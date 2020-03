Sparta se v poháru utká s Plzní. Nejtěžší možný los, já ale přijel pro domácí prostředí, říká Rosický

Praha Los semifinále domácího poháru MOL Cupu svedl dohromady dva největší adepty na celkové prvenství: fotbalisté pražské Sparty přivítají Plzeň. Druhý souboj o finále obstarají Olomouc a Liberec. Oficiálním hracím termínem semifinále je středa 22. dubna.

Sparta s Plzní se v této sezoně dosud utkaly jednou v lize a Západočeši v září doma zvítězili 1:0. Z posledních šesti vzájemných soubojů prohrála Viktoria jediný. V poháru si tito rivalové proti sobě naposledy zahráli ve finále v roce 2014, kdy uspěli po penaltovém rozstřelu Pražané a získali double.

Pro Spartu je velkou výhodou, že bude hrát před vlastními fanoušky, poslední čtyři vzájemné soutěžní duely totiž ovládl domácí tým. Oba soupeři se příští víkend utkají na Letné v lize.

„Je to určitě nejtěžší los, co byl k mání. Ale já přijel vylosovat domácí utkání, což se povedlo, a zbytek bude na hráčích,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „S Plzní bychom se v případě postupu asi stejně utkali ve finále. Je lepší je potkat na domácím stadionu, za mě spokojenost,“ dodal pro klubový web záložník Sparty Ladislav Krejčí.

Zatímco Plzeň je v ligové tabulce druhá se ztrátou deseti bodů na vedoucí Slavii, Sparta se po nepovedeném vstupu do jara propadla až na sedmé místo a MOL Cup pro ni představuje možná snazší cestu do pohárové Evropy. „Pro nás je pohár v téhle sezoně velký cíl, takže my určitě chceme do finále a jednoznačně ho vyhrát,“ dodal Rosický.

Letenští ve čtvrtfinále poháru rozdrtili Ostravu 5:0, Plzeň přestřílela Mladou Boleslav 4:2. Západočeši vyhráli všechny čtyři soutěžní zápasy pod novým slovenským trenérem Adriánem Guľou. Sparta naposledy ovládla pohár v roce 2014, Viktoria v sezoně 2009/10.



Olomouc vyhrála nad Libercem poslední tři vzájemná utkání a v obou duelech této ligové sezony zvítězila 1:0. Hanáci budou mít počtvrté za sebou výhodu domácího prostředí, ve čtvrtfinále porazili Jablonec 3:1. Liberec se podruhé za sebou představí venku, v předchozím kole v Uherském Hradišti postoupil přes Slovácko až na penalty.

Olomouc prošla do semifinále poháru poprvé od celkového vítězství v roce 2012, Liberec po pěti letech od triumfu v sezoně 2014/15. „Jsme naprosto spokojeni - domácí utkání a nepřáli jsme si Plzeň, papírově nejsilnějšího soupeře,“ uvedl obchodní manažer Sigmy Aleš Škerle.

Zápas nabídne souboj bývalých spolupracovníků z Trnavy, kde dělal současný olomoucký kouč Radoslav Látal trenéra a liberecký Pavel Hoftych generálního manažera.

„Radek Látal je spokojený, ten si to tak naplánoval. Chtěli jsme hrát doma, bylo by nám jedno s kým. Jedeme do Olomouce, kvalita mužstev je 50 na 50, ale mírným favoritem budou díky prostředí domácí. Týmy jsou srovnatelné, dokázali jsme se s tím poprat v Uherském Hradišti a doufám, že to dokážeme i proti Sigmě,“ uvedl Hoftych.

Pohárové finále se bude hrát 20. května. Podle úpravy rozpisu soutěže by dějištěm měl být stadion finalisty, který je hůře postavený v ligové tabulce.