Strach o kolegu. Televizní expert Rosa v přímém přenosu zkolaboval, skončil v nemocnici

Praha Televizní komentátoři a diváci televize O2 TV byli v přímém přenosu utkání mezi Slavií a Teplicemi svědky kolapsu experta Antonína Rosy. Tomu se totiž udělalo špatně a musel být odvezen do nemocnice. Podle svých slov je již v pořádku.

Rosa se před začátkem zápasu jako obvykle věnoval rozboru nadcházejícího utkání, když se mu znenadání zamotala hlava a začal padat. Pohotový moderátor Petr Svěcený svého kolegu zachytil a několikrát se jej zeptal, zda je v pořádku.

Karol Żuradzki @karolzuradzki Antonín Rosa, który w karierze zaliczył 188 występów w czeskiej lidze podczas studia O2 TV Sport meczu Slavia-Teplice nagle zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. https://t.co/2OIBGBtqHr oblíbit odpovědět

Ač se Rosa tak snažil působit, na první pohled mu moc dobře nebylo. Skončil proto v péči zdravotníků, kteří jej pro jistotu odvezli do nemocnice. Podle svých slov by však měl být v pořádku. „Jak asi někteří víte, včera se mi stala nepříjemná věc ve studiu O2 TV Sport. Podle doktorů sehrálo roli více faktorů (málo tekutin a cukru v těle, stání na jednom místě). Člověku prý přestane proudit krev do hlavy a je to. Já cítil, jak mě polil studený pot a pak už černo!“ popsal na svém Twitteru.

„Chtěl bych poděkovat zejména kolegovi Petru Svěcenému za to, jak mi pomohl a přesto dál moderoval. Dále Davidovi Sobiškovi a Františku Hašplovi. Obrovský díky patří všem lidem z O2 TV Sport. Byli jste mi všichni velkou oporou! Děkuji také vám všem, kteří jste mi napsali. Moc si toho vážím,“ dodal.

Antonin Rosa @Tonyasek22 1/2Jak asi někteří víte, včera se mi stala nepříjemná věc ve studiu @O2TVSportCZ. Podle doktorů sehrálo roli více faktorů(málo tekutin a cukru v těle, stání na jednom místě). Člověku prý přestane proudit krev do hlavy a je to. Já cítil, jak mě polil studený pot a pak už černo! oblíbit odpovědět