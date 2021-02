Smutný osud Ronaldinha. Otec se v mládí utopil v bazénu, teď mu zemřela maminka na koronavirus

Bývalá hvězda Barcelony v posledních měsících zažívá hotové peklo na zemi. Brazilec Ronaldinho nejdříve musel několik měsíců strávit v paraguayském vězení, teď mu navíc zemřela milovaná maminka. Podlehla koronavirové nákaze.

Je to jen pár měsíců, co se Ronaldinho dostal na kauci z paraquayského vězení, kde byl zatčen za vstup do země s falšovaným pasem. Sám koronavirem onemocněl v říjnu loňského roku, podle svých slov měl ale hladký průběh. Jeho maminka ovšem takové štěstí neměla.

América @americatv_peru Ronaldinho Gaúcho: Murió por COVID-19 la madre del exfutbolista https://t.co/6sx9WUMwyq oblíbit odpovědět

Jednasedmdesátiletá Miguelina onemocněla před Vánoci a musela být hospitalizována na jednotce intenzivní péče. „Drazí přátelé, moje maminka je nakažená covidem a bojujeme o to, aby se brzy uzdravila. Je na jednotce intenzivní péče, dostává se jí veškeré zdravotnické péči. Děkuji za všechny vaše modlitby, pozitivní energii a přání uzdravení. Je silná,“ svěřil se svým fanouškům ještě v prosinci na svém instagramu. Jeho přání ale bohužel vyslyšeno nebylo, maminka před pár dny boj s nemocí prohrála.

Atlético @Atletico Clube está de luto pela morte de dona Miguelina: https://t.co/5QAiPYpLag É com enorme tristeza, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de Dona Miguelina, mãe de @10Ronaldinho. https://t.co/8pEnMuFfkP oblíbit odpovědět

Ač sám slavný bývalý fotbalista ztrátu nejbližšího člena rodiny nepotvrdil, změnil si na instagramu fotku do černého a truchlí.

Ze slumu rodinu dostal starší bratr

Ronaldinho i celá rodina si díky fotbalu užívá luxusu, vždycky tomu tak ale nebylo. Brazilec se narodil do chudých poměrů, maminka pracovala jako kosmetička, později se vyškolila na zdravotní sestřičku a otec pracoval jako svářeč v loděnici. Společně s jeho starším bratrem a sestrou žili ve slumu v Porto Alegre na jihu Brazílii.

Ronaldinho se narodil do fotbalové rodiny, hrál jeho otec João i starší bratr Roberto. Právě ten dostal rodinu z chudoby. Hrál v první lize za Grémio a aby neodešel jinam, dostal od klubu darem rodinný dům. Jak se ale ukázalo, právě tento dům byl pro rodinu prokletím.

Ronaldinhovi bylo osm let, když se stala rodinná tragédie. Otec šel kolem bazénu, uklouzl, praštil se do hlavy a spadl do bazénu, kde se utopil. Našel ho starší bratr Roberto, když se vracel z tréninku na oslavu svých osmnáctých narozenin. Ronaldinho otce zbožňoval, vždycky říkal, že za jeho úspěšnou kariéru vděčí zejména jemu, později po něm pojmenoval i svého prvorozeného syna.

Ronaldinho předčil šikovného bratra

Robertovi se ve fotbale dařilo, jeho slušně rozjetou kariéru ale zastavilo zranění kolene. Pro rodinu to zas tak hrozné ale nebylo, už v té době totiž začínal zářit jeho mladší bratr. Ronaldinho začal s fotbalem v sedmi letech. Do popředí zájmu se dostal už ve třinácti letech, kdy jeho tým vyhrál 23:0 a všechny góly do jednoho vstřelil právě on. „Jediná tráva na hřišti byla ta v rohu. Uprostřed nebyla žádná, byl to jen písek,“ vzpomínal později na trávníky během mládežnických zápasů.

Aby co nejrychleji nahradil svého bratra v roli finančního zaopatřovatele rodiny, přibral si k fotbalu ještě futsal a plážový fotbal. Právě toto spojení z něj pak udělalo do té doby nevídaného fotbalistu. V jeho sedmnácti letech se dočkal prvního obrovského úspěchu, kdy si ho všiml reprezentační výběr Brazílie do sedmnácti let. Dostal se na mistrovství světa do Egypta, kde se stal nejlepším hráčem turnaje a díky tomu podepsal s Grémiem svou první profesionální smlouvu. O tři roky později už měl na stole nabídky z Evropy. Chtěli ho mimo jiné i z Arsenalu, Ronaldinho se ale rozhodl vyslechnout bratrovu radu a odešel za 5 milionů eur do PSG.

Největší slávy se ale dočkal v letech 2003-2008, kdy válel v dresu slavné Barcelony. Odehrál za ní 145 utkání a vstřelil 70 branek. Byl rovněž pravidelným účastníkem reprezentačního výběru, v seniorském týmu Brazílie odehrál 97 zápasů a dal 33 gólů. Jeho cesta z Barcelony vedla do Milána, kariéru ukončil v roce 2015 ve Fluminense.