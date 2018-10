Střel mě a zapomeň. Fotbalista Barcelony tak chtěl získat odpuštění

ISTANBUL/PRAHA Fotbalista Barcelony Arda Turan, který je momentálně na hostování v tureckém Basaksehiru, má problém. Vyšetřovatelé ho podezírají z bitky s tureckou popovou hvězdou, které měl v potyčce zlomit nos. Potyčka vznikla kvůli zpěvákově ženě, které měl fotbalista dělat nevhodné návrhy.

Turan už byl podat na policii vysvětlení o celé záležitosti s Berkayem Sahinem, jenž je v Turecku považován za jednoho z nejlepších zpěváků.

Nyní policisté čekají, co zjistí vyšetřovatelé, a zda tedy mají Turana zadržet, či nikoliv. Turecký fotbalista se měl se Sahinem poprat před nočním klubem v Istanbulu, celá rvačka měla skončit uvedenou zlomeninou nosu.

Turecká média přidala informaci, že pokračování bylo poněkud bizarní. Fotbalista vnikl do nemocnice, kde se zpěvák léčil, s legálně drženou zbraní, a prosil popovou hvězdu, aby Turana postřelila a odpustila mu.

Zpěvák to zřejmě neudělal, a tak si bude Arda Turan, který je velkým příznivcem tureckého prezidenta Erdogana, muset prožít celé trestní řízení. Byť tohle není první případ, kdy se nechoval podle etických příruček, a to ať to bylo na hřišti, případně i mimo něj.

Už v květnu mu turecký svaz dal trest na šestnáct zápasů za to, že strčil do rozhodčího a vulgárně mu nadával. Turan se do Basaksehiru dostal v loňském roce, kdy ho do jeho rodné země zapůjčila Barcelona.