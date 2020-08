Strasti před ligou. Nakažené má po Plzni se Slavií i Bohemians, Budějovice, Olomouc a Ostrava

Praha Počet prvoligových fotbalových týmů, kde se bezprostředně před zahájením nejvyšší soutěže prokázal koronavirus, narostl na pět. K Plzni se dnes přidaly Olomouc, Bohemians 1905, České Budějovice a Ostrava. Západočeši měli další testy negativní a mohli nastoupit k zahajovacímu zápasu s Opavou, který vyhráli 3:1. Opakované testy dopadly negativně také v Olomouci, jejíž zdraví hráči by měli v sobotu přivítat Liberec.

Úřadující vicemistr z Plzně konání dnešního domácího duelu potvrdil teprve tři hodiny před jeho začátkem. Plzeň ve středu ohlásila, že testy před startem sezony odhalily jednoho nakaženého hráče. Při čtvrtečních kontrolních odběrech se nemoc objevila také u člena širšího realizačního týmu, který byl stejně jako první nejmenovaný nemocný okamžitě izolován. Dnešní kolo testů už další pozitivní případ nepřineslo a Viktoria mohla nastoupit.

Hanáci měli v kádru tři nakažené, další nepřibyli. „Tři osoby, které byly pozitivně testovány včera (ve čtvrtek) ráno, byly ihned izolovány, a zbytek týmu se tak může připravovat na zítřejší duel proti Liberci,“ uvedla pro klubový web tisková mluvčí Alice Zbraňková.

Hned čtyři nakažené odhalily testy v Bohemians 1905. Hygienici nařídili Pražanům pětidenní izolaci, úvodní ligový duel nové sezony s Mladou Boleslaví, který se má hrát v neděli, je tak v ohrožení. Podle prvotního vyjádření klubového webu se zdálo pravděpodobné, že se zápas se Středočechy odloží. Nakonec ale tým půjde v sobotu na nové testy, a pokud budou u dosud negativních členů výsledky v pořádku, hrát se bude.

Po jednom nakaženém koronavirem evidují po dnešku fotbalisté Českých Budějovic a Ostravy. Pokud další kolo testů, které proběhne rovněž v sobotu ráno, dopadne u dosud negativně testovaných bez problémů, budou moci oba týmy v neděli nastoupit k úvodním duelům prvoligové sezony. České Budějovice mají hostit mistrovskou Slavii, která už má po nákaze z minulého týdne na soustředění v Rakousku dvě vlny kontrolních odběrů za sebou a zbývá jí ještě absolvovat sobotní kolo. Ostravu čeká slezské derby na hřišti Karviné.

Pokud by se v pondělí nezmírnila pravidla pro karanténu, pravděpodobně by se muselo hned pět zápasů prvního kola nejvyšší fotbalové soutěže odložit. Do konce minulého týdne totiž hygienici posílaly i v případě jediného pozitivního nálezu celé týmy do dvoutýdenní karantény. Nově platí, že v případě dalších negativních testů mohou zdraví hráči nastoupit a v izolaci zůstávají jen nakažení. Prvoligové týmy budou muset absolvovat testy na koronavirus před každým zápasem.