Spokojený Jankto: Za Jarolíma to byl trochu chaos, teď hrajeme kompaktně

Gdaňsk (od našeho zpravodaje) Druhým reprezentačním gólem si spravil chuť, bere ho jako dobrou psychickou vzpruhu v nepříjemných časech. Fotbalový záložník Jakub Jankto trefil vítězství v přípravě s Polskem a cení si toho, že národní mužstvo umí hrát jako tým, kompaktně. „To hodně vzniklo s příchodem nového pana trenéra,“ řekl.

„Když se podíváte na zápasy, co jsme hráli za pana Jarolíma, tak tam byl vidět takový trochu chaos, hráči pořádně nevěděli, kde mají běhat,“ prohlásil Jankto o éře za bývalého reprezentačního kouče.

S Jaroslavem Šilhavým přišla organizovanější hra, dvě výhry ze tří duelů, lepší výkony.

„Připravil mužstvo dobře, hrajeme kompaktně. Říkal jsem to i v předchozích rozhovorech: musíme začít od jednodušších věcí, hrát jako tým, čekat dobře v bloku a pak čekat na ty šance,“ uvedl dvaadvacetiletý hráč. „A myslím, že jak se Slováky, tak s Ukrajinci, tak s Poláky se nám ty zápasy povedly.“



Vstřelil jste jediný gól utkání. Do prázdné brány to bylo hodně snadné zakončení, že?

Říká se, že tyhle situace jsou lehké, ale viděli jste pár minut potom Lewandowského... Musel jsem se koncentrovat, ale samozřejmě to bylo lehčí.



Na co se hráč v takové chvíli nejvíc soustředí?

Abych to blbě netrefil. Hřiště nebylo úplně ideální, včera na tréninku to bylo ještě horší. Vysoké, nepokropené. S přibývajícím minutami byl terén čím dál těžší, koncentroval jsem se na to, abych dobře trefil balon.

V předchozích zápasech jste se dostával do šancí, ale góly nepřicházely. Spravil jste si chuť?

Určitě. Potřeboval jsem už nějakou vzpruhu, v Sampdorii teď moc nehraju. Gól je na psychiku určitě dobrý. Doufám, že jich bude víc, i za pana Jarolíma jsem hodně příležitostí neproměňoval.

Šancí měl tým poměrně dost, neměl zápas skončit vyšším rozdílem?

V první půli jsme měli hodně šancí, dvakrát nám to proletělo kolem tyčky, potom tam byly šance, kdy musíme zachovat chladnější hlavu. Měli jsme jich opravdu hodně, jeden gól na takový zápas je málo. Poláci pak zabrali, ale hráli jsme jako tým, hodně kompaktně, proto jsme gól nedostali.



Drželi jste krok s účastníkem mistrovství světa, chvílemi jste ho přehrávali. Hodně povzbudivé?

Určitě. Chtěli jsme hlavně navázat na předchozí dva zápasy, řekli jsme si, že jsme udělali krok nahoru a kdybychom to teď zkazili, tak bychom se dostali zase tam, kde jsme byli. Jsme rádi, že jsme proti takovému soupeři vyhráli.