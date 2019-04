Strakova kůra pokračuje. Karviná zdolala Zlín a odpoutala se Dukle

Karviná Fotbalisté předposlední Karviné v 28. kole první ligy porazili 2:0 Zlín a poslední Dukle odskočili v tabulce na rozdíl čtyř bodů. O výhře domácích rozhodli Tomáš Wágner a Lukáš Budínský, který navíc nedal penaltu. Hosté prodloužili sérii bez bodu i vstřelené branky na čtyři zápasy a od příček pro skupinu o udržení je dělí jen tři body

28. kolo první fotbalové ligy: MFK Karviná - Fastav Zlín 2:0 (1:0) Branka: 2. Wágner, 81. Budínský. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Hock. ŽK: Krivák (Karviná). Diváci: 2114. Sestavy: Karviná: Berkovec - Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Budínský, Smrž - Ba Loua (83. Letič), Lingr (89. Bukata), Guba (70. Čolič) - Wágner. Trenér: Straka. Zlín: Rakovan - Matejov (82. Jakubov), Bačo (35. Železník), Buchta, Gajič - Hlinka (66. Podio) - Holík, Jiráček, Čanturišvili, Bartošák - Poznar. Trenér: Pivarník. SFC Opava - SK Sigma Olomouc 2:1 (1:1) Branky: 16. Jursa, 83. Smola - 44. Plšek. Rozhodčí: Adámková - Podaný, Paták. ŽK: Jursa, Smola, Žídek - Jemelka. Diváci: 2983. Sestavy: Opava: Šrom - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Jursa, Zavadil - Stáňa (87. Rychlý), Janetzký (75. Juřena), Zapalač (80. Manzia) - Smola. Trenér: Kopecký. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Chvátal (88. Chytil) - Zahradníček, Kalvach, Plšek, Falta (82. Lalkovič) - Dvořák - Yunis (68. Nešpor). Trenér: Jílek. 1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 2:0 (1:0) Branka: 7. Zajíc, 52. Hofmann. Rozhodčí: Lerch - Dobrovolný, Ratajová. ŽK: Divíšek, Daníček, Juroška, Trmal, Franič - Matoušek, Tregler, Jan Rezek. Diváci: 3064. Sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška (82. Šimko), Hofmann, Franič, Divíšek - Navrátil, Sadílek, Janošek, Daníček, Diviš (86. Hološko) - Zajíc (74. Kalabiška). Trenér: Svědík. Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler (72. Kodr), Jablonský - Mingazov, Kingue (60. Voltr), Matoušek (77. Antwi), Květ, Jan Rezek - Fantiš. Trenér: Nádvorník.

Karviná vstoupila do utkání skvěle a už ve druhé minutě se ujala vedení. Po rohovém kopu Ba Louy se k míči na vzdálenější tyči dostal volný Wágner a uklidil míč do branky. Hosté byli po inkasovaném gólu v šoku a domácí se snažili toho využít, ale v prvním poločase už se neprosadili.

Zlín poprvé zahrozil v 15. minutě, ale Bartošákova střela byla spíš propagační. Poznarův pokus ve 23. minutě už byl nebezpečnější. Hostující útočník se pokusil obstřelit brankáře Berkovce, ale nakone netrefil branku. Blízko gólu byl Poznar v 37. minutě, kdy Berkovec jeho pokus jen vyrazil, ale míč padající do branky stihl ještě chytit.

Druhý poločas začal jako ten první. Po Lingrově vysunutí běžel sám na branku Wágner, ale neměl rychlost, tak patičkou přiklepl balon Ba Louovi, kterého ve vápně dvakrát zablokovali zlínští zadáci. Druhý gól mohli domácí dát v 64. minutě po faulu Matejova na Ba Louu, ale Budínský z nařízené penalty trefil jen tyč.

Karviná se nakonec pojistky dočkala v 81. minutě. Nejprve velkou šanci zahodil Ba Loua, ale chvíli na to našel na hranici vápna Budínského, který tentokrát nezaváhal. Karviná si tak připsala druhé vítězství ve dvou posledních zápasech a poslední Dukle odskočila v tabulce na rozdíl čtyř bodů. Pražané ale mají nedělní duel v Jablonci k dobru.

Zlín si naopak dvě kola před koncem základní části zkomplikoval boj o umístění ve skupině o Evropskou ligu. Na devátém místě má 36 bodů a od jedenácté Opavy i dvanáctého Slovácka, které už jsou na příčkách pro skupinu o udržení, dělí moravský celek už jen tři body.

Opava je dva body od desátého místa

Zápas řídila rozhodčí Jana Adámková, která jako hlavní sudí pískala první ligu podruhé v životě a poprvé od utkání 16. kola, v němž Olomouc doma podlehla Mladé Boleslavi 0:4. Před ní rozhodovala zápas v lize z žen jako hlavní pouze Dagmar Damková.

Po opatrném úvodu mohla jít do vedení Sigma. Svozil zhruba na polovině hřiště zkazil přihrávku na Žídka a Hanáci se vydali do rychlého brejku. Zahradníček pláchl kolem Jursy, ale s jeho střelou z ostrého úhlu si poradil Šrom. Krátce nato z dálky pálil Plšek, ale opavský gólman byl znovu připraven.

Poté udeřilo na opačné straně. Smola ve vápně sklepl míč pro Stáňu, jehož dělovku zblokovali hosté přímo k Jursovi, který placírkou poslal balon do levého horního růžku a Opava v 16. minutě vedla.

Pak domácí přežili kritický moment. Faltovu ránu vyrazil gólman Šrom před sebe, kde číhal Dvořák, ale ten pohotovou střelou napálil jen opavského brankáře.

V závěru první půle se Olomouc dočkala vyrovnání. Po Zahradníčkově rohu zůstal ve 44. minutě u pravé tyče úplně volný Plšek a zblízka placírkou bez problémů poslal míč do sítě.

V úvodu druhé půle se Slezané dožadovali penalty poté, co míč po střele od Jursy možná brnknul do Štěrbovy ruky. Sudí Adámková ale zůstala v klidu a Smolovi za protesty ukázala žlutou kartu.

Následně Schaffartzikův centr hlavou tečoval Smola, jenže těsně minul bránu. Pak Janetzký zpětnou přihrávkou oslovil Stáňu, který se hnal sám na Buchtu, jenže míč se mu zamotal a domácí záložník ani nezakončil. Vzápětí si na centr Zapalače naskočil domácí Janetzký a hlavičkoval do tyče.

Pak začali tlačit Hanáci. Z dálky to zkusil Falta, ale mířil nad. V 83. minutě se na opačné straně radovali Slezané. Zavadilovu technickou střelu z přímého kopu vyrazil Buchta do míst, kde byl připravený Smola, jenž protlačil balon do sítě. Nejlepší opavský střelec dal svůj devátý gól v ligové sezoně. V závěru už domácí Sigmu k ničemu nepustili.