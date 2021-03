Starka: Kdo vám ve fotbale řekne, že se nepotkal s korupcí, je lhář. Komise rozhodčích je ohebná jako černá mamba

Příbram Zarámovaná kulka s textem „Máte problémy? Nechte si to projít hlavou“, Masarykova busta či plakáty filmového Kmotra a amerického rapera Tupaca. Toto skutečně není obvyklá kancelář ředitele českého fotbalového klubu, za toho se vlastně ale ani šéf fotbalové Příbrami Jaroslav Starka nepovažuje. I když se okolo fotbalu motá pětašedesátiletý svéráz už třicet let o plánovaném konci nepřemýšlí, neměl by ho ovlivnit ani případný sestup Příbrami.

„S fotbalem jsem hodně svázaný, mám ho rád. Dneska spoustu práce nechávám na synovi (současný majitel Příbrami - pozn. redakce), ale furt mě fotbal hodně baví. Sice se pořád pohybujeme v sestupovém pásmu, každopádně děláme to, na co máme. Žádnou konkrétní hranici kdy skončím zatím nemám, hodně mě nad vodou drží naše mládež. Jak se ale znám, tak se jednoho dne probudím a řeknu si, že na to kašlu. Máme tu dobré lidi okolo klubu a hodně odchovanců, které jsme vychovali, na což můžeme být pyšní,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jaroslav Starka.



Lidovky.cz: Jak zvládáte současnou covidovou dobu? Prodělal nemoc někdo z vašeho blízkého okolí?

Covidem jsem byl nakažený já, můj syn i manželka, máme to už za sebou, dojíždím také do IKEMu jednou za tři měsíce. Dříve to bylo i častěji, protože mám transplantovanou ledvinu, doktoři ale říkají, že je všechno v pořádku.

Jaroslav Starka (65) Majitel a dříve také prezident FK Příbram.

Podnikatel, především ve stravování a pohostinství.

Byl jedním z obviněných z únosu a vydírání italského bankéře Giuseppe Rosseliho a později také z únosu a vraždy Lamberta Krejčíře, otce Radovana Krejčíře. Několik týdnů strávil ve vazbě, policie mu ale nikdy nic neprokázala.

Aktivně podporuje MMA bojovnici Lucii Pudilovou.

Lidovky.cz: Co říkáte na prodlužování nouzového stavu?

Je to jako s fotbalem. Když se mě někdo na něco ptá, tak já odpovídám: Je nouzový stav, vláda něco přikázala, tím neříkám, že současnou vládu miluju, to určitě ne. Nicméně jsem nezaregistroval od opozice moc argumentů, proč by to nechtěli prodloužit. Beru to tak, že všichni naši představitelé dělají chytré, já je za ně nepovažuju. Můj názor je, že kdybychom se inspirovali od Německa či Rakouska, tak jsme někde jinde. A to jsem hospodskej a mám skoro rok všechno zavřené, takže jsem nešťastný.

Lidovky.cz: Jak moc to ovlivňuje vaše podnikatelské aktivity?

Já mám jenom hospody, takže mě to ovlivňuje značně. Nemám žádnou fabriku ani masnu, není to ideální. Nic jsem tedy nezavřel zatím, všichni čekáme. Co se týče fotbalového klubu, tak to do něj taky zasahuje. Spousta firem, které mají hlouběji do kapsy, vám peníze taky tolik neposkytují, takže to určitě pociťujeme.

Lidovky.cz: V Příbrami se protočilo za posledních let hodně trenérů. Jak je těžké najít tu linii, při které si řeknete, že trenér mužstvu už nemá co dát?

Je to mix hodně věcí. Musí fungovat trenér, funkcionáři i hráči. I když nejsme tolik úspěšní, tak si myslím, že místy hrajeme velmi slušný fotbal, bohužel pro nás je například bod se Slavií velký úspěch, ale lepší je například porazit Pardubice. Hrozně důležité je, aby hráči za trenérem šli, komunikovali s ním a bavilo je to. Což je teď například vidět u Pavla Horvátha.

Trenér Příbrami Pavel Horváth.

Lidovky.cz: Váš klub se dlouhodobě pohybuje v sestupovém pásmu. Kde či jak sbíráte energii na to působit v roli prezidenta Příbrami?

Nejde o to, jestli jste prezidentem nebo ne, děláte to, co máte rád. Nejhorší aktuálně je to, že to postihlo mládež, která nemůže trénovat. Když jste v Praze v metru, tak je hlava na hlavě, ale dvacet mladých kluků nemůže být puštěno ke tréninku. Ale co máme dělat, respektujeme to. Každopádně mládež je už dlouho mimo hru, hrozí, že nějací talentovaní hráči toho nechají nebo ztloustnou.

Lidovky.cz: Za návrat dětí ke sportování hodně bojuje Miroslav Jansta či Národní sportovní agentura s Milanem Hniličkou. Snažíte se nějakým způsobem zapojit?

My nemůžeme nic, musíme jen čekat. Nehrajou B-týmy i mládež, nás to trefilo úplně naplno. Já z toho osobně nemám dobrý pocit, když lidem zakážou sportovat, tak z toho jako klub šťastní nejsme. Pan Jansta je jak já rád říkám velký hráč, má úplně jiné možnosti než my z malého města.

Lidovky.cz: Majitelem Příbrami je váš syn Jan. Připravujete ho na to, že klub postupně převezme?

On to v podstatě řídí už teď. Je mladý a jazykově dobře vybavený, baví ho to. Nicméně ho upozorňuji, že to není tak jednoduché ufinancovat. Když máte s sebou nějakou fabriku či silného partnera, tak je to vždycky složitější.

Lidovky.cz: Bude sedět jednou ve vaší kanceláři?

On už tu sedí a paradoxně častěji než já. Já se zabývám hledáním peněz, dneska je to ale složité, že vy pro ně nemáte skoro kam dojet. Jedete do Prahy na kafe a nemáte si ho kde dát a omezuje vás to v jednáních.

Lidovky.cz: Vy jste byl dříve blízko působení ve Slavii, proč z toho tehdy sešlo?

Když jsem byl těsně před podpisem smlouvy, měli jsme jednání, na kterém jsem zjistil, že jste ve vedení pátý v řadě. Nemůžete dělat fotbal podle sebe, ale podle jiných lidí, za což ve výsledku nemůžete být zodpovědný, nepřesvědčila mě finanční nabídka. Zaplaťpánbůh že se toho ujal Jaroslav Tvrdík, který dokázal Slavii takto zajistit, sehnat miliardy do fotbalu není v našich podmínkách vůbec jednoduché.

Předseda představenstva fotbalového klubu SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík.

Lidovky.cz: Jak s Jaroslavem Tvrdíkem vycházíte?

Myslím si, že dobře. Ať je to jak to je, Jarda Tvrdík je velkej kluk, něco v životě zažil. A já jelikož jsem starší, tak si pamatuju, že v roli volebního manažera ČSSD měl nejnižší preference 22%, o čemž si současné vedení může nechat jen zdát. Respektuju ho za to, co se dokázal ve Slavii udělat.

Lidovky.cz: Vyčnívá podle vás v lize hodně Slavia nad ostatními?

Oni hrajou tak dobře, že je to až neuvěřitelné, co tam pan Trpišovský dokázal udělat za práci. Mají tam hodně běhavých hráčů, rychlost je dneska základ pro moderní a nátlakový fotbal.

Lidovky.cz: V poslední době se často řeší výroky videorozhodčích, jaký je váš názor na VAR?

Teď nevím, jestli mám být slušný nebo sprostý. Video spoustě věcí určitě pomohlo, nicméně je to takové rozporuplné. Když jsme tu hráli se Slavií 3:3, za mě celkem slušné utkání i z naší strany, tak Slavia kopala penaltu. S kýmkoliv jsem mluvil, tak všichni říkali, že nebyla. Včetně lidí ze Slavie. VAR jí posvětil, což nechápu, viděl jsem to několikrát i v televizi. Co je ale horší, že je tady ta slavná komise rozhodčích v čele s tím slavným Portugalcem, co je většinu času ve své zemi na sluníčku. Ten pak řekl, že penalta být měla. Čemu pak máte věřit? Komisi rozhodčích, která je ohebná jak černá mamba v Africe?

Lidovky.cz: Zástupci Brna přestali jako první z ligových týmů prostředky na VAR finančně podporovat. Jak vnímáte jejich rozhodnutí?

To je takový divný, že nebude někdo platit rozhodčí. Otázkou je, jestli na to někdo má nebo nemá právo. My je platit musíme, i když z toho nejsme nadšení. Třikrát týdně koukám na Premier League a to je úplně jiná liga, když rozebírají rozhodnutí VARu. Jste v jiné dimenzi, oni to mají rozebrané do posledního momentu. Taky se občas spletou jako třeba v případě nedávného vyloučení Tomáše Součka, ale pak se omluví. Je tam celkově jiný přístup.

Tomáš Souček dostal za loket ve tváři soupeře červenou kartu.

Lidovky.cz: Jde to v českých poměrech vůbec změnit, aby se výroky u videa sjednotily?

To je dilema, které teď současný fotbal řeší a říká se, že je takzvaně v bahně. Já to tak černě ale nevidím, naše reprezentace se dostala na mistrovství Evropy, to samé náš výběr do jednadvaceti let. Vy to nemáte rádi, ale o fotbale z velké části rozhodují i novináři, kteří o něm nepíšou kdovíjak dobře. Vždycky když se dělá anketa o padesát nejmocnějších lidí ve fotbalovém prostředí, tak se musím smát a říkám, ať mě vynechají. Chápu, že je na prvních místech Křetínský a Tvrdík, ale pak už mi tam scházejí novináři, ti hodně rozhodují o veřejném mínění.

Lidovky.cz: Myslíte, že by ligovému fotbalu pomohli profesionální rozhodčí, kteří patří pod hlavičku Ligové fotbalové asociace (LFA)?

Já si myslím, že to profíci jsou, protože za jedno utkání mají 25 tisíc korun, když pískáte čtyřikrát do měsíce tak máte 100 tisíc. Určitě jsem ale pro to, aby byli profesionální, jenomže to musí řídit někdo, kdo tomu bude rozumět. To je ale v Čechách hodně složité, protože na každém něco najdete. Že je řídí Fotbalová asociace České republiky (FAČR) mi nevadí. Když je bude vést LFA, tak ani nevím, jestli to bude správně, protože my jsme v té lize všichni kámoši, ale každý chce toho druhého vidět mrtvého.

Lidovky.cz: S kým v současné době během zápasů Příbrami pozorujete zápasy z vašeho vyhlášeného balkonu?

Chodím tam se svými známými, proti Slavii jsme tu měli třeba Karlose Vémolu, se kterým jsme kamarádi a on fandí Slavii.

Lidovky.cz: V minulosti se na něm ukázala i Dagmar Damková s Romanem Berbrem, který je nejvýše postavenou osobou v kauze ovlivňování výsledků. Jaký máte na tuto kauzu pohled a celkově na osobu Romana Berbra?

Já mám Romana Berbra rád, je to můj kámoš, ale zároveň jsme spolu nikdy nedělali žádný obchod. Když jsem začínal, tak nás ještě v lize pískal jako rozhodčí a byl to dobrý sudí. Nicméně já nevím, co přesně udělali. Z novin vím, že zpronevěřili nějaké peníze. Jinak jsem byl s Ladislavem Vízkem, který mi říkal, že to všichni vědí a já mu říkám: Vidíš, to je přesně to, co všichni jako vědí? Já nevím nic, to že něco slyším ještě neznamená, že to vím.

Já jsem s policií zažil svoje, takže to co je ve spise o tom něco vím. Roman je za mě pracovitý kluk, když jsem přijel na svaz v osm ráno, tak tam byl jenom on. Jestli něco provedl, tak je určitě potrestají, když jim to dokážou. Když novinář napíše, že někdo dostal obálku, kde byly zřejmě peníze. Co to je, že tam byly zřejmě peníze?

Roman Berbr při rozhovoru s Miroslavem Libou.

Lidovky.cz: Vy tedy věříte, že do doby než bude sedět Roman Berbr za mřížemi, je nevinný?

Teď se zase budeme bavit o tom, co se stalo. Dobře, znám to z tisku, zpronevěřili 700 tisíc korun. Ale že by vás za 700 tisíc zavřeli? A nic jinýho tam nevidím, že jedna paní povídala, to mě nezajímá. Když tady vidíte na demonstracích, jakým gaunerům se tleská, je mi z toho špatně.

Lidovky.cz: Neuvažoval jste o sepsání vašich pamětí?

Určitě ne. Zaprvé to nejde, protože tam lidé často píšou polopravdy, protože tu celou pravdu říct nemůžete. Na co říkat polopravdu? Když někdo bude mluvit to, co zažil, tak to není úplně v pořádku.

Lidovky.cz: V 90. letech nabídli funkcionáři Opavy hráčům Příbrami milionový úplatek, aby se zachránili. Jak na to vzpomínáte?

Jak se máte tvářit na lidi, když s nimi před zápasem stojíte tady a ti poctiví moravští funkcionáři vám říkají, jak tady v Česku já, Horník a Pelta ku*ví fotbal. Akorát já jim řekl, že ten milion dostali moji hráči. Oni byli ale tak slušní, že mi to sem nahoru přišli říct a a dali jim tři góly a já byl nadšenej. Hráčům jsem před zápasem říkal: Vemte peníze a dejte jim trojku.

Lidovky.cz: Můžete říct, že úplatky v české lize kromě aktuálního případu nejsou?

To já jsem neřekl ale. Za sebe tvrdím, že jsme rádi, že platíme hráčům výplaty, natož abychom platili někomu s píšťalkou. Ale vzpomínám si, když jsme se s Příbramí dostali do ligy v roce 1997. To jsme skočil do rozjetého vlaku na poslední stupínek a držel jsem se zuby nehty, abychom se zachránili. Tenkrát byl fotbal fotbalem. Ne jako dneska, kde to hraje kdokoliv, kdo umí běhat.

Dříve jste museli umět kopat, teď tady máte mančaft, ze kterého by byli třeba dva v kádru tehdy. Ale dělal jsem to, co ostatní. Kdo vám ve fotbale řekne, že se nepotkal s korupcí, tak je lhář. Když jste dřív šel pro maso a chtěl jste lepší, tak jste musel dát o dvacku víc řezníkovi nebo nějaké dobré auto, tak jste tam nějaké větší peníze musel nechat. Jsme v tom takto zavedení všichni. A že by to najednou zmizelo?

Lidovky.cz: Otázkou je, jestli je to správně...

Správně to není určitě. Ale to jen tak neumře, když se bavím s klukama, kteří hrajou okresní soutěže, že chtějí tu změnu a bla bla bla. Je tady nějakej člověk, co dělá šéfa toho okresu, všichni ho mají rádi a dělá to výborně. Jenomže ho někdo potřebuje vyměnit, protože je to kamarád Liby (Miroslav Liba je bývalý ligový rozhodčí a v současnosti předseda středočeského krajského fotbalového svazu pozn. redakce), který se přátelí s Berbrem.

A já mu říkám: Vy jste jak bolševici, to se někdo o někoho otře a vy ho prostě zlikvidujete? Teď se ptám těch kluků, kteří hrajou ty okresní soutěže, co vlastně chtějí: Ty obchoduješ s masem, přijde k tobě rozhodčí na tu tvojí vesnickou soutěž. Stejně mu dáš dvě kila svíčkový a možná 500 nebo tisíc korun. Budeš to dělat dál? A on: Budu no. Tak co chtějí za změnu? Já to nemyslím zle, já taky přece chci, aby sem přijeli kluci, dali jsme si panáka, odpískali nějak zápas, abychom vyhráli či prohráli. Dneska je to tak, jak to je prostě.

Lidovky.cz: Ve spisech z kauzy o Romanovi Berbrovi a dalších se naznačuje, že spousta zápasů dopadla podle daného scénáře. Není především toto špatně pro fanoušky?

Já nemám dneska představu o tom, jak koupit zápas, za kým jít a podobně. Samozřejmě jste naštvaný, když vám někdo ublíží, všichni bychom chtěli, aby rozhodčí pískali rovinu, nejlépe nakloněnou pro nás, to je jasný. To je přece jedno, kdo je v tý komisi a koho mi sem pošle. Já fotbal dělám třicet let, tak je znám všechny. Dřív jste přijel na Spartu a oni na toto nepotřebovali peníze.

Tam se mnou šel vedoucí mužstva s rozhodčím při prohlídce před zápasem a říká: No to víš, támhle soudruh Štrougal je náš fanda. Tak asi víš, co máš dělat. No a bylo hotovo. Jak to teď vymýtíte? Jak se teď mluví o Berbrovi s Damkovou, tak tady byl Marek Malík a říkal, že si bez nich poradí. Já mu odpověděl: Hele, Damková udělala pro české rozhodčí obrovský kus práce, že bys jí jenom za to poděkoval, tak se taky nic nestane. Ona měla velké postavení i na mezinárodní scéně, díky ní hodně českých sudích pískalo velké zápasy.

Vladimír Šmicer.

Lidovky.cz: Jde to tedy nějakým způsobem podle vás vůbec změnit? Co například hnutí okolo Vladimíra Šmicera?

Jsou to kluci, se kterýma jsem jezdil s národním týmem a které jsem vždycky respektoval. Tvrdím, že Vláďa Šmicer udělal ve své kariéře obrovské výsledky a lidi ho tady za to nedocenili. Já ale nevím, co si o nich mám myslet, u mě ještě nebyli. Aby si se mnou dali kafe a probrali všechno, co chtějí skutečně změnit.

Fotbal je v takovém stavu, že třeba Slavia a Sparta dají miliardu, Plzeň 500 milionů, my dáme se zbytkem miliardu jako zbytek a dalších pět set dá stát, to přece není špatný byznys. Ale já říkám, že oni musejí jít nejdřív za Tvrdíkem a Křetínským, jestli chtějí něco ve fotbalu dokázat. To jsou totiž lidé, kteří tím aktuálně hýbou nejvíce. Já nic proti tomuto projektu nemám, mají tam hodně zajímavá jména, ale už to tu jednou bylo, a jak to dopadlo s Ivanem Haškem? Toho nikdo nevyštval, jak říkají, ten jenom utekl za prachama.

Lidovky.cz: Pomáhá aktuálně fotbalu to, že rozhodčí svá vysvětlení musí v televizi po utkání argumentovat?

Rád koukám na ragby, které je hodně tvrdým sportem a tam má rozhodčí mikrofon u pusy a každé jeho rozhodnutí je slyšet. Kdyby to dali českým sudím, tak bych byl moc zvědavý, co by tam z nich padalo. Stačí si vzít jenom dnešní posuzování penalt, nikdo vlastně pořádně neví, co je a není ruka. Sudí to může posoudit, jak to uzná za vhodné, to je prostě problém.