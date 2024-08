Sparta - Slovácko 2:2, první ztráta mistra, postaral se o ni Krmenčík

Slovácko dosud v pěti kolech dalo dva góly a stejný počet se mu povedl dát i na Spartě.

Před odvetou závěrečného předkola Ligy mistrů to není pro Spartu zrovna povzbuzení, byť v úterý proti Malmö nastoupí od začátku zcela jiná sestava.

Proti Slovácku dostali šanci hráči, kteří nastupují především v české soutěži a nepovedlo se jim to.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Byl to od nich nevýrazný fotbal. V defenzivě byli lehkovážní a nedůrazní, stopeři Ross se Sörensenem si nedokázali poradit s Krmenčíkem, který se postaral o obě hostující branky v první půli.

Vepředu byli domácí nepřesní, bez nápadu, nedokázali se prosadit jeden na jednoho. Sice minutu po první inkasované brance vyrovnali, ale za celý první poločas si vytvořili už jen jedinou šanci. Tu v nastavení Sadílek zahodil, přitom po dobře sehrané akci, kdy Sörensen z rohu vápna směřoval přihrávku hlavou za obranu, byl úplně sám, míč mu sedl do kroku, ale on vystřelil slabě a přímo do Heči.

Hostující gólman si zase vybral slabší chvilku při sparťanském vyrovnání na 1:1. Přeletěl ho centr Solbakkena z rohu a na zadní tyči Sörensen hlavičkoval do odkryté brány.

Sörensen byl nebezpečný před soupeřovou bránou, ale zranitelný před vlastní. Před prvním gólem ho přehlavičkoval Krmenčík, zády k bráně prodloužil autové vhazování. Sinjavskij se dostal přes druhého dánského stopera Rosse, ve vápně mu míč zasekl, nechal ho přeběhnout a pak zakončil k tyči.

Před druhým gólem hostů Sörensen prohrál s Krmenčíkem vzdušný souboj, pak se špatně zorientoval a někdejší reprezentační útočník z více než dvaceti metrů přehodil Vindahla, který byl na malém vápně. Těžko sparťanskému brankáři vyčítat špatné postavení, spíš šlo o šikovnost Krmenčíka.

A to ještě Vindahl zlikvidoval tutovku Sinjavského, jenž po rohu dostal míč proti noze a pálil po zemi z patnácti metrů. A v závěru zápasu dalším skvělým zákrokem uchránil tým od porážky.

Sparťanský kouč Friis do druhé půle nasadil Birmančeviče s Haraslínem. A během minuty se oba po individuálních akcích dostali do zakončení. Nebezpečné bylo to Haraslínovo, ale Heča svůj tým podržel.

„Bylo jasné, že postupně tam domácí budou dávat hráče z lavičky a pro nás to bude těžší a těžší. Někdy jsme měli i štěstí, hlavně když dali tyč, ale myslím si, že celkově jsme to zvládli dobře. S remízou jsme spokojeni,“ řekl hostující kouč Roman West.

Oba střídající hru oživili, především Birmančevič se mohl přetrhnout. Jenže s přibývajícím časem byli domácí zbrklí, centry statní zadáci Slovácka snadno odvraceli. Když už míč vápnem prošel, Suchomel na zadní tyči nevystřelil, ale míč zpracovával.

Vyložené šance si domácí vypracovat nedokázali, chvílemi to byla křeč. V 75. minutě po pasu Haraslína se sklouzl Birmančevič, ale z ostrého úhlu poslal míč z vnější strany do tyče.

Sparťany vysvobodil nechtěně jejich bývalý záložník, Trávník při bránění Zeleného ve výskoku zahrál rukou v nepřirozené poloze a Birmančevič penaltu proměnil. Zbývalo deset minut plus nastavení. Fanoušci bouřili, sparťané soupeře, který se v druhém poločase takřka nedostal za polovinu hřiště, ještě víc zmáčkli.

Když zůstal ležet hostující kapitán Hofmann a kvůli křeči nemohl na nohy, za postranní čáru ho odnesli Olatunji s Haraslínem, aby mohli v tlaku pokračovat. Ale nadějné akce nedokázali vyřešit, kazili finální přihrávky. A pak v nastavení přišla šance hostujícího Jurošky, kterou zlikvidoval Vindahl.

„Kdyby nebyla penalta, tak jsme tady vyhráli. Kolem vápna tam byly takové polofauly, rozhodčí Spartu tlačil a to nás dostalo do úzkých,“ stěžoval si hostující kouč West.