Pohárový trumf Jirka. Slavii na jaře v pohárech táhne nová kometa, se Simou má dost společného

„Bože!“ ulevil si v přenosu České televize komentátor Jaromír Bosák. A útočník sešívaných zklamaně poklekl, hlavu zabořil do trávníku.

Jako by si za těch pár týdnů všichni Sora znalí zvykli, že takové situace s jistotou proměňuje. Vždyť proti Linci se z prakticky stejné pozice nemýlil. Ostatně v prvním osmifinále v Edenu dal LASKu hned dva góly. Přesto když v

70. minutě střídal, netvářil se vůbec spokojeně. „Myslím, že jsem přišel o hattrick, chtěl jsem ho vstřelit,“ vysvětloval po zápase už o poznání veseleji a s větším nadhledem pro klubovou televizi.

Nicméně i to ukazuje, jak je ve svých 21 letech hladový. Po gólech, po úspěších, po velkém fotbalu obecně. „Jsem hodně namotivovaný hrát proti velkým klubům. Nikoho se nebojím,“ říká odhodlaně.

Nigerijská akademie, Baník, Slavia

Že vám Sorův obdivuhodný vzestup něco připomíná? V minulé sezoně podobně vylétl ještě o rok mladší Abdallah Sima. Po příchodu z třetiligového Táborska a krátkém rozehrání v béčku také bleskově chytil svou příležitost: ve 33 zápasech zbytku sezony nasázel 16 gólů, dokonce se dostal do senegalské reprezentace. Vyrojila se řada zájemců, smělé odhady přestupové částky mířily k půlmiliardě i výš.

Zkraje nového ročníku ještě v sešívaném dresu odehrál šest utkání, jenže už bez gólového zářezu. I tak se vysoký mladík na konci letního přestupového okna stěhoval do Anglie, když ho za částku okolo 200 milionů korun koupil Brighton. V týmu Premier League však nezůstal, obratem totiž zamířil na hostování do druholigového Stoke City, za nějž si i kvůli zranění zatím připsal pouze dva starty v lize a dva v domácím poháru.

„Je ještě komplexnější než Sima,“ myslí si o Sorovi slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „A pokud bude kondičně v topu a zvykne si pořádně na tým, může z něj být hráč, který dalece přesáhne hranice českého fotbalu.“

Do něj Sora přivedli manažeři ze zlínské agentury Czech Sport Consulting, která se soustřeďuje na vyhledávání talentů v Africe. Mladý fotbalista tehdy působil v akademii 36 Lion, načež se v únoru 2021 stěhoval do Baníku Ostrava. Zprvu se v naprosto neznámém prostředí rozkoukával, aby na podzim pobídl zvědavost i pražských S. V lize během 601 minut vstřelil tři góly a na pět branek nahrál, v poháru přidal další trefu. Jeho talent neunikl ani slávistickému kouči Trpišovskému, a zatímco Spartě se zdála přestupová částka 30 milionů korun příliš, konkurenti z Edenu na ni kývli.

A Sor jim to splatil už za pár týdnů. Dvěma góly v odvetě proti Fenerbahce výrazně přispěl k postupu do osmifinále Konferenční ligy. Že to nebyla náhoda, ukazuje Jirka, jak mu mnozí počeštěně říkají, i dál. Dvakrát se trefil také doma s Lincem, v bláznivé přestřelce rakouské odvety si připsal další gól. A rovněž na Feyenoordu mířil do černého, když krátce po neproměněné gólovce na brankové čáře doklepl Schranzův střílený centr. Pět zápasů, šest branek. Dokonce se objevil v nominaci na hráče tohoto týdne Konferenční ligy, přestože mu ocenění nakonec vyfoukl Dimitri Payet z Olympique Marseille. „Snažím se do toho dát všechno a využít každou příležitost,“ říkal Sor o svém přístupu k fotbalu po odvetě s Lincem.

V lize zatím na nule

Nevídané zrychlení, díky němuž dokáže během několika metrů nabrat na soupeře klíčový náskok, skvělé vedení míče i chladnokrevné zakončení – to jsou nadstandardní atributy nové komety. Až to slávisty ponouká o Sorovi v dobrém žertovat. „Jak říkali někteří kluci na lavici, musíme si dát pozor, aby nás dodatečně nevyloučili za nepřiměřenou rychlost,“ podotkl s úsměvem Trpišovský.

Mrzet ho snad může jen to, že v lize zůstává Sor zatím střelecky na nule. Otevřenější bitvy na mezinárodní scéně, kdy jej soupeřovi zadáci tak pečlivě nehlídají a také slávisté se rozběhnou do brejků, mu vyhovují o dost více. „Může to být zapříčiněno jeho pozdním připojením k mužstvu až těsně před ligou,“ přemítal Trpišovský. „V Česku jsou momentálně strašně složité terény, které mu moc nevyhovují stejně jako soupeři. Na spoustu věcí si stále ještě zvyká, například správně nevyhodnocuje některé situace a potřeboval by se i malinko kondičně zvednout, aby dokázal pracovat v potřebné intenzitě.“

Nulu v kolonce ligových gólů za Slavii může smazat už zítra, kdy Pražané hostí Pardubice.