Nové smlouvy pro kapitány. Bořil zůstane do roku 2026, Holeš ještě déle

Třiatřicetiletý Bořil prodloužil v dubnu se Slavií smlouvu do roku 2025 a nyní přidal další rok. „Cítím se skvěle. Jsem moc rád, že můžu zůstat ve Slavii o nějaký ten rok déle. Nabídky od klubu si velmi vážím,“ řekl Bořil, jenž si předloni vážně poranil koleno a dlouho pak nehrál.

Ve Slavii působí od roku 2016, získal s ní čtyři mistrovské tituly a čtyři triumfy v domácím poháru. Nyní červenobílí vedou ligu o osm bodů před Plzní. „Sezona se vyvíjí dobře, daří se mně i celému týmu. Věřím, že v podobných výkonech budeme pokračovat až do konce. Každého dne ve Slavii si vážím,“ uvedl Bořil, který se na podzim po více než třech letech vrátil do reprezentace. V říjnu a listopadu nastoupil ve všech čtyřech zápasech Ligy národů.

Také jednatřicetiletý Holeš prodloužil smlouvu o jeden rok. „Znamená to další rok navíc v tomto krásném klubu. Jsem za to rád, vážím si toho moc,“ uvedl Holeš, který nastupuje za Slavii od roku 2019. „Ztratili jsme (v lize) jen čtyři body, vedeme o osm. Výkony jsou super, držíme vysokou kvalitu od začátku sezony, výkonnost graduje. Je to krásné období, užíváme si to,“ prohlásil dvojnásobný vítěz české ligy....