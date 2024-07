Slávistický rozjezd jako v autoškole. Pobavili jen fanoušci v plavkách

Při ligovém rozjezdu byla upracovaná, nervózní, chybující, ze všeho nejvíc jí chyběla lehkost. Nemůže se divit, že z Moravy veze domů jen upachtěnou remízu 0:0 a hned v prvním kole nabrala ztrátu na čelo.

„Směrem dozadu jsme byli spolehliví, dopředu to bylo málo,“ shrnul výstižně kouč Jindřich Trpišovský. „Soupeř nás dobře dostupoval, byl pohyblivější, nám do ofenzivy chybělo dobré řešení. A taky gól ze standardky, ten v takovém zápase potřebujete.“

Je fakt, že Slavia si potřebovala pomoct, protože ze hry toho vymyslela zoufale málo. Za celý zápas vyplodila dvě střely na branku, opravdu nebezpečná byla snad jen hlavička Bořila, kterou zpod břevna vyškrábl pohotový brankář Heča.

Slávistický kapitán pak hecoval fanoušky, máchal rukama, aby je dostal do varu, ale v úmorném vedru nepomohlo ani to. V kotli hostů se rozjela jiná zábava: slávisté se svlékli do trenýrek či plavek a krátili si čas pohazováním s nafukovacími hračkami: vzduchem poletovaly míče, kruhy, krokodýl, dokonce i bazének. Tahle domluvená akce pobavila, zato na trávníku se z nacvičených věcí nepovedlo nic. Proč?

Slávistické fanoušky hra jejich týmu moc nezaujala, tak se bavili po svém.

„Nechci se vymlouvat, hrálo se víc zápasů, ale bylo tady fakt výjimečné vedro,“ otíral pot z čela Bořil. „Tahali jsme nohy, hřiště bylo suché, balon drhnul, všechno pomalé, nedostávali jsme se ani k centrům. Ale měli jsme tu vyhrát.“

Nezabralo ani trojí střídání po hodině hry. Náhradníci Ševčík, Chorý a Schranz hru na chvíli osvěžili, ale pak slávisté stejně zase spadli do stereotypu. Trpišovský, který musel kvůli zranění po pádu z kola koučovat se zafixovanou klíční kostí, se u postranní čáry nevztekal, ale starosti mu postupně přibývaly.

Nejen že jeho tým nepobavil a zapsal do tabulky jen bod, ale ještě na neurčito přišel o obránce Vlčka, který ještě před poločasem odpajdal ze hřiště s pochroumaným kolenem. A trenér si posteskl: „To mě mrzí asi nejvíc. Čeká ho rezonance, ale na první pohled to nevypadá vůbec dobře.“

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.

Problémy se kupí, a to ještě sezona pořádně nezačala. Slavia se za pochodu snaží zabudovat hromotluka Chorého, zatím jedinou letní posilu, ale i to bude určitě chvíli trvat. Další nováčci, brankář Kinský a záložník Prebsl, zvládli debuty v klidu, zato od mazáků se čeká víc.

Ani Sparta, rival a největší soupeř v boji o titul, se v pátek na Letné nijak neblýskla, zápas s Pardubicemi musela otáčet. Proměněný tým bez kapitána Krejčího a trenéra Priskeho ale bídný první poločas ustál a ve druhém zabral, což mu může dodat sebevědomí i šťávu. Zato Slavia se musí otřepat a příští víkend povinně vyhrát: doma proti Českým Budějovicím.