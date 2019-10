Slavia využila jedinou vyloženou šanci, my se ani netrefíme na bránu, zlobí se po prohře Vrba

Plzeň Opticky nebyli horší, příležitostí měli víc než ligový lídr, přesto fotbalisté Viktorie Plzeň po prohře 0:1 s pražskou Slavií neberou ze šlágru 14. kola nejvyšší soutěže ani bod. „Určitě nás mrzí, že jsme si vytvořili pár jasných šancí, ze kterých jsme v první části zápasu ale ani netrefili bránu. To je problém. Takové situace rozhodují o výsledku,“ přemítal trenér Pavel Vrba.

Skončila tak jedenáctizápasová série, při které ve vzájemných střetnutích Plzně a Slavie vždy kraloval domácí celek. Tentokrát Západočechům vlastní stadion k zisku nepomohl a jejich ztráta na druhém místě narostla na teď už hodně citelných devět bodů.

„Ještě ovšem zbývá jednadvacet zápasů a kdo ví, co se stane se Slavií v zimě. Třeba jí pár hráčů odejde, uvidíme,“ doufá plzeňský kouč v oslabení rivala.



Byl hlavní rozdíl mezi mužstvy v efektivitě?

Myslím, že na začátku utkání jsme měli dvě nebo tři situace, ze kterých jsme se bohužel nedokázali přesně trefit. Mohli jsme jít do vedení, to se nám ale nepodařilo. Pak se hra vyrovnala a v závěru poločasu jsme dostali gól. Stoprocentní příležitost jsme pak měli nějakých pět minut před koncem, Brabec však míčem napálil jen hráče před sebou... A Slavia jedinou vyloženou šanci proměnila.

Už v první půli byl blízko Kayamba, ale volej z velmi výhodné pozice nasměroval vedle.

Určitě nás mrzí, že jsme si vytvořili pár jasných šancí, ze kterých jsme v první části zápasu ale ani netrefili bránu. To je problém. Takové situace rozhodují o výsledku. Jestliže v nich nejsme důraznější a přesnější, pak to se soupeřem jako Slavia končí takhle.



Ještě před pauzou jste museli střídat zraněného Radima Řezníka. Jak vám jeho zdravotní potíže zkomplikovaly situaci?

Sami víte, že máme asi čtyři zraněné hráče. Někteří z nich by pravděpodobně zasáhli do utkání, kdyby mohli. Fotbalistů na kraj zase nemáme tolik a v danou chvíli jsme tohle vyhodnotili jako nejlepší řešení. Každý zásah do sestavy je ale samozřejmě složitý. Zvlášť, když musíte hodit hráče na posty, kde třeba nehrávají pravidelně. Výkon to trošku ovlivní, nechci se na to však vymlouvat.

Byla v tu chvíli ve hře možnost, že na trávník vyšlete Romana Hubníka? Intenzivně se rozcvičoval...

Měli jsme variantu buď s Mihálikem, nebo s Hubníkem. Rozhodl jsem se takto kvůli tomu, abychom měli v útočné fázi na stranách hráče, kteří ji dokážou podpořit. Kdybychom hráli venku, bylo by to asi jinak. V domácím prostředí jsme chtěli být aktivní, přestože jsme bojovali se silným protivníkem. Chtěli jsme na hřišti hráče, kteří jsou do ofenzivy silnější než Roman.

Jak šířka marodky ovlivnila výkon týmu?

Absence má každé mužstvo. Slavia prostě 1:0 vyhrála, to je fakt, na zraněné se nebudu vážně vymlouvat. Není to podstatné.

Prozradíte, proč v nominaci nefiguroval Jan Kopic?

Má natažený postranní vaz v koleni. Přihodilo se mu to v utkání proti Baníku, kdy musel nuceně střídat. Zdá se, že to bude chvilku trvat.

Vaše manko na Slavii je nyní už devítibodové. Odpovídá reálnému obrazu?

Slavia momentálně žije v euforii, což je správně, protože lize vládne, má jen dvě remízy za čtrnáct kol a v Lize mistrů hraje mimořádné zápasy. Určitě má z vítězné vlny větší sebevědomí. Chtěli jsme to přetnout, což se ale nepodařilo. Devět bodů je strašně moc, všichni to víme. Ještě ovšem zbývá jednadvacet zápasů a kdo ví, co se stane se Slavií v zimě. Třeba jí pár hráčů odejde, uvidíme