Spor o platy. V Manchesteru se o zaměstnance slíbili postarat, Tottenham je hodil státu na hlavu

Manchester Báli se sáhnout hvězdám na peníze, teď majitelé fotbalových klubů v Anglii čelí obrovské kritice. Proč? Zatímco totiž vyplácí miliony liber hráčům a manažerům, šetří na zaměstnancích, kteří si za rok vydělají to, co někteří fotbalisté za den. A aby toho nebylo málo, využívají vládních balíčků pomoci, ač se kluboví majitelé obrazně řečeno koupou v penězích.

Do pondělí oznámilo celkem pět klubů z Premier League, že dočasně propustí téměř všechny své zaměstnance starající se o chod organizací, aby ušetřily peníze. Zatímco u Newcastlu, Norwiche a Bournemouthu to většina lidí ještě pochopila, u bohatého Tottenhamu s Liverpoolem již nikoliv.

Zaměstnanci o své peníze ani práci naštěstí nepřijdou. Právě pro ně je totiž připraven vládní balíček pomoci. Aby si nemuseli hledat jiné místo, vyplatí jim vláda 80 procent mzdy až do výše 2500 liber (zhruba 78 tisíc korun) po celou dobu, kdy kvůli koronavirové pandemii nebudou moci pracovat. Jenže právě zneužívání tohoto systému bohatými kluby spoustu lidí rozezlilo.

„Fotbalový klub z Liverpoolu si v posledních letech vybudoval pod Jürgenem Kloppem velmi dobrou pověst. Všichni byli hrdí na tento skvělý tým, který vyhrál Ligu mistrů. Všichni ho milovali a byli na něj hrdí. Ale je to pryč, celé je to pryč,“ rozčílil se například známý moderátor Piers Morgan v pořadu Good Morning Britain.

Po obrovské kritice z řad fanoušků se ale Liverpool nakonec rozhodl své stanovisko změnit. Zaměstnance tak na nucenou dovolenou posílat nebude a pokusí se na jejich výplaty najít alternativní zdroje. Fanouškům se vedení momentálního lídra Premier League omluvilo.

Všechny z nejbohatších klubů ale stejnou cestu nezvolily. Světlo do temných časů přinesly týmy z Manchesteru.

V City už oznámili, že své zaměstnance propouštět nehodlají, a kromě toho jim plánují proplácet mzdy v plné výši. „Můžeme potvrdit, že Manchester City nevyužije vládního programu pro retenci pracovních míst,“ uvedl mluvčí klubu a dodal: „Stále jsme odhodláni chránit naše lidi, jejich práci a naše podnikání a přitom dělat, co můžeme, abychom podpořili naši širší komunitu.“

Podle informací serveru Sportsmail se ke stejnému kroku už odhodlal také Manchester United. Ten to zatím sice ještě neoznámil, ale i on prý vládního systému zneužívat nehodlá a své zaměstnance bude platit z vlastní kapsy.

Premier League momentálně jedná o tom, aby kluby svým hráčům plošně snížily platy, ale naráží na neochotu ze strany hráčské asociace PFA. Fotbalisté chtějí mít jistotu, že se seškrtané peníze dostanou na potřebná místa a nepoputují zpět do kapsy již tak majetných magnátů. Fotbalový svaz navrhuje snížení výplat všem hráčům o 30 procent, proti čemuž asociace argumentuje tím, že takový krok připraví stát na daních v přepočtu o více než 6,3 miliardy korun, což pochybí třeba ve zdravotnictví.

Rovněž plošná sazba naráží na nevoli. Bývalý kapitán anglické reprezentace a nyní útočník druholigového Derby County Wayne Rooney ve svém nedělním sloupku v Sunday Times mimo jiné uvedl, že už při danění přichází hráč o polovinu mzdy a také ne každý fotbalista bere pohádkové peníze. „Jeden hráč by mohl říct, můžu si dovolit třicet procent, jiný by řekl, můžu se vzdát jen pěti procent. Nemyslím si, že by to v kabině působilo nějaké problémy,“ nabízí řešení.

Na stranu klubů se pak postavili někteří trenéři včetně Jürgena Kloppa z Liverpoolu a Davida Moyese z West Hamu. Oba naznačili, že jim případné snížení platu nijak nevadí. Dobrovolně si už nechali dočasně snížit mzdu „o významnou část“ jejich kolegové Eddie Howe z Bournemouthu a Graham Potter z Brigtonu. Třicet procent si pak strhli trenéři mužské a ženské reprezentace Gareth Southgate s Philem Nevillem.