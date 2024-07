Dvě posily za večer. Sparta má beka ze země mistrů Evropy a dánského stopera

Sparta v letním přestupním termínu dosud počítala spíš odchody: kapitán Ladislav Krejčí do Girony, mladíci Michal Ševčík na hostování do Norimberku a Adam Karabec do Hamburku. Nejistý je osud slovenského reprezentanta Lukáše Haraslína, jehož chce Marseille.

Pokud by přece jen odešel, Sparta už s předstihem za něj do ofenzívy získala náhradu, když z Rapidu Bukurešť koupila kosovského reprezentanta Ermala Krasniqiho.

A nyní zpevňuje defenzívu, kterou držel Krejčí.

Bask, který letos vyhrál Královský pohár

Na jeho instagramovém účtu svítí fotografie z oslav po dubnovém triumfu ve španělském poháru. O další trofeje bude Imanol García bojovat v Česku. Čtyřiadvacetiletý levý obránce z Athletiku Bilbao se stal posilou českých mistrů.

Imanol García de Albéniz Crecente, jak zní celé jeho jméno, během úterý absolvoval v Praze lékařské i fyzické testy. Poté bylo hotovo.

Sparta získává hbitého a rychlého hráče na levou stranu. V jejím rozestavení to je na pozici wingbeka, kde v minulé sezoně nejčastěji nastupoval Matěj Ryneš. Jeho konkurent Jaroslav Zelený se přesouvá na pozici levého stopera jako možná náhrada za kapitána Ladislava Krejčího.

„Imanol je technicky vyspělý hráč. Svojí schopností adaptovat se na kombinační hru se velmi dobře hodí do našeho stylu hry. Budeme chtít využít jeho rychlost, pohyb a dobrý centr,“ řekl o něm sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Rodilý Bask. Imanol Garcia, čerstvá posila Sparty, v dresu baskické reprezentace v neoficiálním mezistátním utkání proti Uruguayi.

Do Sparty přichází rodilý Bask, který se narodil na předměstí Bilbaa v Gallartě.

Prošel slavnou akademií Athletiku, přes farmářský tým Basconii, třetiligovou rezervu Athletiku a hostováních v druholigových Mirandés a Eibar to dotáhl až do áčka.

Imanol García narozen 8. června 2000 v Gallartě kariéra: Athletic Bilbao (2010 až 2024), hostování: Basconia (2018 až 2019), Mirandés (2021 až 2022), Eibar (2022 až 2023) Bilance, La Liga: 9 zápasů La Liga 2: 61 zápasů, 2 góly, 7 asistencí

Ve španělské lize debutoval loni v srpnu proti Realu Madrid. Jako hráč základní sestavy byl u následných výher v Pamploně a proti Betisu. Pak však ze sestavy vypadl a naskakoval sporadicky, byť si špatně nevedl.

Celá utkání odehrál při remízách s Valencií a Barcelonou, jako náhradník byl u vítězství v Getafe i ve Vallecanu. Porážku zažil ve Vigu a na Betisu.

V Královském poháru absolvoval celý zápas ve druhém kole proti Cayónu. Následnou jízdu za triumfem absolvoval už jen jako náhradník.

Když na jaře 2021 podepsal smlouvu na čtyři roky, Athletic si ho připravoval právě pro áčko. Ale v minulé sezoně trenér Ernesto Valverde víc věřil veteránovi Yuri Berchichemu či dalšímu třicátníkovi Iñigo Lekuemu.

Baskický klub si pak zřejmě vyhodnotil, že Imanol není pro něj perspektivní a když se ozvala Sparta, byl ochotný k jednání.

Imanola zastupuje agentura, do které patří například úspěšnější španělští trenéři Xabi Alonso z Leverkusenu, Andoni Iraola z Bournemouthu či Ernesto Valverde, který vedl Garcíu právě v Bilbau. Z hráčů je nejznámější Martín Zubimendi, jenž v nedělním finále mistrovství Evropy nastoupil do druhé půle. A i on přispěl k vítězství Španělska nad Anglií (2:1).

Že by nový Asger Sörensen?

Ross je další urostlý dánský stoper, jenž v minulé sezoně nastupoval za prvoligový nizozemský Nijmegen.

„Mathias je hráč s velmi dobrými fyzickými parametry. V tomto ohledu vhodně doplní naši skladbu defenzivní části kádru,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

Ross je typologicky podobný krajanu Sörensenovi, jenž před dvěma lety přišel z Norimberku a hned se stal oporou. Narostl na 190 centimetrů, je silný v soubojích.

Někdejší dánský mládežnický reprezentant tamní ligu hrál za Aalborg už v sedmnácti. Postupně se stal oporou klubu, ve kterém hrál od žáčků. Na jaře 2022 se v něm potkal se současným sparťanským trenérem Larsem Friisem.

V září téhož roku se jejich cesty rozešly: Ross přestoupil do Galatasaraye, Friis o týden později v klubu skončil. Nyní se zase potkávají ve Spartě.

Mathias Ross narozen 15. ledna 2001 v Aalborgu Kariéra: Aalborg (2018 až 2022), Galatasaray (2022 až 2023), Nijmegen (2023 až 2024) Bilance, dánská liga: 94 zápasů, 5 gólů

nizozemská liga: 21 zápasů, 2 góly

„V Aalborgu jsme s Larsem vycházeli dobře. Takže ano, i to je jeden z důvodů, proč se do Sparty těším. Jsem rád, že bude znovu mým trenérem,“ nechal se slyšet Ross.

V Galatasarayi dánský talent neprorazil i proto, že si krátce po svém příchodu poranil koleno. Nastoupil jen do dvou zápasů tureckého poháru, jinak zápasy sledoval z tribuny.

Uvítal, když loni v létě mohl odejít na hostování do Nijmegenu. V minulé sezoně nastoupil do jedenadvaceti ligových zápasů včetně play off o účast v Konferenční lize (prohra 1:2 s Go Ahead Eagles).

Přispěl i k postupu do finále Nizozemského poháru, v kterém Nijmegen podlehl Feyenoordu 0:1. Nyní jde cestou dalšího hostování. Výše opce se podle tureckých médií pohybuje kolem 35 až 40 milionů korun.

„Mathiase určitý čas trénoval Lars, a tak zná jeho schopnosti a charakter. Jsme rádi, že dáváme hlavnímu trenérovi další možnosti, jak složit obranu pro náročnou část sezony, ve které nás čeká hned třináct zápasů,“ poznamenal Rosický.

Začátek angažmá ve Spartě mu vedle Friise a Sörensena ulehčí i další krajané. Asistentem je Jens Askou a brankářkou jedničkou Peter Vindahl. Skandinávskou enklávu tvoří ještě druhý asistent Tim Sparv, který reprezentoval Finsko. Jeho krajan Kaan Kairinen je klíčovým záložníkem a další středopolař Markus Solbakken je Nor.