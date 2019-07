Stanciu je podruhé nejdražším hráčem ligy. Jací hráči drželi rekordy před ním?

PRAHA Pamatujete na Dragišu Biniče? Čerstvý vítěz Poháru mistrů evropských zemí přišel na začátku devadesátých let do Slavie z Crvené zvezdy Bělehrad za třicet milionů korun, což byla tehdy nevídaná suma. Maximum za přestup do české fotbalové ligy se pak dlouho posouvalo velmi pomalu.

Nejdražší přestupy do české ligy (částky jsou v milionech korun) 100 - Nicolae Stanciu, Al Ahlí - Slavia Praha (2019)

96 - Nicolae Stanciu, Anderlecht Brusel - Sparta Praha (2018)

83 - Peter Olayinka, Gent - Slavia Praha (2018)

76 - Tal Ben Chaim, Maccabi Tel Aviv - Sparta Praha (2017)

73 - Václav Kadlec, Midtjylland - Sparta Praha (2016)

68 - Alexandru Baluta, Universitatea Craiova - Slavia Praha (2018)

52 - Semih Kaya, Galatasaray - Sparta Praha (2017)

40 - Jan Matoušek, Příbram - Slavia Praha (2018)

35 - Szilárd Németh, Slovan Bratislava - Sparta Praha (1997), Bogdan Vatajelu, Universitatea Craiova - Sparta Praha (2017), Florin Nita, FCSB - Sparta Praha (2018)

34 - Štěpán Vachoušek, Teplice - Slavia Praha (2002)

33 - Bořek Dočkal, Che-nan - Sparta Praha (2019)

32 - Gino van Kessel, Trenčín - Slavia Praha (2016)

30 - Dragiša Binič, CZ Bělehrad - Slavia Praha (1991), Václav Svěrkoš, Mönchengladbach - Ostrava (2007) Vždyť ještě před třemi lety byla nejvyšší vynaložená částka za transfer jen o pět milionů větší. Pak ale Sparta rozjela éru megalomanských nákupů, když v srpnu 2016 za 73 milionů přivedla zpátky z ciziny Václava Kadlece. O rok a půl později atakovala magickou stomilionovou hranici. Původně se uvádělo, že Nicolae Stanciu přišel z belgického Anderlechtu Brusel za víc než 115 milionů, nakonec se více zdrojů shodlo na částce 96 milionů. Teď stál rumunský reprezentant ještě o něco málo víc. Aby Slavia dotáhla pikantní, komplikovaný přestup fotbalisty, který ještě na podzim nosil kapitánskou pásku v konkurenční Spartě, musela saúdskoarabskému Al Ahlí zaplatit přibližně čtyři miliony eur. Při současném kurzu lehce nad sto milionů korun.

Stanciu trumfnul nejen dosavadní maximum nejvyšší soutěže, které přitom poměrně nedávno sám stanovil, ale trhl také klubový rekord Slavie. Ten od loňského července držel Peter Olayinka, nigerijský útočník, který rok nastupoval i v pražské Dukle, stál 83 milionů.

O něco méně dala Sparta za Tala Ben Chaima (76 milionů), Slavia zase vyplatila téměř sedmdesát milionů za Alexandra Balutu, jehož z Craiovy přivedla těsně před Olayinkou.

Mezi nejdražší fotbalisty české ligy patří také turecký stoper Semih Kaya, Spartu podle dostupných informací stál 52 milionů korun.

Dlouho přitom platilo, že tuzemské celky jsou ochotné do posil investovat maximálně třicet, pětatřicet milionů korun. Což byl donedávna absolutní strop, právě tolik vynaložila Sparta v roce 1997 za Szilárda Németha, který se však po příchodu ze Slovanu Bratislava neprosadil.

Podobnou cenu měli další sparťané Florin Nita a Bogdan Vatajelu či Štěpán Vachoušek, za kterého Slavia vydala v roce 2002 přes třicet milionů. Evropského šampiona do 21 let a člena reprezentačního kádru pak prodala za víc než dvojnásobek do Marseille.

Přestupní částky stoupají i u příchodů v rámci české ligy, nejen do ní – třeba talentovaný mladík Jan Matoušek vyšel Slavii loni v létě na čtyřicet milionů.

Dlouhodobý fotbalový trend, který šponuje transferové sumy do dříve utopických výšin (Neymar šel do Paříže z Barcelony za šest miliard), zkrátka dorazil i do Česka. A dá se předpokládat, že při úspěších v evropských pohárech ceny ještě porostou.

Kdo překoná rekord příště?