Slávisté proti slávistům. ‚Místo fandění stát zády ke hře a mlčet? Tomu nerozumím,‘ říká dlouholetý fanoušek

Chceme být spolu ještě silnější!



Tribuna Sever je sdružením aktivních fanoušků, kteří se snaží podporovat Slavii ze všech sil. Od začátku je koncipována jako volné sdružení různých fanouškovských skupin. Na tribuně panuje značná diverzita názorů, postojů či přístupů k podpoře naší milované Slavie. Tyto přístupy jsou často hodně rozdílné, ale právě to činí Tribunu Sever tak silnou, nikoli naopak. V současnosti máme největší kotel v České republice. Každý zápas zde žene Slavii ...dopředu mezi 3-4000 fanoušků. Přináší to jedinečnou atmosféru, o které s uznáním mluví nejen slávisté či hráči ale i fanoušci či hráči soupeře. Tato síla je vytvořena právě záměrnou tolerancí odlišností v rámci Tribuny Sever. Každý má svůj názor na to, jak by měla být Slavie podporována a jak naopak ne, ale jedině pokud tyto odlišné přístupy dokážeme překlenout, vytvoříme jednolitý celek, který přináší na zápasy Slavie unikátní atmosféru.

Nebylo to tak ale vždy. Kdo si pamatuje strahovské časy, tak ví, že kotel Slavie nebyl vždy její chloubou. Ani počátky na novém stadionu v Edenu nebyly jednoduché. Když těch nyní tolik propíraných 20 lidí zakládalo Tribunu Sever a s tím i pokládalo základy organizovanému fandění, jednalo se v podstatě jen o hlouček známých a kamarádů ze Strahova a z výjezdů. Tenkrát bylo nutné se rozhodnout – nechat to tak a mít výhodu semknuté dobře organizované skupiny, jejíž podpora Slavie bude mít však své limity dané počtem členů? Anebo zkusit udělat z Tribuny Sever masovou záležitost a pokusit se o co nejhlasitější a nejimpozantnější podporu našeho milovaného klubu. Zakladatelé Tribuny Sever zvolili druhou variantu, která má obrovské výhody v oné masovosti, ale i nevýhody v tom, že takovou masu lze řídit pouze do určité míry.

Tribunu Sever vedou z větší části stále ti samí lidé od jejího založení. Není to tak, že by TS nyní ovládali fanoušci, kteří tam dříve nebyli – naopak. Nic nás dosud neodradilo – doby, kdy hrozil zánik klubu, příchod Františka Straky, když hrála Slavia o sestup, ale ani represe či zákazy. My jsme vždy byli ti, kteří Slavii podporují v dobrém i ve zlém a kolem nás podle situace a herních výsledků přibývalo či ubývalo fanoušků.

Z výše uvedeného popisu struktury Tribuny Sever je zjevné, že není v ničích silách mít stoprocentní kontrolu nad každým, kdo se k Tribuně Sever hlásí. Nikdy to nebylo naším cílem, nikdy jsme se o to nepokoušeli, a především jsme se s tím ani nikdy netajili. Je potřeba si uvědomit, že ani organizovaná pořadatelská služba s kamerovým systémem není a nemůže být schopná mít stoprocentní kontrolu nad tím, co se na tribuně se čtyřmi tisícovkami lidí odehrává. Tribuna Sever může dávat určité záruky ohledně organizovaných aktivit, což se také ve spolupráci s klubem dlouhodobě děje. Jinými slovy, už od Strahova například platí dohoda o neorganizování odpalování pyrotechniky na domácích zápasech evropských pohárů a je dodržována. Pokud ale někdo individuálně bez vědomí ostatních pyrotechniku použije, není v našich silách ale ani v našem zájmu mu v tom zabránit. Dále je potřeba zdůraznit, že Tribuna Sever dosáhla toho, že pyrotechnika je odpalována téměř výhradně organizovaně, a tedy i bezpečněji. Podařilo se k tomu přesvědčit téměř všechny skupiny, které Tribunu Sever tvoří. Divoké odpalování pyrotechniky se stalo výjimkou – ovšem výjimkou, které nelze nikdy zcela zamezit.

Za tím, jak dnes vypadá kotel na Tribuně Sever, stojí obrovské množství práce, která z větší části není vidět. Velké množství lidí tráví desítky či stovky hodin nejen přípravami choreografií, které jsou nejpopulárnějším a nejviditelnějším produktem našich snah. Ale to není zdaleka všechno. Organizování fandění, výjezdů, zařizování autobusů či vlaků (včetně finanční a osobní zodpovědnosti za případné škody), nákupy a starost o aparaturu nebo třeba bubny, přeměřování sektorů kvůli choreu, předzápasová příprava stojanů na vlajky, správa webu a sociálních sítí, vymýšlení a výroba suvenýrů TS, vymýšlení chorálů, pořádání pochodů, komunikace s klubem, ježdění v týdnu před zápasy na jednání s bezpečnostními manažery a dalšími subjekty. Při evropských výjezdech pak domlouvání trajektů, míst srazů, hospod, domlouvání pochodů a mnoho a mnoho dalších aktivit – to vše spolkne mnoho času, který Slavii věnujeme na úkor našich pracovních povinností, rodin, koníčků. Podobně do naší činnosti také investujeme nemalé množství financí – ač se to nemusí zdát, tak příspěvky od ostatních fanoušků zdaleka nepokryjí například náklady na materiál k choreografiím a také jsme si postavili na vlastní náklady sklad. Nikdy jsme si také nepřijali žádný finanční příspěvek od klubu, ač nám byl několikrát nabízen. Tribuna Sever je také největší odbočkou největšího a nejstaršího fanouškovského sdružení na Slavii Odboru přátel a pravidelně se podílíme na jeho aktivitách.

Výsledkem toho všeho je, že Tribuna Sever je magické místo, jehož sláva přesahuje hranice České republiky. Z ciziny se jezdí fanoušci na Tribunu Sever dívat. Choreografie organizované TS jsou na top evropské úrovni. Tribuna Sever je obrovskou podporou hráčů na hřišti, kteří díky tomu nikdy nic nevypustí a občas dokážou zázraky jako vyřazení Sevilly. Tribuna Sever je prakticky zápas co zápas vyprodána a o lístky právě do této části stadionu je suverénně největší zájem. Lidé chodí na Tribunu Sever za nevšedním zážitkem, chtějí být její součástí. Z Tribuny Sever vzešla i děkovačka, která Slavii přinesla slávu napříč Evropou. Povedlo se zkrátka celkově pozvednout fanouškovskou kulturu na Slavii a dosáhnout něčeho opravdu velkého, na což se, zdá se, občas zapomíná. Rozhodně se to nestalo samo a není to automatické, stačí si vzpomenout na strahovské časy. Není to totiž tak dávno, kdy na Slavii chodilo pouze kolem 4 000 lidí a ty časy se opět mohou vrátit, jak dobře víme.

Slavia je náš život a její podpora je pro nás nade vše. Možná máme rozdílné představy o této podpoře, ale my věříme tomu, co děláme a zároveň se snažíme respektovat i pohled ostatních. Z toho důvodu jsme před vršovickým derby nevyhlašovali žádný bojkot. Cílem bylo ukázat, jak vypadá atmosféra bez organizované podpory Tribuny Sever. Z našeho hlediska se zdálo, že rozdíl byl jasně patrný a kvalita fandění byla dle ohlasů jedna z nejhorších za poslední roky v Edenu. Nevyhlašujeme, že naši neaktivitu v domácích zápasech nadobro rušíme, pouze nabízíme odklad na zápas s Kluží podmíněný dalším jednáním a určitými zárukami. Naším cílem není a nikdy nebylo škodit Slavii. Uvědomujeme si, že zápas s Kluží, ve kterém je obrovská šance postoupit do Ligy Mistrů, je historickou chvílí, kterou by opět chtěly prožít generace slávistů. Pamatujeme si, naše předchozí účinkování v této soutěži a chceme ho prožít znovu. Zkrátka, uvědomujeme si důležitost situace, a proto chceme udělat vše, aby se to podařilo. Chceme fandit, chceme odložit spory, chceme udělat vše pro postup.

Z naší strany není problém splnit požadavky uvedené v klubovém prohlášení Spolu jsme silnější. Ostatně, organizovaná pyrotechnika, jak jsme zmiňovali, na domácích zápasech evropských pohárů nikdy nebyla realizována. Stejně tak i přítomnost stevardů na schodech na Tribuně Sever se při zápase s Chelsea na základě naší společné dohody s klubem obešla bez potíží. Opět jen musíme zdůraznit, že my uděláme všechno proto, aby tyto dohody byly splněny, ale jelikož nemáme stoprocentní kontrolu nad všemi fanoušky na tribuně, nemůžeme garantovat, že se to nestane, protože to není v našich možnostech – stejně jako není třeba v možnostech klubu vynutit stoprocentní dodržování zákazu kouření apod.

V tom, abychom Slavii dál ve stejné míře podporovali, nám však brání některá opatření v čele s novým návštěvním řádem a sektorizací. Chceme o těchto opatřeních jednat, ale zároveň jsme ochotni ustoupit a plně Slavii podporovat na zápase s Kluží. V takovém případě ovšem požadujeme, aby se klub veřejně zavázal, že

1) bude úplně a nadobro zrušena sektorizace

2) bude nám opět zpřístupněn sklad s bubny, vlajkami a aparaturou

3) zdrží se osočování TS na sociálních sítích a webu a naše jednání budou napříště probíhat osobně a bude z nich pořizován veřejně dostupný zápis

Toto poslední opatření zamezí nedorozuměním, vyplývajícím z odlišných interpretací komunikace a dohod, která jsou matoucí pro širokou slávistickou veřejnost. Navíc veřejné propírání interních záležitostí poškozuje Slavii.

Věříme, že splnění našich požadavků nebude pro klub nepřekonatelným problémem a jsme připraveni Slavii ve středečním zápase s Kluží podporovat ze všech sil a k jednání ohledně dalších sporných bodů a našeho dalšího postupu se vrátit po zápase s Kluží.

Jako Tribuna Sever si vážíme současného vedení klubu a uvědomujeme si, že takto vstřícné vedení na tu možná nikdy nebylo. Dokázali, že Slavii umí pomoci a přinesli stabilitu ekonomickou i sportovní – dočkali jsme se titulů, pohárů, úspěchů v Evropské Lize a snad i Ligy Mistrů. Také se podařilo vyřešit řadu letitých majetkových sporů a stadion v Edenu je konečně náš. Bylo vybudováno slávistické muzeum, byla zacelena díra ve východní tribuně. Přesto všechno je zde řada bodů, která ztěžuje život nejen Tribuně Sever, ale i ostatním fanouškům.

Mezi tyto body, o kterých bychom s klubem rádi v rámci osobního setkání jednali, patří:

1) Systém prodeje permanentek, který nahrává překupníkům a spekulantům a má za následek, že i na vyprodaných zápasech na stadioně chybí cca 3 000 fanoušků a řada slávistů zoufale shání vstupenky v okolí stadionu či od překupníků a nedostane se na stadion

2) Rozdávání vstupenek partnerům (např. Sportisimo), kteří je pak následně rozdávají zdarma komukoli

3) Prémiové permanentky Klub Slavia, které zvýhodňují v získávání vstupenek na exponované zápasy fanoušky, kteří si mohou dovolit zaplatit víc peněz oproti těm, kteří Slavii aktivně podporují

4) Zvýhodňování nových fanoušků oproti těm letitým (např. přednostní prodej na evropské poháry pro permanentkáře bez rozdílu a nikoli Odbor přátel)

5) Problematické získávání vstupenek do vyprodaných sektorů hostí (derby, Bohemians, České Budějovice) pro fanoušky, kteří jezdí na všechny výjezdy (Opava, Baník, Karviná)

6) Problematické fungování Ticketportalu – především to, že se nákup vstupenek často mění na klikací závod

7) Byrokracie v souvislosti s evropskými výjezdy (formuláře)

8) Neaktivita v otázce překupníků, přiživujících se na úspěchu Slavie

9) Návštěvní řád – především zákazy bubnu, aparatury a optické prezentace

10) Hrozba doživotních zákazů za bezpečné použití pyrotechniky

11) Investice do biometrických kamer

12) Zákaz realizování choreografií, které jsou významnou součástí podpory Slavie

13) Nedostatečná snaha klubu v otázce systému placení pokut disciplinární komisi za události v hledišti, který je netransparentní

14) Nedostatečná snaha klubu v otázce žalostných podmínek v sektorech hostí na většině ligových stadionů (neteče voda, nedostatečná kapacita záchodů i občerstvení)

15) Zavádění a realizace represivních opatření proti fanouškům bez předchozí komunikace

16) Praxe bezpečnostních zón u sektoru hostí, která nahrazuje lepší technické provedení plotů v sektoru hostí, kvůli čemuž se na utkání Slavie dostane o stovky slávistů méně

Věříme, že diskusí ohledně těchto sporných bodů a jejich případným vyřešením se nám zas podaří posunout fanouškovskou kulturu na Slavii o kus dál. Termín schůzky s klubem domlouváme.

Ať žije Slavia!