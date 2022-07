Sparta - Viking 0:0, domácí měli spoustu střel i pár šancí, neujalo se nic

Očekávaná premiéra dánského kouče Briana Priskeho přinesla velkou snahu, ale ne radost. Chvílemi rozpaky i záblesky naděje. Zaplněná Letná hráčům zatleskala, pozdravit šel fanoušky i trenér.

Příští týden v odvetě na umělé trávě ve Stavangeru musí Sparta vyhrát, aby pro ni pohárová cesta neskončila dřív, než začala.

„Samozřejmě, s výsledkem jsem nespokojený. Ale na to, že to bylo první utkání sezony, tak jsme v něm dominovali ve všech ukazatelích. S tím zase spokojení být můžeme. Do odvety si přeju, abychom dominovali jako doma. Očekávání je zřejmé, tím je výhra a postup,“ řekl Priske.

První půle vyzněla líp než dění po přestávce. Sparťané protivníka zatlačili před jeho bránu, kterou ostřelovali ze všech stran.

Aby natěšené publikum propuklo euforii, chybělo Hanckovi, Kuchtovi i Wiesnerovi jen lepší zakončení, s kterým se sparťané trápili už během přípravy. Poločas vyhráli 13:0 na střely, celkově 20:2, ale jen čtyři šly mezi tyče.

Domácí drželi míč, soupeři ho moc nepůjčovali, ale zase složitě překonávali jeho defenzivu. Nehráli dostatečně rychle, aby protivníka překvapili.

Hosté se zatáhli, hráli zezadu, účelně, donutili sparťany k postupným útokům. Domácí sice dostali hodně míčů do vápna, ale centry postrádaly přesnost i razanci.

Někteří sparťané se prali s nervozitou, báli se víc zariskovat a spíš hráli na jistotu. Přece jen v sestavě bylo pět nových hráčů Mejdr, Zelený, Sadílek, Fortelný a Kuchta, pod jejich kopačkami svítil zase zbrusu nový trávník.

Útočník Kuchta byl dlouho odříznutý, nedostal přihrávku, kterou potřebuje. Až ve 42. minutě se to povedlo, když mu míč přistrčil Pešek. Kuchta svého strážce udržel na zádech, střílel ke vzdálenější tyči, ale za pomoci teče letěl míč vedle.

Z následného rohu propadl centr k Wiesnerovi, který hlavičkoval na zadní tyči sám, ale brankář Gunnarsson na čáře skvěle zasáhl.

Sparťané hru většinu času kontrolovali, ale po ztrátě míče si museli dávat pozor na dlouhé pasy za stopery, kterým hosté párkrát zavařili. V 35. minutě se záložník Fridjónsson dokonce dostal ke střele ze slibné pozice, ale Hancko mu ránu v poslední chvíli zblokoval.

Po přestávce se hra víc srovnala, Sparta neměla zdaleka tak výraznou převahu jako v první půli.

Pořád se domácí snažili, útočili, ale drhlo to. Nedostávali se na dostřel, houževnatí hosté urputně bránili. To jim vydrželo od první do poslední minuty.

Domácím nepomohlo nasazení druhého útočníka Čvančary ani prostřídání ve středu pole. Čvančara měl jedinou větší možností druhého poločasu, když se přes obránce probil k hlavičce, ale zblízka poslal míč nad.

Hosté nebezpeční nebyli. První střelu vyslal kapitán Tripič v 57. minutě, ale byl to spíš jen marný pokus překvapit Holce z poloviny hřiště. V samém závěru vyděsil domácího gólmana střílený centr, jinak nečelil ničemu

Odveta se hraje příští čtvrtek 28. července.