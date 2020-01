Souček má na případný přestup týden. Ve výběru jsou West Ham, Brighton, či Monako

PRAHA Už jen týden nejistoty a fotbalová Slavia bude vědět, jestli v mužstvu i pro jarní část zůstane Tomáš Souček. Před koncem přestupního termínu zvažují jeho angažování především Brighton, West Ham United a Monako.

Během pátku anglický web football.london přinesl informace, že West Ham United nutně shání středního záložníka a jeho nový trenér David Moyes mimo jiné sonduje možnost, jak by mohl získat slávistu Součka.



„Potřebujeme skutečnou posilu, rozdílového hráče, který okamžitě zapadne do týmu a pomůže nám. Nechceme nikoho do počtu, nebudeme dělat přestup jen pro pocit, abychom něco udělali,“ řekl na páteční odpolední tiskovce trenér West Hamu na otázku k možnému posílení kádru.

Přestup jednoho z nejlepších hráčů české ligy, opory Slavie i reprezentace by však i pro anglický klub byl velmi nákladný.

Do 15. ledna byl čtyřiadvacetiletý středopolař k mání za 15 milionů eur, v přepočtu za 380 milionů korun. Žádný ze zájemců však klauzuli v jeho smlouvě neaktivoval. Výstupní klauzule platí vždy pro konkrétní období v rámci přestupního termínu.

Pokud by Součka kdokoli chtěl nyní, musel by se dohodnout především se Slavií. Ta sotva kývne na nižší částku, to si raději hráče ponechá.

Vedle West Hamu, který v Premier League má stejně bodů jako předposlední Watford a čeká ho boj o záchranu, o Součkovi uvažuje i Brighton. Ten má jen o dva body víc než West Ham.



Podle kuloárních zpráv sonduje situaci kolem Součka také Monako. O zájmu devátého týmu francouzské ligy v minulých dnech informoval deník Sport.

Na získání Součka mají kluby čas do konce ledna, pak ve většině západoevropských soutěží přestupní termín skončí, od února už týmy z Premier League, z Itálie, ze Španělska či z Německa nemohou hráče angažovat.

Součkovi bude za měsíc pětadvacet, na velký přestup má nejvyšší čas. Od léta 2017 patří do základní sestavy Slavie, v minulém ročníku byl jejím klíčovým hráčem a nejlepším střelcem, v lize dal třináct branek.

K oporám patří i v reprezentaci, dobře se v minulém roce předvedl i v evropských pohárech, zdatně si na podzim vedl v Lize mistrů proti Interu Milán, Dortmundu i Barceloně.

Ve Slavii loni v červnu podepsal lukrativní smlouvu do léta 2024. Podle spekulací je nejlépe placeným fotbalistou v Česku, údajně vydělává 3,5 milionu korun měsíčně.