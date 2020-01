Smutek i nadšení. Součkův přesun do West Hamu vyvolal vlnu reakcí, své řekl Řepka či Vízek

Praha/Londýn Obrovský přestup na trase Slavia – West Ham United píše kromě jednoho obrovského příběhu Tomáše Součka i ty menší, vedlejší. Jedni se radují, druzí smutní. S přesunem slávistického kapitána totiž přicházejí fanoušci o klubovou ikonu. „Nadšení i smutek současně,“ okomentoval své pocity z odchodu Součka do Anglie nejvyšší ze slávistů Jaroslav Tvrdík.

Nedivme se mu a ani ostatním. Slavia sice s udržením West Hamu United v Premier League získá obrovskou finanční injekci (až 521 milionů korun), ale na druhou stranu ztratí svou jistotu.

Souček pro drtivou fanoušku z Edenu nebyl pouze jeden z mnoha. Naopak. Kapitán, srdcař, odchovanec, defenzivní stálice a v neposlední řadě i nejlepší střelec.

Reprezentační opora znamenala pro současnou Slavii symbol vzestupu. Mnozí jej oprávněně řadili ke slavné generaci z minulosti.

„Tomáš Souček se pro mě osobně zařadil k postavám jako Standa Vlček nebo Vláďa Šmicer. Moc se mi líbí, jak zůstal i s rostoucími úspěchy civilní a pokorný. Málokterý hráč Slavie mi kdy byl sympatičtější,“ uvedl na Twitteru jeden z fanoušků vršovického klubu.

„Nebojím se říct, že Tomáš Souček je mým nejoblíbenějším fotbalistou za dobu, co fotbal nějak aktivněji sleduji. Připadá mi to, jak kdyby se mi stěhoval dobrý kamarád. Moc mu to ale přeji a věřím, že se za 10 let, po hvězdné kariéře, vrátí,“ přidal komentář další z příznivců sešívaných.



Svůj pohled přidal i bývalý reprezentant Ladislav Vízek, který se netají tím, že v Součkovi vidí velkého fotbalistu. „Mám dojem, že West Ham nespadne. Mají nový stadion, velkou historii, dělají maximum, aby se zachránili,“ pronesl.

Stejně růžově jako Vízek to však nevidí bývalý brankář anglického celku Luděk Mikloško. „Myslím, že v tuhle dobu to nebude mít jednoduché. Samozřejmě, West Ham je tradiční klub, prakticky každý zápas je vyprodaný. Ale momentálně je kolem něj dost negativních věcí. Fanoušci protestují, atmosféra tam není ideální,“ nastínil i negativní stránku věci Mikloško.



O Součkovo přesunu k West Ham United mluvil i bývalý obránce tradičního anglického celku Tomáš Řepka. „Přeji Tomášovi Součkovi, ať to po mně převezme a ukáže jim, jaké hráče máme u nás. A že tuhle ligu zvládne,“ popřál vysněné posile trenéra Davida Moyese známý bouřlivák, jenž byl nedávno propuštěn z vězení.

„Jde tam i o obrovský tlak fanoušků. Ti vám neodpustí vůbec nic. Přesto bych mu přál, aby konečně někdo po mně přebral štafetu. Anglická liga je nejlepší liga na světě a taky nejtvrdší. Snad Tomáš dokáže, že český fotbal má stále svou kvalitu,“ tvrdí Řepka.



We’we got Souček

Vlnu pozitivních emocí vyvolat Součkův přesun u fanoušků West Hamu. Ti sdílí na sociálních sítích, na rozdíl od smutných slávistů, samé radostné komentáře. K nové posile doslova vzhlížejí. Na Twitteru se dokonce objevil jeden z možných budoucích popěvků:



„We’ve got Souček, Tomáš Souček,

I just don’t think you understand,

He comes from the Czech,

He wants to play with Dec,

We’ve got Tomáš Souček.“

Příchod vytáhlého středopolaře do anglické metropole oslavoval jeden z fanoušků Hammers vlastním chorálem a naznačil, že by Souček mohl nastupovat po boku talentovaného reprezentanta Albionu Declana Rice.

Stejně to vidí i lodivod aktuálně 17. celku tabulky David Moyes, jenž svůj obdiv k Tomáši Součkovi dopředu neskrýval: „Tomáš nám přináší plno kvalit, ale co je nejdůležitější - přesně pasuje k profilu hráče, kterého do klubu chceme. Je mladý, hladový, ale už je dostatečně prověřený. Byl kapitánem, jako defenzivní záložník dává hodně branek. Musíme mu dát čas, aby se usadil v týmu, ale jsme si jisti, že se ukáže jako silný doplněk mužstva,“ uvedl bývalý trenér Manchesteru United či Sunderlundu.

Sám Souček ví, že ho čeká velká výzva. Slavii opouští po 14 letech jako klíčová postava. „Byl jsem ve Slavii strašně šťastný. Říkal jsem si, co může být ještě lepšího, hraní ve Slavii mi umožnilo prorazit do nároďáku a nemohl jsem být po fotbalové a osobní stránce šťastnější. Vyskytla se ale tahle velká výzva, já jsem před sebe dal pro a proti a rozhodl jsem se, že tu výzvu chci přijmout,“ uvedla pro klubový web Slavie nová osmadvacítka West Hamu United.