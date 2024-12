Slavia ve Vietnamu? Prestižní zápas. Dorazí i prezident, říká brankář Nguyen

Hanoj, osmimilionová vietnamská metropole plná kontrastů. Vůně polévky Pho Bo se prolíná s nevlídnými pachy od pouličních prodejců sušených ryb či dušených kachen. Houfy skútrů kličkují mezi monstrózními elektroauty tamní značky VinFast. Troubení, mumraj.

Ubytovat se můžete v načančaném pětihvězdičkovém hotelu i kutlochu za pár stovek na noc, kde vám v mezipodlaží běhají krysy. Spočinout lze v centru města u brčálovitého jezera Hoan Kiem, v mauzoleu bývalého prezidenta Ho Či Mina anebo třeba na fotbale.

Pestrost Vietnamu nyní ochutnává i Slavia.

Do Hanoje na zápas s tamním Cahn An, 5. týmem vietnamské V.League 1, vyrazilo slávistické béčko posílené o tři hráče áčka - Jana Bořila, Tomáše Chorýho a Ivana Schranze. V kádru je i zkušený gólman Ondřej Kolář.

„Náš klub zápas promuje jako střet s velkým evropským týmem, nyní nejlepším v Česku. Pro všechny jde o zajímavou konfrontaci s Evropou. A lákadlem je i Ivan Schranz, nejlepší střelec Eura,“ popisuje dvaatřicetiletý Nguyen.

V lednu to budou dva roky, kdy chytá v Hanoji. A rok od doby, kdy přijal coby syn české matky a vietnamského otce tamní občanství. Momentálně si plní reprezentační povinnosti, a proto zápas se Slavií zmešká.

Na asijském AFF Cupu v neděli vychytal důležité vítězství 1:0 nad Indonésií. Svou první výhru v brance národního týmu. První nulu.



A ve středu ho čeká další duel na Filipínách. Plánoval, že se za českým týmem vypraví alespoň na otočku na hotel, jenže ani to neklapne.

Ale zpět do Hanoje. Fanoušci se logicky ptají: Proč po náročném podzimu míří Bořil a spol. na pouťák přes půl světa? Neměli by si dát už oddych?

„Bude to velká sláva, ne jen tak ledajaký přátelák,“ vysvětlí Nguyen. „Dorazit by měl prezident Vietnamu, lidé z české ambasády, vysocí úředníci země. Cahn An je ambiciózní policejní klub a policie je v zemi jednou z nejvlivnějších institucí. Vietnam a Česko mají nadstandardní vztahy, takže zápas je vnímán i jako obchodní příležitost.“

Připomeňme, že ve Vietnamu má obchodní zájmy současný majitel klubu Pavel Tykač, který podle serveru e15.cz dlouhodobě usiluje o majoritu v tamní uhelné elektrárně Mong Duong 2.

„Chceme uspořádat mimořádný přátelský zápas – „párty“ pro lidi z obou zemí. A jsme připraveni podpořit obě strany v dlouhodobé spolupráci i v budoucnu,“ řekl pro server Vietnam.vn Hynek Kmoníček, velvyslanec ČR ve Vietnamu.

Na zápase s výjimečným puncem ale plný stadion Hang Day nečekejte. Jak vysvětluje Nguyen, hraje se ve všední den (ve středu od 13:00 středoevropského času), kdy na fotbal nechodí tolik lidí jako o víkendu. Vstupenky vyjdou na 60 až 120 tisíc dongů čili 60 až 120 korun.

Hang Day Stadium ve vietnamském Hanoji

„Myslím, že i když za Slavii nastoupí hlavně béčko, kvalita bude na jejich straně. Vietnamská liga není tak fyzicky náročná, i takticky zaostávají. A atmosféra? Poklidnější, žádná Tribuna Sever. Představte si, že když jsme hráli s naším největším rivalem, fanoušci soupeře na mě po zápase přátelsky volali, usmívali se a chtěli fotku, to by se u nás třeba po derby nemohlo stát,“ usmívá se Nguyen.

Když říká „u nás“, myslí Českou republiku. Vždyť se narodil v Praze. Prošel Spartou, ligu hrál za Slovan Liberec a Slovácko. Nyní je s manželkou Anetou a dvěma dětmi v Hanoji. A co návrat do Česka?

„Rád bych. Ale kdyby byla možnost, chtěl bych si zkusit ještě nějakou lepší ligu v Asii - japonskou či jihokorejskou. Zahrát si asijskou Ligu mistrů. A na konci kariéry se vrátit do Česka. To je pro mě motivace na sobě stále pracovat.“

Je vůbec prvním naturalizovaným Vietnamcem, byť s řečí ještě zápasí a na rozhovor do televize si zatím netroufá. Od září k němu přibyl i brazilský útočník Rafaelson, jehož vietnamské jméno je Nguyen Xuan Son. Splnil předpisy FIFA, tudíž že v zemi žije pět let, a dostal občanství.

Oba budí pozornost. Vyjít si do obchodního centra bez zájmu fanoušků? Zapomeňte.

Nyní poznají ruch Hanoje slávisté.