Liberec dál posiluje. Mladé Boleslavi vyfoukl dva talenty, přijít mají až v létě

„Jsme velmi rádi, že hráči věří našemu projektu a rozhodli se s námi spojit síly. Věříme, že v našem klubu naplno rozvinou svůj velký potenciál a velmi se těšíme na naši spolupráci,“ uvedl liberecký klub.

Maškovi i Stránskému skončí v létě smlouvy s Mladou Boleslaví. Slovan se je pokoušel získat už před startem této sezony. Vedení Středočechů to neslo s velkou nelibostí a snažilo se s oběma prodloužit smlouvu.

To se nakonec nepodařilo, hráči budou za půl roku volní zdarma. Liberec se je však pokouší získat už nyní a měl do Boleslavi poslat nabídku příslušné kompenzace. Boleslavský šéf David Trunda to zatím odmítal.

„Určitě tu budou do léta,“ řekl v rozhovoru pro Sport. cz s tím, že talentované fotbalisty nebude za avizovaný odchod k rivalovi nijak trestat. „Věřím, že všichni hráči, kteří jsou v áčku, jsou připraveni podávat stoprocentní výkon,“ uvedl.

Zraněný Lukáš Mašek z Mladé Boleslavi opouští předčasně hřiště.

Dvacetiletý Mašek má zatím na kontě 59 ligových zápasů a čtyři vstřelené góly. Na podzim odehrál osm duelů a trefil se hned třikrát. Na konci října se však zranil a od té doby se v soutěžním utkání neobjevil.

O rok starší Stránský v aktuální sezoně nastoupil do 13 ligových zápasů a dal jednu branku. Většinou hrál ve středu zálohy. Celkem nasbíral 43 ligových startů, v nichž zaznamenal tři góly.

Liberec v minulém týdnu přivedl tři posily – záložníka Masopusta na hostování ze Slavie, obránce Knapíka z Teplic a brankáře Koubka, který hrál naposledy za německý Augsburg.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče jsou od pondělka na soustředění ve španělské Marbelle, kam odcestovalo celkem 27 hráčů včetně čtyř brankářů. Ve čtvrtek je čeká první přípravný zápas proti švédskému Malmö