šancí pustili. Už ve třetí minutě se dostal na malém vápně k míči Provod, ale Zlín podržel brankář Dostál.

Slavia byla podle předpokladů aktivnější, ve finální fázi však postrádala více klidu. Hosté několikrát vyrazili do nebezpečného brejku, ale akci překombinovali a vůbec nevystřelili.

Po půlhodině přezkoumával videorozhodčí možnou Poznarovu ruku ve vlastní šestnáctce, penalta se ale nepískala. Do největší šance první půle se domácí dostali v 45. minutě, kdy Bořilovu hlavičku vyrazil Dostál.

Do druhé půle už nezasáhl slávista Kúdela, který po jednom ze soubojů odcestoval do nemocnice s podezřením na zlomeninu chodidla. Pražané si vytvořili velkou možnost i brzy po změně stran, Masopustovu ránu ale vytáhl Dostál na roh.

V 53. minutě chybovali domácí ve středu pole a Poznar se ze 40 metrů snažil přehodit vyběhnutého gólmana Koláře, branku však vysoko přestřelil. Na opačné straně ve velké šanci minul Musa. V 65. minutě po centru z pravé strany dostal míč hlavou do sítě hostující Simerský, jeho trefa ale kvůli těsnému ofsajdu neplatila.

Pražané se stále více trápili a působili nervózně, v 74. minutě se však dočkali. Bořil odstavil soupeře, přiťukl míč do vápna Traorému, který posunul na Stanciua a jeho centr zblízka poslal hlavou do prázdné branky Masopust. Slávistický záložník navázal na gól z minulého kola v Ostravě a rozjásal i fanoušky před stadionem, kteří kvůli opatřením proti koronaviru nemohli do hlediště a sledovali utkání na velkoplošné obrazovce.



Domácí se o výhru strachovali až do konce a nakonec o ni málem přišli. Po centru hlavičkoval v nastavení Simerský a Pražany zachránil Kolář. Asistent sudího sice odmával ofsajd, ale podle opakovaných záběrů o porušení pravidel nešlo. Slavia vyhrála 13 z 15 domácích ligových zápasů v sezoně.

Sparta přeskočila Jablonec

Trenér Sparty Václav Kotal udělal v sestavě oproti minulému kolu hned sedm změn, jeho tým totiž ve středu čeká semifinále Poháru FAČR s Plzní. Po více než roce se v základu objevil útočník Václav Drchal.

1. FC Slovácko - Sparta Praha 0:2 (0:0). Branky: 66. Vindheim, 79. Kanga. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel - Rejžek (video). ŽK: Divíšek - Sáček. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu). Sestavy: Slovácko: Porcal - Juroška, Kadlec, Daníček, Divíšek (82. Reinberk) - Havlík, Sadílek (69. Mareček) - Navrátil (71. Kohút), Dvořák, Kalabiška - Zajíc (82. Jurečka). Trenér: Svědík. Sparta: Heča - Sáček, Costa, Štetina, Hanousek - Hložek (63. Vindheim), Krejčí, Dočkal (80. Trávník), Karabec (63. Kanga), Frýdek (46. Karlsson) - Drchal (46. Tetteh). Trenér: Kotal.

Více ze hry ale měli v úvodu domácí. Už ve 4. minutě se Zajíc prosmýkl za obranu Pražanů, ale svého bývalého spoluhráče Heču v brance Sparty nepřekonal. Nepřesně mířil ve 12. minutě i Sadílek a v 19. zatopil obraně Sparty Kalabiška, ale duo Costa - Heča závar vyřešilo.

Hosté se dopředu dostávali pozvolna. Po deseti minutách pálil těsně vedle Krejčí, v druhé části první půle pak Sparta převzala na chvíli iniciativu, ale žádné střelecké příležitosti si nevytvořila. Naopak potlesk si za tvrdou střelu těsně nad vysloužil na sklonku půle domácí záložník Havlík.

Hned po změně stran mohl otevřít skóre Štetina, který zblízka po rohu trefil jen obránce domácích. Druhou část zápasu začala Sparta i zásluhou změn v sestavě mnohem odvážněji a v 57. minutě sklepl Tetteh míč na nohu Karlssona, ale gól z toho nepadl.

Z ojedinělého útoku domácích mohl skórovat Navrátil, jenže ve velké šanci přestřelil. Sparta svoji převahu zužitkovala v 66. minutě, kdy křižnou střelu z úhlu dorazil do sítě na hranici ofsajdu Vindheim. Hlavní sudí Franěk gól po konzultaci s videorozhodčím uznal.

Snahu o korekci výsledku výsledku rozbil domácím rychlý protiútok Sparty, kdy po přihrávce Tetteha dorážel míč pohodlně do brány Kanga. Tím bylo o dělbě bodů rozhodnuto, Sparta si výhru za výkon ve druhé půli zasloužila.

Ostatní výsledky 30.kola:

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 16. Hořava. Rozhodčí: Marek - Podaný, Melichar. ŽK: Kerbr, Breite - Havel, Kalvach, Mihálik. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

FK Teplice - 1. FK Příbram 4:0 (2:0)

Branky: 39. a 90.+2 Řezníček, 41. Žitný, 65. Trubač. Rozhodčí: Berka - Paták, Dobrovolný - Proske (video). ŽK: Čmovš, J. Mareš - Kingue, Dramé, Polidar. ČK: 77. Kingue. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadiónu).

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 2:2 (2:1)

Branky: 18. Lingr, 44. Ba Loua - 20. Jiří Klíma, 72. Mašek. Rozhodčí: Julínek - Blažej, Hock. ŽK: Mangabeira, Smrž - Krobot, Hubínek, Stejskal. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Slovan Liberec - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Lerch (video). ŽK: Mara, Malinský - Šašinka. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

SFC Opava - Dynamo České Budějovice 2:0

Branky: 62. Souček, 90.+5 Dordič. Rozhodčí: Pechanec - Kubr Vaňkát. ŽK: Hnaníček, Zavadil - Drobný, Kulhánek, Šulc, Talovierov, Schranz, Horejš (trenér). ČK: 60. Kladrubský (Č. Budějovice)

Konečná tabulka po základní části: