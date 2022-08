Slavia, čtvrtfinalista z minulé sezony, byla při losu nasazená v prvním koši. Někdejší turecký gólman Volkan Demirel míček s jejím jménem vytáhl do skupiny G.

A poté slávisté čekali, které soupeře jim Demirel a Vladimír Šmicer, který je ambasadorem finálového utkání soutěže v Praze, přiřadí. Postupně to byly Kluž, Sivasspor a Ballkani, které je nováčkem skupinové fáze.

„Bereme to, jak to je. Přál jsem si Iry, kteří mi zase utekli. Mrzí nás, že tam není pro fanoušky úplně zajímavý tým, někdo s velkým jménem. Ale přišli nás podpořit i na předkola, takže věřím, že nás poženou, abychom skupinu zvládli, postoupili jsme a šli jsme pak do dalšího losování,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Poprvé si základní část zahraje i Slovácko. To bylo naopak ve čtvrté výkonnostní skupině jako jeden z outsiderů. A bylo taženo až jako poslední ze všech účastníků.

Podle pravidel losu bylo dopředu jasné, že půjde do skupiny A až D, aby se začátky jeho utkání nekryly s těmi slávistickými, protože skupiny E až H mají jiné začátky. Jelikož pořád zůstávalo v osudí, bylo mu drženo místo ve skupině D, kde už byly Partizan Bělehrad, Kolín nad Rýnem a Nice. Je to vůbec nejtěžší skupina ze všech osmi.

„My si nemůžeme moc vybírat, všechny skupiny jsou velice obtížné,“ řekl Martin Svědík, trenér Slovácka. „S Kolínem a Nice jsem spokojený. Jsou to atraktivní soupeři pro nás i pro diváky. Jen bych místo Partizanu bral třeba West Ham.“

Ze čtyřčlenné skupiny postoupí do vyřazovací fáze nejlepší dva týmy, přičemž vítěz jde rovnou do osmifinále a druhý v pořadí si to o postup mezi nejlepších šestnáct rozdá s týmy ze třetích míst Evropské ligy.

Nejvážnějším soupeřem Slavie o vítězství ve skupině bude rumunská Kluž, s kterou se český tým utkal už před třemi lety o Ligu mistrů. Oba zápasy tenkrát vyhrál 1:0.

CFR je nejúspěšnějším rumunským klubem posledních let, na jaře se stal popáté za sebou mistrem, ale v úvodním předkole Champions League vybouchl s arménským Pjunikem Jerevan. Do skupiny Konferenční ligy pak musel projít přes tři soupeře - andorské Escaldes, běloruský Soligorsk a Maribor. V minulém ročníku se potkala ve skupině s Jabloncem (0:1 a 2:0) a skončila v ní poslední za Alkmaarem, Randers a český týmem.

Sivasspor je vítěz tureckého poháru, který se v létě neúspěšně pokusil probojovat do Evropské ligy. V předkole nestačil na švédské Malmö a propadl se do poháru č. 3. Sídlí ve městě Sivas v centrálním Turecku, kde postavil v roce 2016 moderní arénu pro 27 tisíc diváků. Z Prahy do Sivasu je to téměř tři tisíce kilometrů, stejnou vzdálenost urazíte například z hlavního města Česka do Lisabonu.

Třetím týmem ve skupině je kosovské Ballkani z desetitisícové obce Suharekë. Mistr své země se do základní skupiny probojoval přes makedonské Škupi a domácí pohárové duely hraje na hlavním stadionu v hlavním městě Prištině.

Slovácko proti týmům z elitních soutěží

Köln je sedmý tým posledního ročníku bundesligy, který v závěrečném předkole Konferenční ligy vyřadil maďarský MOL Fehérvár.

Větší zvuk má francouzské Nice, pátý tým Ligue 1. V létě do kádru přivedlo třeba brankáře Kaspera Schmeichela z Leicesteru, záložníka Aarona Ramseyho z Juventusu nebo naposledy Nicolase Pépého, který hostuje z Arsenalu.

V kádru je i mladší syn francouzského mistra světa Liliana Thurama Khépren, trenérem je Lucie Favre, který vedl například Borussii Dortmund.

Posledním do party je srbský Partizan Bělehrad, tým z prvního výkonnostního koše, který na jaře ve vyřazovací fázi Konferenční ligy dvakrát porazil Spartu. V domácí soutěži skončil druhý o dva body za Crvenou zvezdou.

Slávisté na cestě do skupiny překonali v náročné kvalifikaci gibraltarský St Joseph’s, řecký Panathinaikos a polský Raków Čenstochová. Slovácko, které se do závěrečného předkola Konferenční ligy propadlo z Evropské ligy, přesvědčivě vyřadilo švédský AIK Stockholm.

Finále aktuálního ročníku Konferenční ligy se hraje 7. června 2023 v pražském Edenu.

Ve skupině B se West Ham, kde působí bývalí slávisté Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, utká s FCSB, Anderlechtem a Silkeborgem.

Jediný slovenský účastník základní fáze pohárů Slovan Bratislava má za soupeře Basilej, Žalgiris Vilnius a Pjunik Jerevan.