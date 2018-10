Stramaccioni neměl nikde úspěchy. Nevím, kde na něj Sparta přišla, diví se Zeman

Řím (Od našeho zpravodaje) Je to přesně dvacet let, kdy český trenér Zdeněk Zeman prohlásil, že fotbal musí opustit lékárny, aby mu lidé znovu uvěřili. Promluvil o dopingu, o kreatinu, o steroidech. A ukázal na mocný Juventus Turín. „To byl hřebíček. Dodnes je ze mě persona non grata,“ poví na římském náměstíčku Monteleone di Spoleto, usrkne kávu a potáhne z cigarety.

Kdybyste věděl, co bude následovat, řekl byste to znovu? ptám se.



„Bez váhání.“

Tehdy v roce 1998 byl na vrcholu. Jeho náročný a nesmírně ofenzivní styl se třemi útočníky obdivoval celý fotbalový svět. Dostal nabídku z Barcelony. I Real Madrid ho naťukával.

„Ale mně se nechtělo z Říma,“ usměje se.

Andrea Stramaccioni.

Když se pustil do dopingové války s Juventusem, na deset let se vytratil. Nebo se spíš musel vytratit. Mocní se o to postarali.

Také o tom hovořil jedenasedmdesátiletý Zdeněk Zeman v exkluzivním rozhovoru, který si můžete přečíst ve středečním vydání MF DNES. O čem ještě mluvil?

O (ne)trénování. Mám volno. Čekám na nabídku, která mě zaujme. Já chci dělat fotbal. Kdekoli. Ale jenom fotbal, ne nic okolo.

Proč nikdy nevzal Plzeň nebo Slavii. Potkali jsme se v Římě, mluvili jsme hodiny, ale už se neozvali. Asi měli jinou představu.

O českém fotbale. Poměry moc neznám a nevím přesně, co se u vás děje. Ale poslouchám a vidím. Rozhodčí, korupce... To mě moc neláká. Český fotbal neprochází dobrým stavem. Reprezentace nic moc. A kluby? Čekal bych víc. Hlavně od Sparty.

O Stramaccionim. Byl to můj tifoso (fanoušek) a několikrát mě v Římě pozval na oběd. Chtěl, abych mu řekl, co si myslím o fotbale, o trénování. Jen nevím, jak na něj přišla Sparta. Proč zrovna jeho, vždyť nikde neměl úspěchy? Leda u juniorů.

O Schickovi. Má to v Římě těžké. Až mám takový pocit, že ho trenér Di Francesco ani moc nechtěl. Hrotového útočníka musí hrát Džeko, takže na Schicka nezbývá prostor. Na kraji hřiště svou pozici nenajde.