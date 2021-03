Celje Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupili. Svěřenci trenéra Karla Krejčího v závěrečném třetím utkání skupiny B podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:2. Zápas ve slovinském Celje rozhodl střídající Dani Gómez dvěma góly v 69. a 78. minutě.

„Lvíčata“ nenavázala na předchozí remízy 1:1 s Itálií a domácím Slovinskem a v tabulce obsadila třetí místo. Spolu se Španěly do čtvrtfinále prošli Italové, kteří v souběžně hraném duelu deklasovali Slovince 4:0. UTKÁNÍ JSTE MOHLI SLEDOVAT ŽIVĚ ZDE Český tým na třetím šampionátu za sebou nepřešel skupinovou fázi, play off naposledy hrál před deseti lety. Historickým úspěchem jednadvacítky je zlato z roku 2002.