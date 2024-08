Místo snového losu noční můra. Malmö pomůže jen zázrak, píšou švédská média

Úvodní vzájemný souboj mezi Malmö a Spartou rozhodla ve středu večer vlastní branka Jense Strygera Larsena třicáté minuty, pojistku těsně před koncem přidal Matěj Ryneš. Odveta na Letné se odehraje příští úterý.

„Noční můra Malmö - vlastní gól v utkání play off,“ uvedl web DN.se. „Ani ve druhé půli se Malmö nepovedl comeback. Nejblíže mu byl Sebastian Nanasi, který z dálky zamířil k tyči. Místo toho skončilo utkání pro Malmö skutečnou noční můrou, když Sparta zvýšila na 2:0,“ přidal se deník Expressen.

Obsáhle se utkání věnoval v komentáři list Aftonbladet. „Vypadalo to jako snový los. Sparta Praha ale byla nakonec něco úplně jiného. Hořké probuzení do nové evropské reality. Po prohře 0:2 se pasivnímu Malmö, jemuž chybí útočník, který by skóroval, Liga mistrů výrazně vzdálila,“ napsal.

Utkání úřadujícího švédského šampiona s českým podle tohoto bulvárního média prozradilo nečekaný fakt. „Mezi Spartou a Malmö nejsou obrovské rozdíly, ať už po taktické, nebo herní stránce. Sparta je ale o úroveň výš, což se bolestně, i když poněkud překvapivě, odhalilo ve středu večer. Malmö nás svým výkonem proti PAOKu oklamalo,“ napsal Aftonbladet.

Fotbalisté Malmö v předchozím předkole narazili na řecký celek, dvojzápas přinesl mimořádné drama. První duel skončil ve Švédsku 2:2, v domácí odvetě vedl PAOK 3:2, ale v sedmé minutě nastavení srovnal Nils Zätterström a v prodloužení dokonal obrat Anders Christiansen.

„Pokud má Malmö výsledek 0:2 v Praze otočit, bude potřebovat větší zázrak než ten, který se odehrál v Řecku,“ uvedl Aftonbladet. „Pro celek z provincie Skane je to náročný úkol,“ dodal Expressen.