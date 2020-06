Součkův vlastňák neměl platit? Nemůžu uvěřit, že ho uznali, štve trenéra West Hamu

Londýn Smutný okamžik, nešťastný moment, propadlý balon, na který se dalo obtížně zareagovat. Právě vlastní gól českého záložníka Tomáše Součka zlomil fotbalisty West Hamu v duelu s Tottenhamem (0:2). Podle kouče poražených Davida Moyese však branka neměla platit.

„Nemůžu uvěřit, že ji uznali,“ zlobil se Moyes v rozhovoru pro Sky Sports poté, co si pustil záznam inkriminované situace.

Souček v 64. minutě nestihl reagovat, když k němu po rohovém kopu Tottenhamu propadl míč. Centr proletěl přes několik hráčů a najednou skončil na patě reprezentačního středopolaře, který už neměl moc šanci něco dělat. Záložník si balon nešťastně srazil do vlastní brány a domácí vedli...

Moyes byl rozčarovaný z toho, že videorozhodčí David Coote gól posvětil. Měl za to, že se balon svezl po ruce domácího Davinsona Sancheze - kvůli tomu by tudíž uznán být neměl. VAR však asi neměl záběr, který by to prokazoval.

„Nechápu to, vždyť v pravidlech je, že nesmí být dosaženo gólu poté, co útočící fotbalista zahraje rukou,“ divil se Moyes. „Proti Sheffieldu nám video vzalo gól z devadesáté minuty kvůli udajné ruce. A tenhleten platil?“



Moyes se reportéra ptal, kdo byl videorozhodčím v úterním zápas Premier League. Když dostal odpověď, suše odvětil: „Nebyl moc dobrý, co?“



Pak několikrát zopakoval, že verdikt sudích zkrátka nechápe.

„Já si přitom nemyslím, že toto konkrétní pravidlo je obvzlášť dobré. Ne. Ale videorozhodčí prostě neodvedl svou práci dobře, tečka. Neřídil se novými pravidly, podle nichž, jak nám bylo na startu sezony řečeno, máme hrát,“ konstatoval Moyes.

Tomáš Souček si vstřelil vlastní gól.

S trenérem West Hamu souhlasil i bývalý anglický reprezentant Jamie Redknapp, který duel sledoval ve studiu Sky Sports coby expert.



„Tottenham měl štěstí, že jim gól neodvolali. Taky nejsem zrovna příznivcem tohoto pravidla, je to mnohdy o náhodě, mnohdy nezaviněné, nechtěné. Už jsem kvůli tomu viděl několik neuznaných branek, třeba Gabriela Jesuse z Manchesteru City. Vždyť míč sklouzl po Sanchezově ruce. Lehce, ale přece. Nemělo to platit, soucítím s Moyesem,“ prohlásil.



West Ham se tak ještě víc namočil do bitvy o záchranu v soutěži, jež, jak známo, souvisí se Součkovým setrváním v Londýně: když klub spadne, ztrácí povinnost uplatnit opci na přestup.

Po neúplném 31. kole je jen těsně nad sestupovými příčkami, osmnáctý Bournemouth má stejně bodů, devatenáctá Aston Villa o jeden méně. Oba s výhodou zápasu k dobru.