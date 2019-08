Slavia zná trest za výtržníky. Příští domácí zápas odehraje bez diváků

Praha Fotbalová Slavia bude muset odehrát příští domácí soutěžní zápas s Libercem bez diváků. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes potrestala Pražany uzavřením hlediště po výtržnostech v nedělním utkání 3. ligového kola proti Olomouci, v jehož závěru naházelo několik příznivců červenobílých pyrotechniku do hostujícího sektoru.

Slavia bude mít navíc do konce roku podmíněně na dva zápasy uzavřené sektory na severní a jižní tribuně za oběma brankami a klub také dostal pokutu 250 tisíc korun. Pražané podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka zvažují odvolání proti části trestu.

Slávisté měli kvůli trestu ze závěru minulé sezony na první domácí zápas ročníku zavřenou severní tribunu a „kotel“ fanoušků se přesunul za opačnou branku. Klub byl navíc v podmínce na další utkání, a to do konce září. Přesto několik chuligánů v 81. minutě zapálilo zakázanou pyrotechniku a část z ní naházelo do sektoru pro příznivce Sigmy. Rozhodčí Zbyněk Proske musel utkání, které Slavia vyhrála 1:0, na chvíli přerušit.

„Je to trest, který je podle našeho názoru odpovídající. Fanoušci Slavie se při utkání s Olomoucí dopustili dvou velmi závažných provinění, a totiž vhazování pyrotechniky přímo mezi fanoušky hostujícího týmu, což vedlo navíc k ne úplně krátkému přerušení utkání. Došlo k vhození šesti světlic mezi zhruba 50 fanoušků hostí. Všichni můžeme jen děkovat, že se nikomu nic nestalo,“ řekl novinářům předseda komise Richard Baček.

„Samotné použití a pronesení pyrotechniky v takové míře musí mít za následek proměnění podmínky, kterou Slavia držela od podobných incidentů z minulé sezony. Vhazovat světlice úmyslně do davu lidí je zvěrstvo, to je nejhorší. V minulosti jsme opakovaně rozhodovali v zájmu fotbalu, dokonce jsme podmíněně odložili podmínku. Ale ukázalo se, že je třeba přistoupit k citelnějšímu trestu,“ uvedl Baček.

Slavii se zdá výše trestu neodpovídající. Podle Tvrdíka klub ve spolupráci s policií odhalil, že šlo o izolovaný čin jednoho ze slávistických sdružení fanoušků, které čítá asi tři desítky lidí. „Tribuna sever je zhruba čtyři desítky slávistických sdružení. Bylo vidět, že se nejedná o systémovou příčinu celé slávistické veřejnosti. Klub, ostatní fanoušci i hráči dali najevo, že s tímto kriminálním činem nesouhlasí. Dnešní rozhodnutí beru s obrovským smutkem. Jsem z toho velmi špatný, je to velká prohra slávistického fotbalu,“ řekl Tvrdík.

„Měli jsme si užívat radost ze tří pohárů a těšit na Ligu mistrů. Místo toho řešíme tohle zvěrstvo. Trest mi přijde jako neadekvátní. Byli jsme připraveni akceptovat uzavření tribuny sever a jih, ale nemyslím, že je spravedlivé, když jsou trestáni i fanoušci, kteří se na tom nepodíleli. Kvůli 11 jednotlivcům nemůže být trestáno 20 tisíc fanoušků. Považuji za pravděpodobné, že se proti části trestu odvoláme,“ dodal.

Slavia se potýkala s výtržníky už v minulé sezoně. Pražané měli uzavřenou severní tribunu už v závěru uplynulého ročníku při nadstavbovém utkání s Jabloncem, v předchozím domácím duelu s Plzní byl trest odložen a v závěrečném zápase se Spartou pak přeměněn na podmínku. Proti rivalovi se však fanoušci opět provinili, mimo jiné i rasistickým chováním vůči hostujícímu Guéloru Kangovi. Problémy s „kotlem“ měla Slavia i v pohárech a při utkání Evropské ligy s Chelsea musela severní tribunu zavřít rovněž.

Slavia po nedělních výtržnostech schválila nový návštěvní řád v Edenu. Fanouškům hrozí za použití pyrotechniky pokuty, v případě závažných prohřešků jim pak klub doživotně zakáže vstup na stadion.

