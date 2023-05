Přelstít Trpišovského, či něco změnit. Jak by Sparta mohla vyzrát na Slavii

A už teď je jasné, že sebevědomím ve čtvrtém derby sezony budou hýřit slávisté. „Byli lepší v mnoha aspektech hry,“ uznal i sparťanský kouč Brian Priske.

Na podzim vyhrála Slavia doma 4:0, před osmnácti dny ligový duel skončil remízou, když na 3:3 vyrovnala Sparta v nastavení díky vlastní brance Ousoua. A ve středu v poháru slávisté na Letné dosáhli na triumf 2:0.

Do klubového muzea získali další trofej a zároveň před víkendovým startem nadstavby rivalovi ukázali, že z nich musí mít strach, přestože mají v ligové tabulce dvoubodové manko.

„Pro nás je to jednoznačně vzpruha. Zápasy jako derby jsou hlavně o psychice, protože když jste ve Spartě nebo ve Slavii, tak něco umíte. Myslím si, že každé z těch tří derby naznačilo, že jsme momentálně výš než Sparta,“ prohlásil slávistický obránce David Douděra. V pohárovém finále dal první gól, druhý padl po jeho centru.

Jestli sparťané příští sobotu nechtějí dělat kompars dalším slávistickým oslavám, musí něco změnit.

Je na dánském kouči Brianu Priskem, aby na Slavii něco vymyslel. Aby takticky předčil kolegu Jindřicha Trpišovského.

„Chápu, že chcete znát odpovědi k příštímu derby, ale my si nejdřív musíme vyhodnotit to poslední. Budeme mluvit o rozestavení, o systému naší hry, o individuálních výkonech a rolích, které mají hráči plnit, aby mohli odevzdat úplné maximum,“ poznamenal Priske.

Když se hrálo v polovině dubna, Slavia, oslabená o šest hráčů základní sestavy, kopírovala rozestavení soupeře. Ve středu v poháru nastoupila ve svém obvyklém se čtyřmi zadáky, kterému se po přestávce přizpůsobovali naopak sparťané.

Co příště? Priskeho k současnému neobvyklému rozestavení se třemi stopery, čtyřmi záložníky a třemi útočníky donutilo právě říjnové derby a debakl 0:4. Od té doby se Sparta rozjela, v lize vyhrála čtrnáct zápasů ze sedmnácti a nečekaně se probila na první místo tabulky.

Ale výhry z minulého týdne nad Plzní a v Liberci se zrodily až v nastavení z penalt, což je signál, že donekonečna to fungovat nemůže.

„Každým dalším zápasem jsou soupeři na nás víc a víc nachystaní a my musíme hledat nové cesty,“ říká kapitán Ladislav Krejčí.

Ukázkou bylo právě pohárové finále.

„Slavia nás předčila v soubojích, sbírání odražených míčů a přímočarosti. Teď konkrétní odpověď na to, co musíme změnit, nemám. Převažují emoce. My musíme nejdřív vrátit naše hráče do formy a připravit je na nedělní utkání v Olomouci,“ přemítal Priske.

Sparťanský tým působil unaveným dojem, slávisté byli živější.

Kvůli zdravotním potížím totiž v minulých týdnech někteří ze slávistů odpočívali - například Ogbu, David Jurásek, Holeš. Matěj Jurásek má odehráno málo, Jurečka pravidelně nastupuje od poloviny dubna stejně jako Oscar.

Naopak sparťané od loňského říjnového debaklu právě v derby odehráli všechno ve dvanácti třinácti lidech. Když v současnosti kvůli zranění vypadli Sörensen s Čvančarou, je to problém. A to se chytil Karabec, který ještě nedávno sbíral minuty jen za béčko v druhé lize.

Například na Haraslínovi, který byl dlouho tahounem, se únava projevuje. Je úplně z formy. A pokud by „došlo“ i Kuchtovi...

„Musíme hrát to, co nám funguje, co nacvičujeme, v čem jsme silní. Nesmíme si vnutit hru Slavie, což se nám stalo. A to bylo špatně. V první půli byly fáze, kdy jsme si to rozehráli, jak jsme chtěli, a vyšlo nám to. Měli jsme tak hrát dál,“ zdůraznil sparťanský záložník Adam Karabec.

Do ligové nadstavby pražská S vstoupí v neděli. Sparta v Olomouci, Slavia doma proti Bohemians. Pořadí před následujícím derby se v tabulce zase může změnit.

„Užili jsme si oslavy, ale teď začne jiná soutěž. Máme před sebou zápas s Bohemkou, musíme se soustředit na něj. To bude zase jiný příběh. Nic není starší než včerejší vítězství,“ zdůraznil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.