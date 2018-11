Sparta se s Opavou trápila, nakonec v poháru postupuje po penaltách

OPAVA/PRAHA Hráči pražské Sparty po velkém boji udolali SFC Opava 4:3 po pokutových kopech, přičemž utkání v základní hrací době skončilo 0:0. Rozhodující penaltu proměnil Martin Frýdek. Po čtvrtém kole MOL Cupu je tak jasno o všech postupujících.

Sparta nastoupila prakticky v ligové sestavě, do branky se pouze postavil Heča a do základu se vrátil Kanga, který poslední dva zápasy nejvyšší soutěže vynechal kvůli karetnímu trestu. Už v prvním poločase ale musel trenér Ščasný udělat vynucenou změnu. Ve 20. minutě odstoupil zraněný Tetteh a nahradil ho Mebrahtu.

Opavský kouč Kopecký dal naopak šanci hráčům širšího kádru a na lavičce zůstali například kapitán Kuzmanovič, Zavadil nebo Kayamba. „Nemám hráčům co vytknout. Nechci říct, že mě výkon překvapil, protože kluci poctivě trénují a měli by dostat víc šancí. Chytli šanci za pačesy a ukázali, že patří do kádru,“ řekl Kopecký v rozhovoru pro Českou televizi.

SFC Opava - Sparta Praha 0:0, na penalty 3:4 Penalty proměnili: Simerský, Kayamba, Smola - Kanga, Pulkrab, Mebrahtu, Frýdek. Neproměnili: Kuzmanovič, Jursa, Schaffartzik - Stanciu, Chipciu. Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Hrabina, Kayamba, Janetzký - Frýdek, Wiesner, Mebrahtu.

Sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Jurečka (79. Kayamba), Schaffartzik, Janetzký, Řezníček (77. Jursa), Zapalač (113. Kuzmanovič) - Juřena (97. Smola). Trenér: Kopecký. Sparta: Heča - Wiesner (79. Pulkrab), Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Kanga, Stanciu, Frýdek, Plavšič (112. Hložek) - Tetteh (20. Mebrahtu). Trenér: Ščasný.

Tettehovo střídání útočnou hru Sparty poznamenalo, ale postupně začali hosté kontrolovat hru. Do šance se však dostal jen Stanciu, jehož střela skončila těsně vedle. Největší příležitost prvního poločasu však patřila v úplném závěru domácím. Na zadní tyči se k míči dostal osamocený Svozil, ale jeho volej skvěle vyrazil Heča.

Sparta po přestávce ještě zvýšila aktivitu, ale dlouho byla jediným výsledkem tyč Stanciua z úvodu poločasu. Opavští zahrozili až v 61. minutě hry, kdy tvrdou Juřenovu střelu vyrazil Heča na roh. Minutu před koncem normální hrací doby mohl rozhodnout Pulkrab, ale jeho hlavičku do prázdné branky vykopl z čáry obránce Žídek.

„Nezačali jsme optimálně, ale od šedesáté minuty jsme dominovali a kontrolovali zápas, akorát jsme nedali góly,“ řekl Ščasný. „Tetteh je ve velmi dobré formě, ale i bez něj jsme si vypracovali dost příležitostí a měli jsme rozhodnout dřív,“ přidal letenský kouč.

V prodloužení měla stále navrch Sparta, ale největší šanci měli domácí. Ve 108. minutě se na hranici vápna dostal k míči Jursa a jeho střela skončila na břevně. V samotném závěru nastavení ještě z nebezpečné pozice vystřelil hostující Chipciu, ale brankář Fendrich vyrazil.

Duel zamířil do penaltového rozstřelu, ve kterém uspěla Sparta. V šesté sérii ji poslal do vedení Frýdek a na jeho úspěšný pokus nedokázal zareagovat Schaffartzik, který přestřelil. Letenští se ve čtvrtfinále domácího poháru představí poprvé od roku 2016.

Sparta v osmifinále doplnila Olomouc, Ostravu, Karvinou, Liberec, Teplice, Bohemians Praha 1905 a obhájce trofeje Slavii.