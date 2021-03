Souček potvrdil vítězství ve Fotbalistovi roku. Snad nás potáhne až na šampionát, přeje si Šilhavý

Lubin Když jeho tým na začátku duelu s Estonskem inkasoval, na moment znervózněl. „Všichni známe zápasy, ve kterých tlačíte, máte šance, ale nedáváte góly. Pak to musíte honit někdy na konci. My jsme ale naštěstí soupeři odpověděli rychle,“ těšilo trenéra Jaroslava Šilhavého po vysoké kvalifikační výhře.

Češi porazili pobaltského soka na neutrální půdě v polském Lublinu vysoko 6:2. „Brzy jsme dostali zápas pod kontrolu, do poločasu jsme vedli o tři góly a po přestávce jsme další branky přidali. Zvládli jsme povinnost, první krok kvalifikace nám vyšel,“ hodnotil trenér.

Ale dva inkasované góly vás zřejmě budou mrzet.

To nepotěší nikoho. I přes problémy s covidem, které soupeř měl, nastoupil velice nažhavený a využil naší nepozornosti. Druhý gól plynul z toho, že jsme tým prostřídali, chtěli jsme některé hráče nechat odpočinout, další jsme zase chtěli vidět po dlouhé době v akci.

Třeba Tomáš Souček zvládl celé utkání, navíc nastřílel hattrick. Mít takového hráče v týmu musí být radost.

Jsem rád, že potvrdil výkony z Premier League a hlavně i nám ukázal svou střeleckou formu. Tři góly od defenzivního záložníka, to se jen tak nevidí proti jakémukoli soupeři. Tím, co předvedl, jen potvrdil své vítězství ve Fotbalistovi roku, všichni mu to přejeme. Snad nás takhle potáhne za postupem na mistrovství světa.

To je pořád hodně daleko, už v sobotu vás navíc čeká Belgie, favorit kvalifikační skupiny. Jak těžké bude po souboji s outsiderem přepnout?

Pro nás je důležité, že jsme zvládli první krok a silné Belgii to budeme chtít rozhodně znepříjemnit. A třeba ji i překvapit, jako se nám to povedlo v kvalifikaci o Euro s Anglií.

Proč jste se proti Estonsku rozhodl pro stopery Čelůstku s Kúdelou?

Protože nám na poslední chvíli odpadl Tomáš Kalas a ani Venca Jemelka nakonec nebyl dispozici. Měli jsme tady tři stopery, ještě mladého Davida Zimu, a vsadili jsme na zkušenost. Až na zaváhání při gólu jsem s nimi byl spokojený.

A jak jste byl spokojený se zbytkem mužstva?

Musím pochválit celý tým, sešli jsme se po půl roce, někteří cestovali hodiny v autě, času bylo málo a hned po druhém tréninku jsme šli do akce. Kluci hráli s velkou chutí a výsledek to jen potvrzuje, vyhrát 6:2 v kvalifikaci není úplně obvyklé, byť samozřejmě víme, že soupeř nenastoupil v nejsilnějším složení. Já si ale cením toho, jak to hráči zvládli.