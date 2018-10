Soupeř chválil jeho tým. ‚Jsem rád, že Slavia má respekt,‘ říká Trpišovský

KODAŇ/PRAHA Po zápase měl důvodů k radosti spoustu. Tři body ze hřiště nepříjemného soupeře. První gól Jana Matouška, drahé posily. A ještě chvála od soupeřova trenéra. Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, si vítězství 1:0 nad Kodaní v Evropské lize mohl užívat se vším všudy.

Jeho protějšek, kodaňský trenér Stale Solbakken, při pozápasovém hodnocení vysekl Slavii poklonu. „Je velice silná, v laufu. Vždyť vede českou ligu před Plzní, která odehrála skvělý zápas na hřišti Realu Madrid,“ chválil. „Teď je Slavia v lepší pozici než mi, vidím jí jako favorita na postup.“

Trpišovského ta slova hřála.

„Je to ukázka, že cesta, kterou jdeme, je správná. Že i soupeři to ocení. Víme, že tady v Kodani hrály silné týmy a ne všechny uspěly. A asi nemůže být větší poklona než od soupeře. Když vidíte, že k vám chová respekt,“ těšilo slávistického trenéra.

Vážíte si výhry o to víc?

Jsem rád, že se Slavia zařazuje po bok klubů, které mají respekt. Kodaň možná nemá v Česku takový zvuk, ale kdo viděl zázemí, asi potvrdí, že by tady někteří zůstali stát s otevřenou pusou. Jak tady dělají fotbal je neuvěřitelné: od servisu pro hráče, přes mládež až po lidi, kteří skvěle fandí. Podle mě jsme porazili tým, který patří k evropské špičce.



A teď můžete na jeho úkor pokukovat po postupu.

Jsme šťastní, že jsme to zvládli za tři body. Po Petrohradu jsme bodovat potřebovali a povedlo se, i když to byl spíš boj. Velice náročné utkání, plné soubojů a napadání. První poločas jsem tahali za kratší konec, připravili jsme se o nebezpečné situace. Se soupeřem jsme měli problémy, ale pak nám pomohl gól a utkání jsme už kontrolovali. Stálo to spoustu sil, ale soupeř si už žádnou šanci nevytvořil. Mohli jsme přidat druhý gól a závěr mohl být klidnější, ale jsme rádi, že jsme to zvládli.

Jak velký krok k postupu jste udělali?

Důležitý. Po polovině skupiny máme šest bodů a hráli jsme dvakrát venku. To je slušný počin. Po Zenitu nám zůstaly prázdné ruce, tak jsem rád, že jsme to teď zvládli, i když jsme jen v půlce cesty. Teď bude hodně záležet na domácím zápase s Kodaní.

Rozhodl Matoušek, který přitom kvůli problémům cestou na letiště málem nestihl odlet. Jak moc je důležité, že se poprvé po příchodu z Příbrami střelecky prosadil?

Je dobře, jak to dopadlo. Asi bude muset před každým zápasem bourat, aby dal gól (úsměv). Jsem rád, že mu to tam padlo, že první trefu má za sebou, navíc tak důležitou. Vstřelil gól za hodně peněz, takže smazal část své ceny. Ukázal na evropské scéně, že se umí prosadit i v tak těžkých zápasech. Jsem rád, že mu to vyšlo.

Momentka z utkání Kodaň - Slavia Praha.

Vidíte v něm velký potenciál?

On má dvě strašně důležité věci, které se nedají naučit: akceleraci a výběr místa. To jsou pro ofenzivního hráče dva dary, bez kterých se nedá hrát špičkový fotbal. Má dobrý základ, ale taky spoustu nedostatků, hlavně technických. Hraje taky na jiné pozici než byl dřív zvyklý, využíváme jeho rychlost, kterou převyšuje některé hráče na evropské scéně. Je dobře vychovaný, má správný charakter i přístup, je pokorný, chce se učit. Musí jen negativa, kterých je dost, postupně odstraňovat. Potřebuje zapracovat na hře zády k bráně, na kondiční složce, hrát ve větším tempu, neodpočívat. Protože to se na téhle úrovni nedá. Ale na dvacet let má obrovský potenciál.

Rozhodčí pískal výborně, není důvod mu nevěřit

Jak jste byl spokojený s obranou? Uhlídali jste všechny nebezpečné hráče Kodaně.

První půli se to úplně nedařilo, dostali hodně prostoru - hlavně Skov a N’Doye. Ale stopeři hráli skvěle, Honza Bořil ve druhém poločase taky. Eliminovali jsme Fischera, N’Doyeho jsme utahali. Stopeři to zvládli bez sebemenší chyby.

Vyčítal jste Traorému, že v souboji s brankářem zkoušel moc okatě nafilmovat penaltu?

Vyčítal jsem mu hlavně zpracování. Dostal krásný balon za obranu, nádherně se tam dostal a kdyby míč dobře zpracoval, byl úplně sám. Jenže si to dal daleko, navíc na levou nohu. Z lavičky je těžké ten souboj posoudit, ale rozhodčí pískal výborně, není důvod mu nevěřit.

Těšila vás podpora fanoušků? Z Prahy jich dorazilo hodně přes tisíc.

Je fantastické, že jsme měli tak zaplněný sektor. Fandili skvěle, na evropské scéně se taková podpora venku často nevidí. Lidi to určitě stálo dost peněz i času a pro nás je skvělé vědět, že jsme nebyli na hřišti sami. Moc jim děkujeme, byl to zážitek.