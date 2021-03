SLEDUJEME ŽIVĚ: Estonsko - Česko 1:1. Češi vstoupili do kvalifikace o MS hůře, Schick zaváhání ale napravil

Lublin Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý nasadil do základní sestavy pro večerní úvodní zápas kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku i záložníka Lukáše Provoda. Podle očekávání jsou v zahajovací jedenáctce všichni čtyři hráči z bundesligy brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick, kteří nebudou k dispozici pro následující dvě březnová utkání s Belgií a ve Walesu.

Estonsko by pro svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého mělo být na úvod ideálním soupeřem. Ve všech třech vzájemných zápasech Češi zvítězili minimálně o dva góly a inkasovali v nich jedinou branku. Před vstupem do kvalifikace navíc Estonce výrazně zasáhl koronavirus. Do karantény museli prakticky všichni legionáři včetně karvinského záložníka Vlasije Sinjavského.



Na závěrečný turnaj do Kataru přímo projdou z evropské části kvalifikace pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají velkou šanci, že se minimálně z Ligy národů do baráže dostanou.

Utkání v Lublinu má výkop ve 20:45.