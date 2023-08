Do Kodaně o 200 milionů. Sparťané vyráží do boje o Ligu mistrů

Kvůli prázdninovému provozu na letišti zvolili odlet z Terminálu 3, který slouží jen pro soukromé lety. Ale klid je rozhodně nečeká.

Šampion Dánska proti mistrovi Česka. FC Kodaň versus Sparta.

Souboj, který může přinést klubu hodně.

Hraje se minimálně o 200 milionů korun, které si zajistí vítěz. Postoupí do závěrečné fáze kvalifikace. Když pak v play off neuspěje, dostane bolestné 5 milionů eur (cca 120 milionů korun) a přesune se do skupiny Evropské ligy, za což je bonus 3,63 milionu eur (88 milionů korun).

O kolik se s Kodaní hraje Postup do 4. předkola Ligy mistrů: 5 milionů eur a za jistotu základní skupiny Evropské ligy 3,63 milionu eur, což je v přepočtu celkem asi 200 milionů korun.

Poražený bude bojovat právě už jen o Evropskou ligu a nejhůř má jistotu Konferenční ligy, což je pohárová soutěž číslo tři. Ta vynese základní bonus jen 2,94 milionu eur, v přepočtu přibližně 70 milionů korun.

Rozdíl mezi úspěchem a krachem v 3. předkole Ligy mistrů je 130 milionů korun. A především v tom, že vítězný tým bude dál ve hře o základní skupinu, která přinese minimálně 400 milionů korun.

Není větší důkaz o tom, jak je duel s Kodaní pro další vývoj sezony důležitý.

Sparta proti Kodani může ukázat, kam se za rok pod trenérem Brianem Priskem posunula. Když loni začínala v kvalifikaci o Konferenční ligu, tvrdě narazila a s Vikingem Stavanger vypadla.

„Nejde to srovnat. Jiný soupeř, jiná situace. Hrát v Kodani na Parken stadionu je neporovnatelné s tím, když jsme hráli ve Stavangeru,“ prohlásil Priske. „I my jsme na tom jinak. Největší rozdíl je v tom, že jsme s kolegy u mužstva rok, tenkrát to bylo pár týdnů.“

Navíc s norským klubem pohárovým dvojzápasem sezonu odstartovala, letos už má odehrána tři ostrá utkání v domácí lize. „Je to určitě lepší, než jít do toho z voleje,“ pronesl útočník Jan Kuchta.

FC Kodaň je proti Vikingu gigant, největší a nejúspěšnější klub Skandinávie. Zázemí, stadion, ekonomické možnosti, fanouškovská podpora. Ve všem převyšuje i Spartu.

„Čeká nás soupeř, kterého v české lize nepotkáme,“ podotkl Krejčí.

V úterý se na krásném Parken stadionu utkají nejen mistři svých zemí, ale i týmy, které v nové sezoně ve třech ligových kolech ještě neztratily ani bod. „Nechci snižovat kvalitu Pardubic, ale Kodaň bude úplně jinej level,“ zdůraznil Kuchta po sobotním ligovém duelu, který Sparta vyhrála 5:2. Kodaň ve stejnou dobu smetla Randers 4:0.

„Na Parken jsem hrál několikrát, takže vím, co nás čeká. Naposledy jsem tam nastoupil za národní mužstvo, bylo plno, fantastická atmosféra. Tuším, že to asi bude v úterý stejné. Mohl by to být dobrý zápas,“ prohlásil finský záložník Kaan Kairinen.

FC Kodaň - Sparta úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů v úterý od 20:00 ONLINE

Výsledky naznačují, že obě mužstva jsou ve formě. „Ale nejsem šťastný z toho, jak jsme se zachovali po páté brance. I hráči si to uvědomují. Přístup by měl být lepší. Soupeři jsme dovolili čtyři nebezpečné situace a dostali z nich dva góly,“ varoval Priske po Pardubicích. „Ale zase nechci, aby zapadlo, že jsme dali krásné góly a zápas jsme skvěle rozehráli.“

Dva góly nový brankář Peter Vindahl inkasoval až ve chvíli, kdy trenér Priske vystřídal čtyři opory včetně kapitána Krejčího. Navíc v obraně chyběl zdravotně indisponovaný stoper Asger Sörensen, který už v neděli s týmem trénoval a je ve výpravě. Ale jestli nastoupí, je otázka.

Do Dánska odcestovalo mužstvo kompletní, osm hráčů ze současného kádru se do Kodaně vydává v krátké době podruhé.

Když Sparta před dvěma lety hrála hlavní fázi pohárů, utkala se právě s dánským šampionem. Ve skupině Evropské ligy narazila na Bröndby a nechala ho za sebou (0:0 a 2:0).

I tehdy nejdřív bojovala o Ligu mistrů, ale nad její síly bylo Monako. Předtím Steaua Bukurešť, CSKA Moskva, Malmö, Žilina, Arsenal a dvakrát Panathinaikos Atény. Osm neúspěšných pokusů o Champions League za sebou.

„O tom nepřemýšlíme. Víme, co jsme dokázali v minulé sezoně a Liga mistrů je další a velká motivace,“ řekl Krejčí.

Na podzim uplyne osmnáct let od doby, kdy klub byl naposledy součástí vybrané společnosti. Aby sérii, o kterou nestojí, zastavil, potřebuje nejdřív vyřadit Kodaň. A pokud by se to sparťanům povedlo, tak ještě jednoho soupeře.

„Kodaň není daleko, věřím, že tam budeme mít silnou podporu. Významně se to na nás projeví,“ přál by si Priske. „Fanoušci tam pro nás můžou být extrémní důležití, vím, jakou tam ti domácí vytvoří atmosféru.“

Priske v ročníku 2016/17 v Kodani působil jako asistent trenéra Stale Solbakkena. Pak byl tři roky v konkurenčním Midtjyllandu. Bylo jasné, že dánská média ho před utkáním se Spartou nenechají v klidu.

„Ale v tomhle jsme na Spartě odvedli dobrou práci. Domluvili jsme se s tiskovým mluvčím, že kontakt s médii omezíme, abych se mohl soustředit na svůj tým,“ řekl Priske. „Samozřejmě, že s rodinou a přáteli v kontaktu jsem. Ale omezilo se to jen na to, jestli jsem schopen sehnat lístky.“