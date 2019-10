Šlégr: Fanoušci v Litvínově by mě sežrali, kdybychom zápas s Pardubicemi kvůli infekci odložili

PRAHA Utkání 16. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Litvínovem se v pátek odehraje podle plánu.

Trenéři Východočechů sice podle všeho nebudou mít kvůli epidemii střevní chřipky k dispozici kompletní kádr, na přeložení zápasu se však kluby nedohodly.

Úterní duel 15. kola odehrálo Dynamo s juniory a v Karlových Varech prohrálo 0:8.

„Utkání se neodkládá a proti Litvínovu nastoupíme v sestavě, která vzejde ze čtvrtečního tréninku a pátečního rozbruslení, podle aktuálního zdravotního stavu hráčů a rozhodnutí klubového lékaře. Věříme, že nám pomůže podpora fanoušků, které si velmi vážíme,“ uvedl sportovní manažer Jaromír Kverka na klubovém webu.

Dnešní trénink absolvovala většina hokejistů.

„Nebyl to ale trénink, na jaký jsme my a hráči zvyklí. Především jsme chtěli vědět, jak budou hráči reagovat na zátěž. Počkáme na zítřejší ráno, jak a v jakém stavu se sejdeme a co rozhodne klubový lékař. Podle toho se postavíme k zápasu a uděláme konečnou sestavu,“ přiblížil trenér Radek Bělohlav.

V klubu stále netuší, co epidemii způsobilo.

„Dle výsledků by to nemělo být nic dlouhodobého, ale stále nevíme, proč se to stalo. Ti, co mohli jít na led - mimo Marka Hovorky a Patrika Poulíčka - trénovali. Junioři se dnes připravují na juniorský zápas a zítra budou připraveni nastoupit buď ke svému utkání proti Třinci, nebo proti Litvínovu,“ dodal Bělohlav.

Pardubice se snažily na přeložení zápasu domluvit s Karlovými Vary i s Litvínovem, ani v jednom případě se ale kluby nedohodly.

„Odklad rozhodně není na pořadu dne. V situaci, v jaké se momentálně nacházíme, musíme zápas odehrát. Samozřejmě počítám s tím, že takové rozhodnutí vždy vyvolá nějaké reakce, ale myslím, že by mě fanoušci v Litvínově sežrali,“ řekl šéf klubu a trenér Jiří Šlégr pro web Seznam.cz.



Severočeši jsou v tabulce jedenáctí, od posledních Pardubic je dělí jen bod.

Litvínovští tak zřejmě věří, že proti oslabenému soupeři mají větší šanci na úspěch. Naplno bodovali naposledy 6. října, v dalších šesti utkání získali jen čtyři body.