Sparťanská obroda drhne. Vysvobodí ji blanický rytíř Dočkal?

PRAHA Fotbalová Sparta na úvod ligového jara porazila Bohemians 1:0, ale vzhledem k předvedenému výkonu jí bude slibovaná obroda ještě nějakou dobu trvat.

„Bude pro nás důležité dát rychlý gól, tím se uklidnit, a pokud ho vstřelíme, budeme schopni přidat i další. A zápas pak dovést v klidu do vítězného konce,“ doufal v předzápasovém rozhovoru na webu Sparty obránce Matěj Hanousek, jeden ze zimních příchodů.

Opak byl ale pravdou. Běžela 90. minuta, Bohemians hráli bez vyloučeného záložníka Ljovina, ale stav byl stále 0:0. V tu chvíli měl do pokutového území hostů mířit centr obránce Zahustela, jenže míč nabral směr dočista odlišný a neškodně mířil za branku klokanů. Vypadalo to, že zelenobílí šanci soupeře přestáli bez úhony, a ač se na zemi po souboji v pokutovém území s Dostálem ocitl domácí záložník Chipciu, sudí Proske tomu zprvu nevěnoval pozornost.

V tu chvíli ale rozhodčímu do ucha přišla rada od asistenta u videa, aby se na zákrok šel ještě jednou podívat. A arbitr po pár vteřinách u videozáznamu skutečně nařídil penaltu, kterou kapitán Frýdek nadvakrát proměnil. Hráčům v rudém i kouči Zdeňku Ščasnému se pořádně ulevilo, protože kromě břevna nebyli schopni vážněji ohrozit branku Bohemians, případně byli nepřesní.

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný nebyl s výkonem svých svěřenců spokojen.

Aktuální úleva zřejmě přebila i zlobu diváků, kteří k pískotu přidali i skandování „Ščasný ven!“. „Chápu fandy, že by chtěli, aby to v poločase bylo 4:0. Byl bych nadšený, kdyby to tak bylo. Jenže ono to tak prostě nebylo,“ říkal Ščasný.

Nejdražší hráč zimy nenastoupil

Po zimním provětrání kádru, kdy odešli Stanciu, Šural a Kaya, si fanoušci slibovali, že sparťanský vývoj konečně nabere směr ven z krize. „Chápu, že frustrace, která byla na podzim po našich výsledcích a hlavně výkonech v závěru sezony, nemůže odeznít jen proto, že jsme v přípravě hráli velmi dobře,“ uznal Ščasný, jehož tým vyhrál všech sedm přátelských utkání během zimní přestávky a v lize je momentálně čtvrtý.



Zajímavé je, že kromě exjabloneckého Hanouska nebyla v základní sestavě ani jedna z trojice zimních posil (pokud nepočítáme navrátilce z hostování Dominika Plechatého). Až v 78. minutě se na hřiště podíval Martin Hašek mladší, jenž přišel právě z Bohemians. Další akvizice, křídelník David Karlsson, nebyla ani mezi náhradníky, údajně ze zdravotních důvodů. Švéd podle údajů webu Transfermarkt.com přišel sparťanskou pokladnu na 42,5 milionu korun, což z něj dělá nejdražšího hráče zimy.

„Na Karlssona byli fanoušci hodně zvědaví, já osobně taky, takže je škoda, že nenastoupil,“ litoval bývalý reprezentant a trenér Vladimír Táborský. „Jinak tam bylo poměrně hodně změn jak v obraně, tak ve středové řadě a výkon ještě nebyl ideální.“

Vysokou přestupní částku za čtyřiadvacetiletého hráče by mohl překonat snad jen návrat Bořka Dočkala z čínského Che-nanu, jehož příchod je ale stále velkou neznámou. „Situace se od doby, kdy o Bořkovi před startem přípravy mluvil Tomáš Rosický, nikam neposunula. Stále je to otevřené, ale dohodě jsme se nepřiblížili,“ přiznal Ščasný minulý čtvrtek.

Martin Frýdek ze Sparty se raduje z gólu do sítě Bohemians.

„Informací není mnoho, ale přestupní termín je do 22. února, takže ještě nějaký čas mají. Pokud se jim jeho příchod povede zrealizovat, v závěrečném boji o poháry by jim jeho zkušenosti pomoci měly,“ myslí si Táborský.

Jestli Dočkal skutečně dorazí, určitě se zařadí do tzv. kapitánské skupiny, což je nový vynález letenského managementu. Není jasně určený kapitán a jeho zástupce, zodpovědnost padá na záda více hráčů. V utkání s Bohemians měl kapitánskou pásku Martin Frýdek.

„Byl jsem tím popravdě řečeno hodně překvapen. Neviděl jsem to ani v české lize, ani v zahraničí. Kapitánskou pásku jsem si zkusil na vlastní kůži, být kapitán je určitá funkce, výsada, ale i velká zodpovědnost. Přiznám se, že je to hodně divný krok. Divný a trochu i neznámý,“ dodává Táborský.