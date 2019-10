Španělský tisk chválí Slavii: Sebevědomý výkon, enormní nasazení, nadšení, entusiasmus

PRAHA Velká pochvala pro Slavii i brankáře Marc-André Ter Stegena. A velká kritika pro jeho spoluhráče z Barcelony. „Sebevědomý výkon, fyzický fotbal, enormní nasazení, nadšení, entusiasmus,“ píší španělská média o středečním utkání Ligy mistrů v Praze (1:2).

„Triunfo sin feeling,“ svítí z titulní strany listu Mundo Deportivo.

Volně přeloženo „vítězství bez fanfár, bez potlesku“. Nebo jako slovní hříčka „vítězství s pocitem viny“.

Už jen fakt, že titulek má na svědomí hlavní sportovní katalánský deník, vyjadřuje pochvalu pro Slavii. Byť stejný zněl v únoru po utrápené ligové výhře nad Valladolidem (1:0).

„Šťastné, nepřesvědčivé vítězství, Barcelona se v Praze trápila až do poslední minuty,“ shoduje se většina španělských médií.

„Slavia hraje, jako kdyby měla Ligu mistrů vyhrát. Má tak vysoké sebevědomí, že proti Barceloně, Dortmundu a Interu nastupuje se stejnou vírou, s jakou poráží Zlín nebo Opavu,“ otevírá svou zprávu o zápasu deník El País. „Slávisté soupeře zastínili, Barcelona nepředvedla svůj fotbal.“



Podle deníku Marca se střetly dva odlišné styly, když domácí tým vyrukoval s fyzickým fotbalem, napadáním a nasazením, zatímco hosté sázejí na „praktický fotbal“ s držením míče.

„Tato rovnice našla řešení hned ve třetí minutě, kdy Messi ukradl míč Ševčíkovi, rychle si ho vyměnil s Arthurem a poslal ho daleko mimo dosah Koláře,“ uvádí list.

Katalánský deník Sport napsal, že Barcelona zdolala bojovnou Slavii, i když se trápila až do závěrečného hvizdu.



„Navzdory vítězství a prvnímu místu v tabulce Valverdeho tým na hřišti nepřesvědčil,“ píše.

Gól už ve třetí minutě mohl nalomit ambiciózní taktiku kouče Trpišovského, ale nestalo se. „V polovině první půle jeho žáci poprvé donutili Ter Stegena konat, střela Zeleného mohla snadno znamenat vyrovnání,“ upozorňuje list.

El País píše, že Slavia do půle nevyrovnala nejen kvůli nepřesné koncovce, ale i kvůli tomu, že německý brankář proti Zelenému, Masopustovi i Olayinkovi vytáhl skvělé zákroky.



„Po přestávce Slavia dál praktikovala svůj fotbal, který se může zdát chaotický, ale není. Síla českého týmu, podpořená neúnavnými fanoušky, se projevila po pěti minutách,“ komentuje Bořilovo vyrovnání z 50. minuty.

„Barcelona byla na kolenou, ale pomohlo jí štěstí v podobě vlastního gólu Olayinky, který tělem srazil Suárezův centr po přímém kopu Messiho. Bylo to poprvé, co se po změně stran Barcelona dostala za polovinu hřiště,“ píše deník AS. Připomíná, že Suárez dal v Lize mistrů gól venku naposled před více než čtyřmi roky a čeká už dvacet zápasů.



Slavia podle Sportu dala do zbytku utkání „víc srdce než hlavy“ a Barcelonu zamkla. „Vybičovala se k maximu, aby předvedla svou nejbojovnější možnou verzi. Ale nestačilo to a musela se sklonit před ‚Los Culés‘, kteří z Prahy odjíždějí s utrápeným vítězstvím, ale co je důležitější, se třemi body a vedením ve skupině.“

Podle deníku Marca by Slavia měla být pyšná na to, jak si v Lize mistrů plní úkoly.