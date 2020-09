Stá výhra v lize, Trpišovského milník. Zarazilo mě to, začal jsem přepočítávat, řekl

Praha Petr Rada, Karel Jarolím, Zdeněk Ščasný, Petr Uličný, Pavel Vrba, Pavel Tobiáš, Jiří Kotrba, Karel Večeřa, Jaroslav Šilhavý, Vítězslav Lavička, František Komňacký, František Cipro, Miroslav Beránek a od sobotního večera také Jindřich Trpišovský. Trenéři, kteří v české fotbalové lize dosáhli na stovku vítězství.

„Když jsem se to včera doslechl, hrozně mě to zarazilo. Začal jsem přepočítávat, jestli si ze mě někdo jen nedělá srandu,“ reagoval Trpišovský po sobotní výhře nad Slováckem (3:0), která byl jubilejní.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč na úctyhodný milník dosáhl za pět let, je čtrnáctým trenérem-stovkařem v samostatné české historii. S Libercem a Slavií k němu potřeboval 165 zápasů.

„Neuvěřitelné. Sto výher je opravdu strašně vysoké číslo. Vážím si toho,“ opakoval Trpišovský. „Osobně jsem se chtěl dožít aspoň jednoho ligového zápasu, jedné výhry. Je nás pět, co to společně táhneme od začátku, a já jim všem musím poděkovat.“

SK Slavia Praha ⭐️⭐️ @slaviaofficial Trenérský kolektiv Jindřich Trpišovský, Zdeněk Houštecký, Jaroslav Köstl a Štěpán Kolář a videoanalytik Lukáš Váňa spolu působí v lize od prvního zápasu, dnes si připsali jubilejní 100. vítězství! Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do další stovky!

Tentokrát jste společně připravili tým na nebezpečné Slovácko. Opory kvůli odvetě play off Ligy mistrů nehrály, šanci dostali vesměs méně zkušení borci. Překvapilo vás, jak zápas zvládli?

Rozhodně to nebylo jednoduché a já jsem za kluky moc rád. Byl jsem nervózní, aby jim to vyšlo. Kdyby ne, mohlo by se to na nich podepsat. Hráli jsme v jiném rozestavení, v sestavě bylo devět změn, spoustu lidí na netradičních postech... Od středy jsme se na to pečlivě připravovali, na hřišti i u videa, a jsem rád, že jsme vyhráli. Je to komplikovanější než v minulosti, kdy jsme mohli v podobných zápasech nasadit třeba Hušbyho nebo Škoďáka, teď nám tahle zkušenost chybí. Pomohla nám první akce, po které jsme dali gól, uklidnili jsme se.

Řekli si někteří o místo v sestavě třeba už pro středeční zápas s Midtjyllandem?

Určitě jsme hráče chtěli vidět v ostrém zápase právě i s výhledem na středu. Čeká nás specifické utkání, soubojově i běžecky hodně náročné. A někteří rozhodně zaujali.

Například?

Oscar. Někdo se mi diví, že z něj děláme krajního hráče, ale on je u lajny podle mě ještě lepší než uprostřed. Zase to ukázal. Takový náš Alphonso Davies. Skvělá levačka, driblink. Pro kluky, kteří nebyli dlouho v nominaci, není jednoduché nastoupit a takhle zahrát. Ukázal se výborně, pohybově, fotbalově, je vidět, že je mnohem více sžitý s mužstvem než třeba na jaře.

Zdá se, že relativně rychle do vašeho způsoby hry zapadl Ondřej Lingr. Jak se vám líbí?

Je to typ ofenzivního hráče, které mám rád. Komplexní, se správnými návyky. Je správně drzý, dobře pracuje v soubojích. Trochu mi připomíná Zimu nebo Krále tím, jak rychle absorbuje informace a jak rychle je schopen se zlepšovat. Potřebuje ještě zabrat po kondiční stránce, protože toho měl po hodině plné zuby, ale hrál lépe, než jsem si myslel. Nejvíc mu vyhovuje podhrot pod útočníkem, tentokrát měl ale i mnohem víc úkolů směrem dozadu. Zvládl to.

I on může být trumfem pro duel v Dánsku?

To musíme samozřejmě ještě promyslet. Vzít v potaz všechny okolnosti. Může se prodlužovat, mohou být penalty, střídat můžeme pouze třikrát...

To v lize nadále platí možnost pěti změn, i proto jste dnes z béčka nečekaně vytáhl senegalského útočníka Abdallaha Simu?

Upozornili nás na něj skauti, když v loňské sezoně nastupoval za Táborsko. Jeli jsme se na něj podívat, pozvali jsme si ho na týdenní zkoušku, uspěl a teď patří v naší rezervě v každém zápas k nejlepším hráčům.

V aktuální sezoně má ve třetí lize čtyři starty a dva góly.

Nejlépe se cítí na hrotu, ale je schopen hrát i ze strany, na křídle. Líbí se mi jeho dispozice, somatotyp, je velmi rychlý, pracovitý a taky je to, řekl bych, taková veselá kopa. Těmhle hráčům občas trvá, než se aklimatizují a zvyknou si na prostředí, ale na něm je vidět čirá radost, když může trénovat, být na hřišti.

Přemýšleli jste, že dáte v zápase šanci i dalším hráčům z rezervy?

Měli jsme stranou čtyři, které jsme nechali otestovat a včera se k nám připojili na hotelu. Kromě Simy jsme přemýšleli, že využijeme Alijagiče, Juráska a Zeronika, ale nakonec jsme nechtěli úplně riskovat. Kdyby náhodou se utkání nevyvíjelo dobře, chtěli jsme mít na lavičce připravené jiné hráče. Z téhle čtyřky jsme se proto rozhodli jen pro Simu a myslím, že obstál. Ukázal, co ho zdobí: rychlost, živelnost, dravost. Jen s technikou je zatím trochu na štíru, na tom musíme zapracovat. Ale jinak se jeví zajímavě.