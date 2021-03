SLEDUJEME ŽIVĚ: Česko- Itálie 0:1. Dvacítka zahájila EURO, v první půli se trefil Scamacca

Celje Čeští fotbalisté do 21 let dnes vstoupí do mistrovství Evropy ve Slovinsku a Maďarsku. Na úvod je čeká Itálie, s pěti triumfy nejúspěšnější země spolu s obhájcem titulu Španělskem, které hraje rovněž ve skupině B v Celje stejně jako domácí Slovinsko. Utkání má výkop v 18:00.

Česká jednadvacítka se na kontinentálním šampionátu představí po čtyřleté přestávce. Naposledy si na Euru čeští fotbalisté zahráli v roce 2017 v Polsku, kde nepostoupili ze skupiny. Itálii ale tehdy porazili 3:1. Do následujícího turnaje se národní tým nekvalifikoval. Historickým úspěchem „Lvíčat“ je zlato z roku 2002.

Utkání sledujeme živě zde Turnaj se kvůli koronavirové pandemii odehraje bez diváků a ve zvláštním formátu. Původně se měl uskutečnit v červnu, ale kvůli termínové kolizi s přeloženým „dospělým“ Eurem ho organizátoři rozdělili na dvě části. Dva nejlepší celky v každé z čtyř základních skupin projdou do vyřazovací fáze, která se uskuteční od 31. května do 6. června.