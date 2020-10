Sparta a Liberec by měly hrát poháry doma. Speciální výjimka, řekl Prymula

Praha Přesně za dva týdny v Praze mají sparťanští fotbalisté nastoupit k úvodnímu utkání Evropské ligy proti Lille. Ve stejný den se v Liberci proti domácímu Slovanu má představit Gent. Vláda sice od pondělí zrušila veškeré sportovní aktivity, mezistátních zápasů by se však nařízení neměla dotknout.

Česko má v evropských pohárech tři zástupce, soutěž startuje 22. října, což je datum, kterého se ještě dotknou nejnovější opatření, jak je navrhl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Slavia startuje skupinovou fázi proti Beer Ševě v Izraeli, který v současné době patří mezi nejhůře zasažené země pandemií koronaviru stejně jako Česko. Ale fotbal se tam hraje.

Sparta a Liberec začínají doma. Vláda sice od pondělí 12. října na dva týdny zakázala i profesionální sport včetně fotbalové nejvyšší soutěže, ale pohárové souboje jsou z opatření vyjmuty. Tudíž by se mělo v Praze na Letné i v Liberci normálně hrát.

„Existují speciální výjimky, je tu možnost umožnit sehrání mezistátních zápasů. Ale bez diváků a v omezeném režimu,“ uvedl na vládní tiskové konferenci Prymula. „Na utkání Evropské ligy nepochybně udělíme výjimku,“ upřesnil posléze.

To platí nyní, situace se však, jak známo, dynamicky a nevyzpytatelně mění. Co by se dělo, kdyby Sparta a Slovan nakonec nemohly duely Evropské ligy sehrát na vlastních stadionech?

České kluby mají v podstatě dvě možnosti. Požádat Evropskou fotbalovou unii (UEFA) o prohození pořadatelství, nebo odehrát domácí duel v zahraničním azylu. Pokud by platila první možnost, Sparta by na úvod cestovala do Francie, Liberec do Belgie.

Jelikož los poslal v dalších kolech Spartu do Milána a Glasgow, odehrál by tým úvodní tři utkání skupiny H venku. Další tři duely na konci listopadu a v první polovině prosince proti Celtiku, Lille a AC Milán by hrál doma.

Ve stejné situaci by byl i Liberec. Pokud by UEFA souhlasila se změnou pořadatelství, po duelu v Gentu by nastoupil v Bělehradě proti tamní Crvene zvezdě a v Bádensku-Württembersku v Sinsheimu, kde má domácí stadion Hoffenheim. Zbývající tři duely proti Hoffenheimu, Gentu a Crvene zvězdě by hrál doma.

Druhou možností je, že Sparta i Liberec by domácí zápasy 22. října odehrály v cizině. U Liberce se nabízí stadiony v Německu či v Polsku, jako jsou ty v Drážďanech či ve Vratislavi.

Sparta by mohla využít některou z rakouských arén, například v Linci, v Grazu či Vídni. Nebo také v Německu, nejblíž jsou právě Drážďany, případně Lipsko, Mnichov, Norimberk.

Záleželo by však, jaká budou opatření sousedních zemí vůči občanům Česka. Pokud bude podmínkou jen negativní test, kluby by ji lehce splnily.

Fotbal nejvíc doplatí na neutěšenou epidemickou situaci v zemi. Do opatření proti šíření koronaviru investoval miliony korun, aby mohl fungovat. A dosud problémy neměl.

S nadsázkou řečeno, zázemí a stadiony ligových klubů jsou nejvíc bezpečnými zónami v Česku, hráči totiž každý týden podstupují testy a dodržují další přísné podmínky. Nemoc se v klubech rozšířila minimálně.