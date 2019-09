Slávisté před derby v problémech. Několik z nich navštívilo nemocnici kvůli viróze

Fotbalisté Slavie před nedělním pražským derby na Spartě zápolí s virózou. Několik hráčů dnes dopoledne odjelo na vyšetření do nemocnice, podle trenéra Jindřicha Trpišovského se ale červenobílí dají do šlágru 10. ligového kola na Letné do pořádku.

Někteří hráči měli potíže už při výjezdu k úvodnímu zápasu skupiny Ligy mistrů do Milána, kde Slavia uhrála v úterý nečekanou remízu 1:1 s Interem. S problémy před utkáním zápolil brankář Ondřej Kolář.

„Ondra měl nějaké střevní problémy, které přetrvávaly, naštěstí na ten zápas se dal dohromady. Kluci si ale z reprezentace přivezli nějaký kašel, který se nám postupně trochu rozšířil v mužstvu. Už v Miláně jsme měli nějakou virózu a přivezli jsme si ji. Teď se tomu snažíme zamezit, spousta kluků jela domů a děláme vyšetření na CRP,“ řekl novinářům Trpišovský.

„Mužstvo je dost rozbité, dopoledne odjelo pět hráčů do nemocnice na vyšetření. Teď se momentálně dáváme dohromady dost těžko. Je samozřejmě obrovská výhoda, že hrajeme v neděli. Momentálně to ideální není, ale je čtvrtek a hraje se až v neděli. To se dáme dohromady. Kdyby to byla Evropská liga čtvrtek - neděle, je to velký problém,“ dodal Trpišovský.

Mimo hru zřejmě bude v derby Ibrahim Traoré, který musel v Miláně kvůli zranění střídat. „Ibra podstoupil vyšetření a teď má doporučených pět šest dní klid. Je to lehce podvrtnutý kotník, teď je to bolestivé, že na to nemůže došlápnout. Ale mělo by se to podle prvních zpráv dobře vyvíjet. Bohužel na derby pravděpodobně nebude, ale od příštího týdne by se měl připravovat. Není to tak vážné. Báli jsme se poškození vazů v kotníku, což zatím podle rezonance není,“ řekl Trpišovský.



Největší problémy bude mít proti Spartě se složením středu zálohy. „Tam, kde jsme měli největší přetlak, nám teď těch hráčů moc nezbylo. Laco Takács je jeden z těch hráčů s virózou, měl CRP 80. Petr Ševčík měl problémy se zády, vypadl z toho Ibra, odešel Alex Král. Doufám, že se nic nestane do neděle. Tam nás tlačí bota stejně, jako tomu bylo na dohrání zápasu na Interu,“ dodal Trpišovský.

Slavia půjde do derby z pozice lídra tabulky. Před šestou Spartou má náskok devíti bodů.