Spartu čekají pravděpodobně AEK Atény, Plzeň Alkmaar a Mladou Bolevslav Guimaraes

NYON/PRAHA Když sparťanští fotbalisté vyřadí Trabzonspor, v závěrečné fázi kvalifikace o Evropskou ligu vyzvou vítěze duelu Craiova - AEK Atény. Plzeň v případě úspěchu ve 3. předkole proti Antverpám, by v play off narazila na Alkmaar či Marijupol. Mladá Boleslav, pokud přemůže FCSB, narazí na Guimaraes, nebo Ventspils. Rozhodl o tom pondělní los v Nyonu.

Tři čeští zástupci v Evropské lize musí teprve postoupit ze třetího předkola, které pro ně startuje ve čtvrtek 8. srpna. Už v pondělí odpoledne však poznají dvojici, z které vzejde případný soupeř pro následné play off.

UEFA rozdělila 26 dvojic pro 4. předkolo hlavní nemistrovské části Evropské ligy tří skupin. Všechny české týmy budou nasazené - Sparta a Plzeň mají po PSV Eindhoven vůbec nejvyšší koeficient ze všech účastníků kvalifikace, Mladá Boleslav přebírá pozici svého soupeře ve 3. předkole, čili rumunského FCSB.



Sparta, kterou nejprve čeká dvojutkání s Trabzonsporem, byla před pondělním losem zařazená do druhé skupiny a dostane tak jednu ze čtyř dvojic. Papírově nejsilnějším týmem by zřejmě bylo AEK Atény, které se utká s rumunskou Craiovou. Letenští by si rovněž mohli zopakovat souboj s izraelskou Beer Ševou, kterou před třemi lety porazili v základní skupině 1:0 venku a 2:0 doma. Zbylými dvěma dvojicemi jsou Rijeka/Aberdeen a CSKA Sofia/Luhansk.

Mladá Boleslav byla zařazená do první skupiny a nejtěžším soupeřem by pro ni v případě postupu přes FCSB byl zřejmě FC Turín, který čeká souboj s běloruským Soligorskem. Silná je také dvojice Midtjylland/Glasgow Rangers, další variantami jsou Ventspils/Guimaraes a Austria Vídeň/Apollon Limassol.



A Plzeň, která nejdřív musí postoupit přes Antverpy, figuruje v poslední třetí skupině, do které UEFA jako do jediné umístila deset dvojic. Viktorii hrozí hned několik těžkých soupeřů - Spartak Moskva, Štrasburk či Alkmaar. Naopak hratelnější by byla dvojice Neftči Baku/Jehuda Tel Aviv.

Už v pondělí v poledne se ve švýcarském Nyonu losovalo také závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a v osudí byl český šampion Slavia Praha. Červenobílí se utkají s vítězem souboje Kluž vs. Celtic Glasgow.