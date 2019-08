Stadionu v Alkmaaru se kvůli silnému větru zřítila střecha, zavřený může být až rok

Střecha stadionu, který byl otevřen v roce 2006, spadla v sobotu. V tu dobu byl stadion pro 17.000 lidí prázdný, takže nikdo nebyl zraněn. Po příčině zřícení experti pátrají.

AZ Alkmaar stadium collapsed under high winds. Fortunately no game was being played. Team may not play home games their this year throwing the Dutch clubs season into disarray. pic.twitter.com/Nkdw4zsRtE