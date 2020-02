Souček při debutu zaujal kouče i fanoušky West Hamu. Má dobrý pohyb, hrál skvěle, shodli se

Připsal si svůj první start v novém týmu. Tomáš Souček naskočil do rozjeté sezony Premier League a povedlo se mu zanechat dojem. Nováček West Hamu United byl vidět a ocitl se i v šanci na vstřelení branky. „Hrál velmi dobře,“ měl radost z výběru kouč David Moyes. Na tři body však nedosáhli, s Brightonem i přes vedení nakonec remizovali 3:3.

West Ham se v letošní sezoně nenachází na dobré pozici. Po pětadvaceti zápasech je třetí od konce a nasbíral jen 24 bodů. Před posledním Norwichem má náskok pouhých 6 bodů a právě Souček má přinést celku tolik potřebný náboj. A zdá se, že se mu to podařilo, byť vytouženou branku nakonec nevstřelil.



Z práce nové posily měl radost i David Moyes, šéf West Hamu. „Řekl bych, že Souček hrál velmi dobře, Ryan Fredericks se zrovna vrátil po zranění a stejně tak Micky Antonio se vrátil ve formě. Myslím si, že všichni tři přispěli,“ pochválil je.

Souček zaujal zejména pohybem. Zápas neodchodil a snažil se dát do každé akce maximum. To na kouče zapůsobilo. „Jeho úsilí bylo něco, co jsme tu viděli rádi. Je to někdo, kdo se do toho opře a přispěje nějakými góly. Na to, že to byl debut, se s tím popral moc dobře. Hodně hráčů hdnes hrálo dobře, takže je trochu zklamání, že jsme si i přes náskok nechali body utéct,“ řekl Moyes po zápase.

Bod je pro West Ham málo, pokud se chce udržet a mít do konce sezony klid, musí zabrat. Jenže jak sám trenér přiznal, lepší remíza, než prohra. „Jdeme dál. Konec konců máme bod. Musíme jich vytěžit víc, ale podívejte... Jeden bod je víc než žádný.“

Radost z něj měli i samotní fanoušci, ti si jeho debut nemohli na sociálních sítích vynachválit. „Strašně se mi líbila jeho aktivita a pohyb,“ shodl se jeden z nich s Moyesem. „Tři nejlepší hráči dnes byli Antonio, Snodgrass a Souček. Hádejte, které tři kouč vystřídal,“ kroutil hlavou nad taktickým krokem trenéra jiný z fanoušků.

Souček v novém působišti nakonec odehrál 85 minut, než byl vystřídán. Před sebou má však náročný úkol a jeho zkušeností bude ještě potřeba. Hned další zápas totiž hraje West Ham na horké půdě Manchesteru City, po pauze pak vyzve Liverpool.