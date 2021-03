Snové angažmá v Anglii díky ilegálním převaděčům. Diallo je však mezi svými šťastnou výjimkou

Manchester Příběh, za který by se nemusel stydět žádný scenárista. Teprve osmnáctiletý fotbalista Amad Diallo právě zažívá snový rozjezd kariéry, k níž však cestu posetou růžemi neměl. Narodil se v Pobřeží slonoviny do chudých poměrů a stejně jako ostatní chlapci našel vášeň ve fotbalu. Bez bot se proháněl po prašných cestách za míčem a snil o hvězdné kariéře.

Právě fotbal je jednou z mála šancí těchto hochů na pořádný život. Doufají, že si jich jednou všimne nějaký agent z Evropy, zprostředkuje jim angažmá a pomohou tím dostat rodinu z bídy. Jejich snu však často zneužívají převaděči. Slibují zkoušky v elitních klubech, za což jim rodiny talentovaných mladíků vyplácí nehorázné částky, aby do Evropy dostali právě jejich syna. Na chlapce ale žádný velký fotbalový tým nečeká, místo toho končí opuštění v cizím státě. Podle odhadů těmto slibům každý rok naletí zhruba 15 tisíc afrických hochů.

Najde se však několik výjimek – jedním z nich je právě osmnáctiletý Amad Diallo. Fotbal má v genech, a kdo ho viděl hrát, divil se jeho talentu s otevřenými ústy. K tomu, aby ho mohl předvádět na vrcholové scéně, ale vedla vskutku trnitá cesta.

Ve dvanácti letech ho společně s bratrem a dalšími třemi chlapci odvezli z Pobřeží slonoviny do Itálie. Převaděči před úřady hráli jejich rodiče, a tak se do země dostali na vízum umožňující slučování rodin. Vedlo se jim celkem dobře, banda hochštaplerů jim sice nesehnala zkoušky zrovna v AC Milán, ale mohli hrát aspoň v místních nižších soutěžích a měli kde spát a co jíst. Většina nedostane ani to.

Největší štěstí měl Diallo. V amatérském klubu Boca Barco zářil od první chvíle. „Amada jsme neobjevili, prostě k nám přišel,“ smál se jeho první trenér Denis Carlini. Netrvalo dlouho a Diallo cestoval do Bergama, kde zářil v juniorské soutěži a dokonce si zahrál ve čtyřech zápasech Serie A.

Mladý křídelník sice ještě nemá příliš zkušeností se seniorským fotbalem, přesto stihl zaujmout dokonce až v Anglii, takže jeho pohádka vygradovala tím, že si ho z Atalanty koupil Manchester United za 38 milionů liber. „Od prvního okamžiku bylo zřejmé, že je speciální,“ vzpomínal na svého svěřence Carlini.

Premier League si zatím ještě nezahrál, představil se ale v Evropské lize a FA Cupu, dokonce vstřelil gól do sítě AC Milán. „Je kreativní a hraje s lehkostí,“ pochválil ho kouč Ole Gunnar Solskjaer.

Ještě předtím však loni v létě prasklo, že do Itálie přicestoval ilegálně, a ač mu v době přečinu bylo pouhých 12 let, dostal pokutu 48 tisíc eur. Všech pět převaděčů nyní stane u soudu, kde mohou dostat až 15 let vězení, chlapcům podle obžaloby už další trest nehrozí, protože byli nezletilí. Těžkou hlavu si z toho nedělají ani v United, kde doufají, že se z mladíka stane v budoucnu fotbalová superstar.

Diallův příběh má zatím báječné pokračování, jak ale připomíná autor knihy o obchodech falešných agentů s africkými chlapci, spousty dalších takové štěstí nemá. „Tisíce jich jsou nalákány do Evropy se slibem zkoušek v klubech. Když tam ale dorazí, nečeká je žádný agent, ani slíbený test. Končí v drogových ganzích, jako otroci či prostituti,“ vysvětluje Ed Hawkins.